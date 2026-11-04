Sándwich de pollo crujiente con miel picante y mayonesa con mostaza Dijon

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Gastronomía: Americana.
No olvides que debes dejar marinando 1 hora mínimo antes de llevarlo a cocción.
- Tiempo de preparación: 20 minutos.
- Tiempo de cocción: 15 minutos.
- Porciones: 4.
Ingredientes
- Pechuga de pollo
- 2 tazas de crema de leche
- Sal y pimienta negra al gusto
- 1 cucharadita de ajo en polvo
- 1 cucharadita de cebolla en polvo
- 1 cucharadita de paprika
- 1 huevo
Ingredientes para la salsa especial
1/2 taza de mayonesa
1 cucharadita de eneldo
1 cucharadita de ajo en polvo
1/4 de taza de crema ácida
Sal y pimienta al gusto
Ingredientes para el empanizado
1 taza de harina de trigo
1 taza de fécula de maíz
Sal y pimienta negra al gusto
1 cucharadita ajo en polvo
1 cucharadita de cebolla en polvo
1 cucharadita de paprika
Ingredientes para el glaseado Hot Honey
90 gramos de mantequilla
2 cucharadas de miel
chipotle al gusto
Sal y pimienta negra
1 cucharadita de ajo en polvo
1 cucharadita de cebolla en polvo
1 cucharadita paprika
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Preparación
Mezcla el yogur con la sal, la paprika, el ajo en polvo y la pimienta. Sumerge el pollo, tapa y deja reposar en la nevera al menos 30 minutos, idealmente una hora.
Mientras el pollo reposa, combina en un recipiente amplio la harina, la fécula y todas las especias del empanizado.
Saca cada filete del marinado, escurre el exceso y pásalo por la mezcla de harina. Vuelve a sumergirlo en el marinado y pásalo por la harina una segunda vez. Este doble empanizado es lo que da la costra bien crujiente.
Calienta abundante aceite a 170-175 °C y fríe el pollo de 6 a 8 minutos, volteándolo a mitad de cocción, hasta que esté bien dorado y cocido por dentro. Escurre sobre papel absorbente.
Para la miel picante, calienta la miel con la mantequilla y la salsa picante a fuego bajo hasta integrar. Baña el pollo recién frito.
Tuesta ligeramente los panes y unta ambas caras con generosidad con la mayonesa con mostaza Dijon.
Pon el pollo, agrega los pepinillos y cierra el sándwich. Sirve de inmediato para conservar lo crujiente.
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