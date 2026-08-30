Tacos de zanahoria: receta saludable, deliciosa y sin carne

Rellena estos tacos de zanahoria con tus vegetales favoritos o con aguacate para disfrutar. Foto: María Dulcey

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Gastronomía: Saludable . Rápida y muy fácil de llevar a la mesa Tiempo de preparación: 10 minutos.

10 minutos. Tiempo de cocción: 10 minutos.

10 minutos. Porciones: 6 . Ingredientes 2 zanahorias medianas

2 huevos

1 taza de queso semisalado, rallado

Sal gusto

Pimienta al gusto

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Preparación

Pela y ralla finamente las zanahorias.

En un recipiente, mezcla la zanahoria rallada con los huevos y el queso. Agrega sal y pimienta al gusto.

Divide la mezcla en 6 porciones y forma círculos delgados sobre una sartén antiadherente ligeramente caliente.

Cocina a fuego medio hasta que la mezcla esté firme y dorada por debajo. Voltea con cuidado y cocina por el otro lado.

Retira, puedes comerlas solas o agregarles algún relleno y ahora si a disfrutar.

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