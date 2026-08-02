Semillas de ajonjolí: beneficios, para qué sirven y usos comunes

¿Qué es el ajonjolí y para qué sirve? Conoce algunos de sus beneficios Foto: GettyImages

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Si alguna vez ha comido un pan con pequeñas semillas encima, disfrutado de un aderezo cremoso o probado una barra de cereal, es muy probable que haya consumido ajonjolí sin prestarle demasiada atención. Aunque suele pasar desapercibido por su tamaño, este alimento ha sido valorado durante siglos por su aporte nutricional y su versatilidad en la cocina.

Pero, ¿qué es exactamente el ajonjolí, para qué sirve y por qué cada vez más personas buscan incluirlo en su alimentación? Le contamos lo que debe saber sobre esta semilla y algunos de sus principales beneficios.

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Características de ajonjolí

El ajonjolí, también conocido como sésamo (Sesamum indicum), proviene de una planta cultivada desde hace más de 3.000 años por el valor nutricional y comercial de sus semillas. Originaria de la India y de algunas regiones de África, hoy se cultiva en distintos países gracias a su capacidad para adaptarse a diversos tipos de suelo y condiciones climáticas.

Se trata de una planta herbácea que puede alcanzar hasta 1,5 metros de altura. Sus hojas cambian de forma a medida que crece, mientras que sus flores, que nacen en la unión entre el tallo y las hojas, pueden ser blancas, rosadas o con tonalidades violáceas.

El fruto es una cápsula alargada que, al madurar, se abre de manera natural para liberar numerosas semillas de colores como blanco, marrón o negro, todas con una superficie brillante. Estas semillas son las que más se caracterizan de la planta, pues son ampliamente utilizadas en la gastronomía por su sabor y su alto contenido de aceites naturales.

El cultivo del sésamo llegó a América durante la colonización española y rápidamente se integró a la alimentación de distintas regiones. En el Caribe y el sur de Estados Unidos, por ejemplo, las semillas eran conocidas como benne, nombre heredado de lenguas africanas, reflejo de la influencia cultural de las comunidades esclavizadas que llevaron este cultivo al continente.

¿Para qué sirven?

Además de aportar sabor y textura a diferentes preparaciones, el ajonjolí destaca por su alto valor nutricional. De acuerdo con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de México, estas semillas contienen fibra, proteínas, grasas saludables, vitaminas y minerales que contribuyen al buen funcionamiento del organismo y pueden formar parte de una alimentación equilibrada.

Entre sus principales beneficios se encuentran:

Favorece la salud cardiovascular. Sus grasas insaturadas, junto con los ácidos grasos omega-3 y omega-6, ayudan a mantener un corazón sano y contribuyen a reducir los niveles de colesterol LDL o “colesterol malo”, cuando se consumen dentro de una dieta saludable.

Mejora la salud digestiva. Su contenido de fibra favorece el tránsito intestinal, ayuda al correcto funcionamiento del sistema digestivo y puede contribuir a mantener estables los niveles de glucosa en sangre.

Aporta minerales esenciales. Es una buena fuente de calcio, hierro, magnesio y zinc, nutrientes fundamentales para la salud de los huesos, la formación de glóbulos rojos, la función muscular y el sistema inmunológico.

Proporciona proteínas de origen vegetal. Aunque no reemplaza por sí solo otras fuentes proteicas, representa un complemento importante para personas que siguen dietas vegetarianas o veganas.

Tiene efecto antioxidante. Sus compuestos antioxidantes ayudan a combatir el estrés oxidativo, un proceso asociado con el envejecimiento celular y el desarrollo de enfermedades crónicas.

Aporta energía. Gracias a su combinación de grasas saludables, fibra y carbohidratos complejos, es un alimento que proporciona energía de forma sostenida.

Aunque algunas publicaciones atribuyen al ajonjolí efectos sobre el aumento del deseo sexual debido a su contenido de ciertos compuestos vegetales, no existe evidencia científica sólida que confirme que su consumo tenga un efecto afrodisíaco o que incremente los niveles de estrógeno de forma significativa.

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Usos comunes

Aunque muchas personas lo asocian únicamente con las semillas que decoran los panes de hamburguesa, el ajonjolí es un ingrediente mucho más versátil. Gracias a su sabor ligeramente dulce y con notas a frutos secos, puede utilizarse en preparaciones dulces y saladas, además de aportar textura y mejorar la presentación de los alimentos.

Sus principales usos en la cocina son:

Potenciar el sabor. El ajonjolí se emplea en panes, galletas, pasteles, barras de cereal, arroces, ensaladas, sopas, guisos y platos a la parrilla. También es el ingrediente principal de preparaciones como el tahini y forma parte de recetas tradicionales como el hummus y el mole mexicano. Puede utilizarse entero, molido o tostado; este último proceso intensifica su aroma y resalta su característico sabor a frutos secos.

Aportar textura. Ya sea blanco, negro o dorado, el ajonjolí añade un toque crujiente a una gran variedad de platos. Es común espolvorearlo sobre ensaladas, arroz, verduras, carnes, pescados y productos horneados para hacerlos más atractivos.

Además de sus cualidades culinarias, las semillas de ajonjolí se utilizan como elemento decorativo. Su color realza la presentación de preparaciones como sushi, poke bowls, alitas, pollo o pato, panes y otros platos donde un acabado elegante marca la diferencia.

Más allá de estos usos, el ajonjolí también puede incorporarse a batidos, yogures, granolas o mezclas de frutos secos, convirtiéndose en una forma sencilla de añadir nutrientes y sabor a la alimentación diaria.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧