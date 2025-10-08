Logo El Espectador
Receta para hacer sushi tempura en casa

El relleno en esta preparación puede ser con arroz, salmón, aguacate y queso crema.

Edd Cabarcas, chef /@eddcabarcas
08 de octubre de 2025 - 05:00 p. m.
Este sushi tempura es una receta práctica que puedes llevar a la mesa en 40 minutos.
Foto: SHERBAK.PHOTO
Un poco de la historia del sushi

El sushi es uno de los platos más populares de los últimos tiempos. Hace parte de la gastronomía japonesa y suele elaborarse con pescados y mariscos, sin embargo, hay que decir que este alimento no se originó en Japón. Expertos en el tema aseguran que el sushi se dio a conocer por primera vez en el siglo II d. C en China. Aunque existe variedad de combinaciones a la hora de prepararlo, con el paso del tiempo la receta de sushi se ha ido modificando, dejando a un lado el consumo de alimentos de origen animal, lo que ha permitido que se convierta en una buena opción para aquellos que prefieren los vegetales.

Gastronomía: Japonesa.

No olvides el vinagre de arroz en este plato

  • Tiempo de preparación: 30 minutos.
  • Tiempo de cocción: 10 minutos.
  • Porciones: 6.

Ingredientes

  • 4 cucharadas de vinagre de arroz
  • 1 cucharada de azúcar
  • Salmón fresco (al gusto)
  • Aguacate (al gusto)
  • Queso crema al gusto
  • Sal y pimienta al gusto
  • Arroz para sushi
  • Algas Nori (al gusto)

Preparación

Sazona el arroz frío con la mezcla de vinagre de arroz y azúcar.

Sazona el salmón y aguacate con sal y pimienta.

Arma los rollos con alga nori, arroz, salmón, aguacate y queso crema.

Prepara la tempura para acompañar (puedes freír camarones o vegetales). Sirve y disfruta.

Por Edd Cabarcas, chef /@eddcabarcas

