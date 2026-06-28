Tazón de hamburguesa casero: receta fácil paso a paso

Los ingredientes infaltables para este tazón de hamburguesa son el tomate, la cebolla, la papa y los pepinillos. Foto: María Dulcey

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Gastronomía: Latinoamericana . Usa el líquido de los pepinillos para elaborar la salsa Tiempo de preparación: 10 minutos.

10 minutos. Tiempo de cocción: 10 minutos.

10 minutos. Porciones: 2 . Ingredientes 300 gramos de carne molida de res

1 cucharadita de paprika

½ cucharadita de ajo en polvo

Sal y pimienta al gusto

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Ingredientes para el tazón

2 tazas de lechuga romana picada

1 tomate en cubos

½ cebolla morada en julianas o cubitos

¼ taza de pepinillos en trocitos

2 papas pastusas medianas

Ingredientes para la salsa

3 cucharadas de yogur griego

1 cucharadita de mostaza

1 cucharadita de salsa de tomate

1 cucharadita del líquido de los pepinillos

Sal y pimienta al gusto

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Preparación

Empieza pelando y cortando las papas en cubos pequeños del mismo tamaño y cocínalas en la air fryer a 200 °C por 20 minutos o en fritura profunda y reserva.

Mezcla la carne con la paprika, ajo en polvo, sal y pimienta.

Cocina en una sartén caliente hasta que esté bien dorada.

Para la salsa, mezcla el yogurt, la mostaza, la salsa de tomate y el líquido de los pepinillos.

Distribuye la lechuga en dos bowls, agrega el tomate, la cebolla, la papa y los pepinillos. Incorpora la carne caliente.

Añade la salsa al gusto, sirve y ahora si a disfrutar.

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