90 gramos de mantequilla2 cucharadas de mielchipotle al gustoSal y pimienta negra1 cucharadita de ajo en polvo1 cucharadita de cebolla en polvo1 cucharadita…

1 taza de harina de trigo 1 taza de fécula de maíz Sal y pimienta negra al gusto 1 cucharadita ajo en polvo 1 cucharadita de cebolla en polvo 1 cucharadita de paprika

1/2 taza de mayonesa 1 cucharadita de eneldo 1 cucharadita de ajo en polvo 1/4 de taza de crema ácida Sal y pimienta al gusto

No olvides que debes dejar marinando 1 hora mínimo antes de llevarlo a cocción.

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Sándwich de pollo crujiente con miel picante y mayonesa con mostaza Dijon

90 gramos de mantequilla

2 cucharadas de miel

chipotle al gusto

Sal y pimienta negra

1 cucharadita de ajo en polvo

1 cucharadita de cebolla en polvo

1 cucharadita paprika

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Preparación

Mezcla el yogur con la sal, la paprika, el ajo en polvo y la pimienta. Sumerge el pollo, tapa y deja reposar en la nevera al menos 30 minutos, idealmente una hora.

Mientras el pollo reposa, combina en un recipiente amplio la harina, la fécula y todas las especias del empanizado.

Saca cada filete del marinado, escurre el exceso y pásalo por la mezcla de harina. Vuelve a sumergirlo en el marinado y pásalo por la harina una segunda vez. Este doble empanizado es lo que da la costra bien crujiente.

Calienta abundante aceite a 170-175 °C y fríe el pollo de 6 a 8 minutos, volteándolo a mitad de cocción, hasta que esté bien dorado y cocido por dentro. Escurre sobre papel absorbente.

Para la miel picante, calienta la miel con la mantequilla y la salsa picante a fuego bajo hasta integrar. Baña el pollo recién frito.

Tuesta ligeramente los panes y unta ambas caras con generosidad con la mayonesa con mostaza Dijon.

Pon el pollo, agrega los pepinillos y cierra el sándwich. Sirve de inmediato para conservar lo crujiente.

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