Trucos para lavar y desinfectar las cocas del almuerzo y eliminar olores

La buena noticia es que hay formas sencillas de limpiarlos y evitar que esos aromas se queden por mucho tiempo.

Salsas, guisos y otros alimentos pueden dejar residuos de grasa y olores que no desaparecen con un simple enjuague, especialmente en las cocas de plástico.

Si usted lleva su comida al trabajo o a la universidad en una coca reutilizable, seguramente se ha encontrado con un problema después de lavarlo: el recipiente parece limpio, pero todavía huele a la comida que guardó allí .

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De acuerdo con StateFoodSafety, una empresa especializada en educación sobre seguridad alimentaria, la limpieza debe comenzar desde la preparación de los alimentos. Antes de empacar su comida, lave bien sus manos, los utensilios y las superficies que estarán en contacto con los alimentos. También es importante lavar las frutas y verduras y mantener los alimentos crudos separados de aquellos que ya están listos para consumir.

Un punto importante es que la lonchera necesita una limpieza diaria, según explica la Universidad de Maine. Para hacerlo, lave el interior y el exterior con agua tibia, un paño o esponja suave y unas gotas de jabón lavaplatos. Preste especial atención a las esquinas, los pliegues y las costuras de la cremallera, donde pueden quedar restos de comida o humedad.

Después de lavarla, desinfecte las superficies siguiendo las indicaciones del producto que utilice. Si emplea una solución de cloro, puede preparar una mezcla de cuatro partes de agua por una de cloro y dejarla actuar durante unos minutos. También puede utilizar un desinfectante indicado para superficies que tienen contacto con alimentos.

Ojo, la universidad resalta que en las loncheras térmicas, revise siempre las instrucciones del fabricante: algunas no deben sumergirse ni lavarse directamente bajo el agua y requieren una limpieza con un paño húmedo.

Por último, antes de volver a guardar los alimentos, deje que la lonchera se seque por completo.

¿Cómo quitar los malos olores?

Si después de lavar la coca todavía queda el olor de una salsa, un guiso o algún alimento con aroma fuerte, puede recurrir a algunos métodos caseros. Una opción es preparar una mezcla de agua y jugo de limón, aplicarla sobre las paredes del recipiente y dejarla actuar antes de enjuagar. También puede utilizar una mezcla de agua y vinagre blanco.

Otra alternativa es aprovechar el bicarbonato de sodio. Puede mezclar un par de cucharadas con unas gotas de agua hasta formar una pasta, aplicarla en el interior de la coca y dejarla actuar durante varias horas antes de enjuagarlo.

También existen métodos que no requieren líquidos. Por ejemplo, puede colocar café molido usado y seco dentro del coca , cerrarlo y dejarlo durante varias horas para ayudar a absorber los olores.

En el caso de los recipientes de plástico, estos olores pueden ser más persistentes porque el material puede retener residuos y aromas de los alimentos. Si la coca tuvo una preparación especialmente grasosa, como una salsa o un guiso, puede ser necesario lavarlo a mano con detergente y una esponja, incluso si normalmente lo lava en el lavavajillas.

Otro de los trucos más usados para este tipo de material es el carbón activado, el cual es conocido por su capacidad de absorber olores y humedad. Aquí es necesario colocar unas cuantas piezas de carbón activado en el recipiente y déjelas actuar durante la noche. Por la mañana, retire el carbón y enjuage con agua tibia.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧