

Tortilla de plátano maduro con queso

Usa en esta receta queso parmesano y aceite de oliva.

Rosa Margarita Campo /IG @de.rochy
11 de agosto de 2025 - 03:00 p. m.
A esta tortilla también puedes añadirle espinaca.
Foto: mhburton / Pixabay
Un poco de la historia del plátano maduro

Se dice que Alejandro Magno fue quien introdujo el plátano en Europa durante su conquista en el año 327 antes de Cristo. Más tarde el plátano fue enviado desde Malasia a Madagascar cuando los comerciantes árabes y asiáticos empezaron a negociar.

En el siglo XV exploradores portugueses encontraron plátanos en África occidental y decidieron llevárselos a casa para plantarlos. Luego, viajó por Canarias, pasando por Santo Domingo, llegando finalmente al Caribe.

Gastronomía: Latinoamericana .

No olvides el aceite de oliva en esta receta

  • Tiempo de preparación: 8 minutos.
  • Tiempo de cocción: 8 minutos.
  • Porciones: 2.

Ingredientes

  • 2 plátanos maduros
  • 5 huevos
  • 1/2 taza de queso parmesano
  • Sal al gusto
  • 3 cucharadas de aceite de oliva

Preparación

Calienta aceite de oliva en una sartén.

Sofríe las tajaditas de plátano maduro hasta que estén doraditas y tiernas. Reserva.

En un bowl, bate los huevos y agrégales una pizca de sal.

Incorpora las tajaditas de plátano doradas a los huevos batidos.

Añade queso parmesano rallado al gusto y mezcla suavemente.

Vierte la mezcla en la sartén a fuego bajo. Tapa y cocina hasta que los bordes empiecen a cuajar.

Voltea la tortilla con cuidado y cocina por aproximadamente 3 minutos más.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) o al de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧

Por Rosa Margarita Campo /IG @de.rochy

