Receta para hacer sushi tempura en casa

Un poco de la historia del sushi
El sushi es uno de los platos más populares de los últimos tiempos. Hace parte de la gastronomía japonesa y suele elaborarse con pescados y mariscos, sin embargo, hay que decir que este alimento no se originó en Japón. Expertos en el tema aseguran que el sushi se dio a conocer por primera vez en el siglo II d. C en China. Aunque existe variedad de combinaciones a la hora de prepararlo, con el paso del tiempo la receta de sushi se ha ido modificando, dejando a un lado el consumo de alimentos de origen animal, lo que ha permitido que se convierta en una buena opción para aquellos que prefieren los vegetales.
Gastronomía: Japonesa.
No olvides el vinagre de arroz en este plato
- Tiempo de preparación: 30 minutos.
- Tiempo de cocción: 10 minutos.
- Porciones: 6.
Ingredientes
- 4 cucharadas de vinagre de arroz
- 1 cucharada de azúcar
- Salmón fresco (al gusto)
- Aguacate (al gusto)
- Queso crema al gusto
- Sal y pimienta al gusto
- Arroz para sushi
- Algas Nori (al gusto)
Preparación
Sazona el arroz frío con la mezcla de vinagre de arroz y azúcar.
Sazona el salmón y aguacate con sal y pimienta.
Arma los rollos con alga nori, arroz, salmón, aguacate y queso crema.
Prepara la tempura para acompañar (puedes freír camarones o vegetales). Sirve y disfruta.
Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) o al de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧