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Tacos de zanahoria: receta saludable, deliciosa y sin carne

Para esta preparación necesitarás huevos, queso, sal y pimienta al gusto.

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María Dulcey, cocinera aficionada /@cocinoporgusto
30 de agosto de 2026 - 03:00 p. m.
Rellena estos tacos de zanahoria con tus vegetales favoritos o con aguacate para disfrutar.
Rellena estos tacos de zanahoria con tus vegetales favoritos o con aguacate para disfrutar.
Foto: María Dulcey
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Gastronomía: Saludable.

Rápida y muy fácil de llevar a la mesa

  • Tiempo de preparación: 10 minutos.
  • Tiempo de cocción: 10 minutos.
  • Porciones: 6.

Ingredientes

  • 2 zanahorias medianas
  • 2 huevos
  • 1 taza de queso semisalado, rallado
  • Sal gusto
  • Pimienta al gusto

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Preparación

Pela y ralla finamente las zanahorias.

En un recipiente, mezcla la zanahoria rallada con los huevos y el queso. Agrega sal y pimienta al gusto.

Divide la mezcla en 6 porciones y forma círculos delgados sobre una sartén antiadherente ligeramente caliente.

Cocina a fuego medio hasta que la mezcla esté firme y dorada por debajo. Voltea con cuidado y cocina por el otro lado.

Retira, puedes comerlas solas o agregarles algún relleno y ahora si a disfrutar.

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Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧

Por María Dulcey, cocinera aficionada /@cocinoporgusto

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