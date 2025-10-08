Receta para hacer sushi tempura en casa

Este sushi tempura es una receta práctica que puedes llevar a la mesa en 40 minutos. Foto: SHERBAK.PHOTO

Un poco de la historia del sushi

El sushi es uno de los platos más populares de los últimos tiempos. Hace parte de la gastronomía japonesa y suele elaborarse con pescados y mariscos, sin embargo, hay que decir que este alimento no se originó en Japón. Expertos en el tema aseguran que el sushi se dio a conocer por primera vez en el siglo II d. C en China. Aunque existe variedad de combinaciones a la hora de prepararlo, con el paso del tiempo la receta de sushi se ha ido modificando, dejando a un lado el consumo de alimentos de origen animal, lo que ha permitido que se convierta en una buena opción para aquellos que prefieren los vegetales.

Gastronomía: Japonesa . No olvides el vinagre de arroz en este plato Tiempo de preparación: 30 minutos.

30 minutos. Tiempo de cocción: 10 minutos.

10 minutos. Porciones: 6 . Ingredientes 4 cucharadas de vinagre de arroz

1 cucharada de azúcar

Salmón fresco (al gusto)

Aguacate (al gusto)

Queso crema al gusto

Sal y pimienta al gusto

Arroz para sushi

Algas Nori (al gusto)

Preparación

Sazona el arroz frío con la mezcla de vinagre de arroz y azúcar.

Sazona el salmón y aguacate con sal y pimienta.

Arma los rollos con alga nori, arroz, salmón, aguacate y queso crema.

Prepara la tempura para acompañar (puedes freír camarones o vegetales). Sirve y disfruta.

