Tazón de hamburguesa casero: receta fácil paso a paso

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Gastronomía: Latinoamericana.
Usa el líquido de los pepinillos para elaborar la salsa
- Tiempo de preparación: 10 minutos.
- Tiempo de cocción: 10 minutos.
- Porciones: 2.
Ingredientes
- 300 gramos de carne molida de res
- 1 cucharadita de paprika
- ½ cucharadita de ajo en polvo
- Sal y pimienta al gusto
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Ingredientes para el tazón
2 tazas de lechuga romana picada
1 tomate en cubos
½ cebolla morada en julianas o cubitos
¼ taza de pepinillos en trocitos
2 papas pastusas medianas
Ingredientes para la salsa
3 cucharadas de yogur griego
1 cucharadita de mostaza
1 cucharadita de salsa de tomate
1 cucharadita del líquido de los pepinillos
Sal y pimienta al gusto
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Preparación
Empieza pelando y cortando las papas en cubos pequeños del mismo tamaño y cocínalas en la air fryer a 200 °C por 20 minutos o en fritura profunda y reserva.
Mezcla la carne con la paprika, ajo en polvo, sal y pimienta.
Cocina en una sartén caliente hasta que esté bien dorada.
Para la salsa, mezcla el yogurt, la mostaza, la salsa de tomate y el líquido de los pepinillos.
Distribuye la lechuga en dos bowls, agrega el tomate, la cebolla, la papa y los pepinillos. Incorpora la carne caliente.
Añade la salsa al gusto, sirve y ahora si a disfrutar.
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