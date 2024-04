Trucos para que la papa criolla no se deshaga al cocinarla

Exponente de la gastronomía Latinoamericana. Foto: Getty Images/iStockphoto - zefirchik06

Este alimento tradicional colombiano tiene su origen en el altiplano andino desde hace 8000 años aproximadamente. Se trasladó a Europa con la conquista de los españoles en el siglo XVI, y aunque en un principio no se utilizaba como un alimento, sino como una “curiosidad botánica”, se abrió paso en el mundo gastronómico gracias al francés Antonie Parmentier, quien a partir de sus escritos logró expandir el descubrimiento de este importante tubérculo en el siglo XVIII.

En la actualidad, existen más de 250 variedades de papa en Colombia y se dan principalmente en Cundinamarca, Boyacá, Nariño, Antioquia, y Santander. Tiene diferentes usos culinarios, así como diversas preparaciones, donde se destacan: la papa chorreada, a la francesa, salada y la favorita de muchos: la papa criolla.

Esta delicia de la cocina latinoamericana es ideal para acompañar sabrosas proteínas o platos como la tradicional fritanga en Colombia. Sin embargo, llevarla a la mesa a veces puede convertirse en todo un reto culinario. En ocasiones se abren o su interior queda crudo por no hacer el proceso de cocción adecuado. En Gastronomía y recetas de El Espectador, damos algunos trucos para poner en práctica y cocinar este alimento sin contratiempos.

Hay que asegurarse siempre de que las papas estén frescas y tengan el mismo tamaño, esto permitirá que se cocinen de manera uniforme sin perder su textura principal. Aquí hay que tener en cuenta que esto varía mucho de la receta que se lleve a la mesa.

Un pequeño chorro de vinagre al agua donde se están cocinando las papas hará que estas no se deshagan. Si no cuentas con este ingrediente culinario puedes también “pincharlas” para que no se abran.

Solamente bastarán 20 minutos para cocinar las papas criollas después de que el agua hierva, si se pasan de tiempo de cocción es muy probable que se desmoronen y pierdan la piel que las recubre.

Las papas siempre deben llevarse al fuego con agua fría y sal. El calor va a aumentarse poco a poco para que se cocinen de forma pareja y su centro no quede crudo. Uno de los errores que más se comenten al cocinar estas papas es hacerlo en agua caliente desde el principio.

Salteadas en mantequilla con limón y romero, un antojo que seguro te hará querer más. Ver la receta completa aquí

Una propuesta ideal para acompañar un buen asado. ¡Fantásticas! Ver la receta completa aquí

Para esta receta puedes usar las papas que más te gusten. No olvides el toque de sabor especial del queso crema para este plato. Ver la receta completa aquí

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) o al de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧