¿Cómo preparar Kéfir? Receta e ingredientes para hacerlo en casa

Un poco de la historia del kéfir

El kéfir es una bebida fermentada rica en probióticos que se obtiene al dejar actuar unos cultivos vivos, conocidos como nódulos o gránulos de kéfir, en leche o agua. Estos gránulos están formados por una mezcla de bacterias y levaduras beneficiosas que transforman los azúcares del líquido en una bebida con propiedades saludables.

Existen dos tipos principales, el kéfir de leche, con textura cremosa y sabor ácido, y el kéfir de agua, que es más ligero, refrescante y apto para quienes no consumen productos de origen animal. Ambos tipos pueden elaborarse en casa de forma sencilla.

Gastronomía: Saludable . Los nódulos pueden reutilizarse indefinidamente si se mantienen bien cuidados. Tiempo de preparación: 5 minutos.

5 minutos. Tiempo de cocción: 4 minutos.

4 minutos. Porciones: 4 . Ingredientes 1 a 2 cucharadas de nódulos vivos de kéfir de leche (también conocidos como búlgaros)

1 taza de leche entera (250 ml aproximadamente)

1 frasco de vidrio con tapa (no hermética)

Colador (preferiblemente de plástico o acero inoxidable)

Preparación

*Ten en cuenta que para el proceso de fermentación debes: en climas cálidos dejarlo reposando 24 horas y en climas fríos hasta 36.

Pon los nódulos de kéfir en un frasco de vidrio limpio.

Agrega la taza de leche al frasco y tapa suavemente (no uses tapa hermética, permite la salida de gases).

Deja fermentar a temperatura ambiente, lejos de la luz directa, durante 24 a 36 horas.

Una vez fermentado, pasa la bebida por un colador limpio, separando los nódulos del líquido.

Guarda el kéfir líquido en un recipiente limpio con tapa en el refrigerador. Se conserva bien hasta por 4 días.

Gastronomía: Saludable . Con esta receta puedes hacer una gaseosa artesanal Tiempo de preparación: 5 minutos.

5 minutos. Tiempo de cocción: 5 minutos.

5 minutos. Porciones: 4 . Ingredientes 2 a 3 cucharadas de nódulos vivos de kéfir de agua

1 litro de agua

2 a 3 cucharadas de azúcar (puede ser blanca, morena o panela)

1 frasco de vidrio grande con tapa (no hermética)

Preparación

Disuelve el azúcar en el litro de agua (a temperatura ambiente).

Agrega los nódulos de kéfir de agua al frasco y tapa suavemente (de nuevo, no hermética).

Deja fermentar a temperatura ambiente entre 24 y 48 horas.

Cuela el líquido para separar los nódulos, que puedes reutilizar para futuros lotes.

Guarda el líquido en el refrigerador o procede con una segunda fermentación.

No uses miel, tiene propiedades antibacterianas que pueden dañar los nódulos.

Usa siempre utensilios limpios para evitar contaminación.

Una vez filtrado el kéfir de agua, puedes hacer una segunda fermentación para crear una bebida con burbujas naturales (como una gaseosa artesanal).

Preparación

Vierte el líquido fermentado en una botella de vidrio (mejor si es con cierre hermético).

Agrega frutas (como piña, limón, mango), especias (jengibre, canela) o hierbas (menta, albahaca).

Si las frutas no son muy dulces, puedes añadir un poco más de azúcar.

Cierra y deja fermentar a temperatura ambiente por otras 12 a 36 horas.

Luego, refrigera y sirve fría. ¡Tendrás una bebida refrescante y ligeramente efervescente!

Usa siempre frascos de vidrio y mantén condiciones lo más limpias posible. No mezcles utensilios contaminados con los nódulos para no dañar la colonia microbiana. Y recuerda que los nódulos pueden vivir indefinidamente si se cuidan bien. ¡Son como una “masa madre” de microorganismos!

