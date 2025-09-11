Cubitos de sushi fritos para este jueves

Escucha este artículo
Un poco de la historia del sushi
El sushi es uno de los platos más populares de los últimos tiempos. Hace parte de la gastronomía japonesa y suele elaborarse con pescados y mariscos, sin embargo, hay que decir que este alimento no se originó en Japón. Expertos en el tema aseguran que el sushi se dio a conocer por primera vez en el siglo II d. C en China.
Aunque existe variedad de combinaciones a la hora de prepararlo, con el paso del tiempo la receta de sushi se ha ido modificando, dejando a un lado el consumo de alimentos de origen animal, lo que ha permitido que se convierta en una buena opción para aquellos que prefieren los vegetales.
No olvides el azúcar en esta receta
- Tiempo de preparación: 20 minutos.
- Tiempo de cocción: 15 minutos.
- Porciones: 4.
Ingredientes
- 1 taza de arroz americano nishiki
- 1 taza y media de agua
- 1 cucharadita de ajonjolí
- Aceite para freír
- 3 cucharadas de vinagre
- 1 cucharada de azúcar
- 1 lata de atún
- 3 cucharadas de mayonesa
- 1 cucharadita de paprika
- 1/2 cucharadita siracha
- 1 cucharadita de cilantro
- 1 cucharadita de cebollín
Preparación
Lava el arroz en un bowl con agua fría, removiendo con la mano, y escurre.
Repite hasta que el agua salga clara (esto evita que el arroz quede pegajoso).
Cocina el arroz con la cantidad de agua indicada (suele ser 1 taza de arroz : 1¼ de agua).
Cocina a fuego medio-bajo durante 15 minutos con la tapa puesta.
Apaga el fuego y deja reposar, tapado, por 10 minutos más.
Preparar el vinagre de sushi
Mezcla el vinagre de arroz con el azúcar y la sal hasta que se disuelva.
Agrega esta mezcla al arroz ya cocido con movimientos suaves (sin aplastarlo).
Añade el arroz en un molde rectangular o cuadrado, presionando ligeramente para compactar (puedes usar papel film para facilitar el desmolde).
Lleva a la nevera por 30 minutos para que tome firmeza.
Preparar el topping de atún
En un bowl, mezcla el atún con mayonesa, sriracha, paprika, sal, pimienta, cebollín y cilantro.
Mezcla bien y reserva en refrigeración.
Desmolda el arroz y córtalo en cubos del tamaño de un bocado.
Calienta abundante aceite vegetal en una sartén a fuego medio-alto.
Fríe los cubitos hasta que estén dorados y crujientes por fuera.
Retira y escurre sobre papel absorbente.
Montar y decorar
Añade una cucharadita del topping de atún sobre cada cubito de arroz frito.
Decora con ajonjolí y cebollín picado por encima.
