Trucos para afilar las cuchillas de la licuadora fácilmente

Una lija también es una buena alternativa para afilar las cuchillas de tu licuadora. Foto: Getty Images - Sergey Ovchinnikov

¿Cuántas veces no se ha dañado una de tus recetas favoritas porque fallas las cuchillas de la licuadora? Con seguridad tus batidos o incluso tus salsas se han visto perjudicadas por no hacerle un debido mantenimiento a este electrodoméstico. Las aspas pueden desgastarse con el tiempo y además de esto perder fuerza para procesar tus ingredientes. ¿La mejor opción es reemplazar la licuadora? La respuesta es no. En Gastronomía y recetas de El Espectador te damos un truco para dejar esta herramienta de la cocina como nueva. Toma nota y empieza a crear sabores.

Cerciórate de retirar el vaso de vidrio o de plástico, la base y la parte de abajo donde están las aspas, teniendo la precaución de desenchufarla, aunque parece obvio, en ocasiones la falta de atención puede incurrir en eventos desafortunados.

Lo ideal es retirar cualquier trozo de comida o residuo que haya quedado de una preparación anterior. Esto garantizará que esta herramienta no sea un foco de infección. Es recomendable lavar las aspas con un cepillo pequeño y una esponja con agua caliente para limpiarlas, ten cuidado de no cortarte.

Sí, así como lo lees, este truco es una buena alternativa para afilar las cuchillas de tu licuadora, lo único que tienes que hacer es introducir papel aluminio y prender la licuadora hasta que este se deshaga. Deja que pasen cuatro minutos, lava y tu licuadora quedará como nueva.

Cuando hayas hecho los dos procesos anteriores, recurre a este truco de la abuela. En todas las cocinas colombianas hay una piedra que se usa para partir la panela o afilar cuchillos, esa misma será la encargada de afilar las aspas. La clave aquí es que haya una distancia considerable entre la piedra y tu cuerpo y desplaces las cuchillas hasta que queden perfectamente afiladas. Cuando termines el proceso, lava muy bien con jabón de loza.

