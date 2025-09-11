No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Cubitos de sushi fritos para este jueves

Crocantes por fuera, suaves por dentro y con un topping cremoso y picantico. ¡Una delicia total!

Camila Gómez D’Ettorre, chef / @chefcamilagomez
11 de septiembre de 2025 - 03:00 p. m.
Imagen de referencia.
Foto: Getty Images - marketlan
Un poco de la historia del sushi

El sushi es uno de los platos más populares de los últimos tiempos. Hace parte de la gastronomía japonesa y suele elaborarse con pescados y mariscos, sin embargo, hay que decir que este alimento no se originó en Japón. Expertos en el tema aseguran que el sushi se dio a conocer por primera vez en el siglo II d. C en China.

Aunque existe variedad de combinaciones a la hora de prepararlo, con el paso del tiempo la receta de sushi se ha ido modificando, dejando a un lado el consumo de alimentos de origen animal, lo que ha permitido que se convierta en una buena opción para aquellos que prefieren los vegetales.

Gastronomía: Asiática .

No olvides el azúcar en esta receta

  • Tiempo de preparación: 20 minutos.
  • Tiempo de cocción: 15 minutos.
  • Porciones: 4.

Ingredientes

  • 1 taza de arroz americano nishiki
  • 1 taza y media de agua
  • 1 cucharadita de ajonjolí
  • Aceite para freír
  • 3 cucharadas de vinagre
  • 1 cucharada de azúcar
  • 1 lata de atún
  • 3 cucharadas de mayonesa
  • 1 cucharadita de paprika
  • 1/2 cucharadita siracha
  • 1 cucharadita de cilantro
  • 1 cucharadita de cebollín

Preparación

Lava el arroz en un bowl con agua fría, removiendo con la mano, y escurre.

Repite hasta que el agua salga clara (esto evita que el arroz quede pegajoso).

Cocina el arroz con la cantidad de agua indicada (suele ser 1 taza de arroz : 1¼ de agua).

Cocina a fuego medio-bajo durante 15 minutos con la tapa puesta.

Apaga el fuego y deja reposar, tapado, por 10 minutos más.

Preparar el vinagre de sushi

Mezcla el vinagre de arroz con el azúcar y la sal hasta que se disuelva.

Agrega esta mezcla al arroz ya cocido con movimientos suaves (sin aplastarlo).

Añade el arroz en un molde rectangular o cuadrado, presionando ligeramente para compactar (puedes usar papel film para facilitar el desmolde).

Lleva a la nevera por 30 minutos para que tome firmeza.

Preparar el topping de atún

En un bowl, mezcla el atún con mayonesa, sriracha, paprika, sal, pimienta, cebollín y cilantro.

Mezcla bien y reserva en refrigeración.

Desmolda el arroz y córtalo en cubos del tamaño de un bocado.

Calienta abundante aceite vegetal en una sartén a fuego medio-alto.

Fríe los cubitos hasta que estén dorados y crujientes por fuera.

Retira y escurre sobre papel absorbente.

Montar y decorar

Añade una cucharadita del topping de atún sobre cada cubito de arroz frito.

Decora con ajonjolí y cebollín picado por encima.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) o al de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧

Por Camila Gómez D’Ettorre, chef / @chefcamilagomez

