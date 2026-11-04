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Sándwich de pollo crujiente con miel picante y mayonesa con mostaza Dijon

Pollo marinado, doble empanizado, un baño de miel picante y una salsa de mayonesa con mostaza Dijon que marca la diferencia.

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Viridiana Navarrete, chef / @viricookss
Este sándwich de pollo es una receta jugosa y llena de sabor para servir a cualquier hora del día.
Este sándwich de pollo es una receta jugosa y llena de sabor para servir a cualquier hora del día.

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Gastronomía: Americana.

No olvides que debes dejar marinando 1 hora mínimo antes de llevarlo a cocción.

  • Tiempo de preparación: 20 minutos.
  • Tiempo de cocción: 15 minutos.
  • Porciones: 4.

Ingredientes

  • Pechuga de pollo
  • 2 tazas de crema de leche
  • Sal y pimienta negra al gusto
  • 1 cucharadita de ajo en polvo
  • 1 cucharadita de cebolla en polvo
  • 1 cucharadita de paprika
  • 1 huevo

Ingredientes para la salsa especial

1/2 taza de mayonesa
1 cucharadita de eneldo
1 cucharadita de ajo en polvo
1/4 de taza de crema ácida
Sal y pimienta al gusto

Ingredientes para el empanizado

1 taza de harina de trigo
1 taza de fécula de maíz
Sal y pimienta negra al gusto
1 cucharadita ajo en polvo
1 cucharadita de cebolla en polvo
1 cucharadita de paprika

Ingredientes para el glaseado Hot Honey

90 gramos de mantequilla
2 cucharadas de miel
chipotle al gusto
Sal y pimienta negra
1 cucharadita de ajo en polvo
1 cucharadita de cebolla en polvo
1 cucharadita paprika

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Preparación

Mezcla el yogur con la sal, la paprika, el ajo en polvo y la pimienta. Sumerge el pollo, tapa y deja reposar en la nevera al menos 30 minutos, idealmente una hora.

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Mientras el pollo reposa, combina en un recipiente amplio la harina, la fécula y todas las especias del empanizado.

Saca cada filete del marinado, escurre el exceso y pásalo por la mezcla de harina. Vuelve a sumergirlo en el marinado y pásalo por la harina una segunda vez. Este doble empanizado es lo que da la costra bien crujiente.

Calienta abundante aceite a 170-175 °C y fríe el pollo de 6 a 8 minutos, volteándolo a mitad de cocción, hasta que esté bien dorado y cocido por dentro. Escurre sobre papel absorbente.

Para la miel picante, calienta la miel con la mantequilla y la salsa picante a fuego bajo hasta integrar. Baña el pollo recién frito.

Tuesta ligeramente los panes y unta ambas caras con generosidad con la mayonesa con mostaza Dijon.

Pon el pollo, agrega los pepinillos y cierra el sándwich. Sirve de inmediato para conservar lo crujiente.

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Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧

Por Viridiana Navarrete, chef / @viricookss

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