Tacos de zanahoria: receta saludable, deliciosa y sin carne

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Gastronomía: Saludable.
Rápida y muy fácil de llevar a la mesa
- Tiempo de preparación: 10 minutos.
- Tiempo de cocción: 10 minutos.
- Porciones: 6.
Ingredientes
- 2 zanahorias medianas
- 2 huevos
- 1 taza de queso semisalado, rallado
- Sal gusto
- Pimienta al gusto
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Preparación
Pela y ralla finamente las zanahorias.
En un recipiente, mezcla la zanahoria rallada con los huevos y el queso. Agrega sal y pimienta al gusto.
Divide la mezcla en 6 porciones y forma círculos delgados sobre una sartén antiadherente ligeramente caliente.
Cocina a fuego medio hasta que la mezcla esté firme y dorada por debajo. Voltea con cuidado y cocina por el otro lado.
Retira, puedes comerlas solas o agregarles algún relleno y ahora si a disfrutar.
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