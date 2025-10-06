Un postre ligero y saludable: receta para hacer gelatina sin azúcar

Esta gelatina sin azúcar es ideal para calmar antojos para tu paladar. Foto: Diana León

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Un poco de la historia de este postre

La gelatina es uno de esos postres clásicos que nunca pasan de moda. Esta versión combina el sabor intenso y refrescante de la flor de jamaica con la dulzura natural de la stevia, creando una opción sin azúcar ideal para quienes desean cuidar su alimentación sin renunciar al placer de un buen postre.

Al añadir fresas y arándanos, no solo se logra un contraste atractivo de texturas y colores, sino también un aporte adicional de antioxidantes y vitaminas. Esta combinación convierte la receta en una excelente opción para disfrutar como snack a cualquier hora del día.

Con pocos ingredientes y pasos sencillos, esta gelatina casera se presenta como una alternativa mucho más saludable que las versiones comerciales, cargadas de azúcares y colorantes. Prepararla en casa garantiza frescura, control sobre los endulzantes y la posibilidad de personalizarla con tus frutas favoritas.

Gastronomía: Saludable . Usa flor de jamaica en esta propuesta Tiempo de preparación: 5 minutos.

5 minutos. Tiempo de cocción: 5 minutos.

5 minutos. Porciones: 2 . Ingredientes 2 tazas de agua filtrada

½ taza de flor de jamaica seca

2 sobres de gelatina sin sabor

2 cucharaditas de stevia líquida (ajusta al gusto)

Frutos rojos al gusto (fresas y arándanos en este caso)

Preparación

Prepara la infusión de jamaica: en una olla hierve 1 ½ tazas de agua filtrada, añade la flor de jamaica y deja hervir durante 5 minutos. Cuela la infusión y endúlzala con la stevia líquida.

Hidrata la gelatina: en un recipiente pequeño añade ½ taza de agua filtrada fría, espolvorea los sobres de gelatina sin sabor sobre el agua y deja reposar 5 minutos.

Disuelve la gelatina: lleva la gelatina hidratada a una ollita a fuego muy bajo y revuelve hasta que se disuelva completamente.

Mezcla todo: incorpora la gelatina disuelta en la infusión de jamaica filtrada y caliente, removiendo bien para integrar.

Arma la gelatina: añade los frutos rojos a un recipiente de vidrio y vierte encima la mezcla de jamaica con gelatina.

Refrigera al menos 4 horas o hasta que cuaje por completo.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) o al de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧