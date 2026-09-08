¿Se puede cocinar con aceite de oliva? Esto es lo que le hace a tu colesterol

El aceite de oliva favorece el control del apetito. Foto: Mareefe! / Pixabay

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¿Se puede cocinar con aceite de oliva? La respuesta es sí y Rosa Margarita Campo, médica de la Corporación Universitaria Rafael Núñez de Cartagena y especialista en Gerencia de la Calidad y Auditoría en Salud de la Universidad Cooperativa de la misma ciudad lo corrobora.

“Sí se puede cocinar con aceite de oliva, pues tiene un punto de humo de alrededor de 190 a 210 grados, suficiente para saltear, sofreír y cocinar en casa, además de ser estable al calor y no dañarse fácilmente”, sostiene.

Campo, explica además, que, aunque sí sube el colesterol, “lo hace con el bueno, aumentando el HDL, ayudando también a disminuir el LDL (el malo)”, y aclara, que, “no engorda; al contrario, ayuda a sentirse lleno por más tiempo y reduce la necesidad de picar entre comidas, por lo que, consumido en cantidades adecuadas, favorece el control del apetito y se asocia con un peso más estable y saludable”.

Estos beneficios coinciden con la evidencia científica reseñada por The New York Times, que destaca al aceite de oliva —especialmente el extra virgen— como una de las grasas más saludables de la dieta mediterránea. Rico en grasas monoinsaturadas y polifenoles, sobre todo ácido oleico, ayuda a equilibrar el colesterol, reducir la tensión arterial y proteger el corazón.

Todo esto soportado en un ensayo clínico realizado en España en 2018 que “evidenció que las personas con alto riesgo cardiovascular que siguieron una dieta mediterránea con aceite de oliva extra virgen redujeron en un 30 % su riesgo de infarto, ictus y muerte cardiovascular”.

El aceite de oliva también puede funcionar como reemplazo de grasas menos saludables como la mantequilla, siendo un gran aliado para la salud y la longevidad, sin embargo, hay algo para tener en cuenta a la hora de consumirlo y es la forma de almacenarlo.

Uno de los errores más frecuentes, según Campo es guardarlo cerca de fuentes de calor o exponerlo a la luz solar directa, esto puede acelerar su oxidación e incluso su sabor, aroma y nutrientes.

No dejes de leer: ¿Cuál es la diferencia entre aceite de oliva virgen, extra virgen y refinado?

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