Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Gastronomía y Recetas

¿Cómo preparar Kéfir? Receta e ingredientes para hacerlo en casa

Esta preparación puedes hacerla en agua o en leche. ¡Manos a la obra!

Viviana Medina, bióloga y aficionada a la cocina
02 de octubre de 2025 - 08:00 p. m.
El kéfir mejora la digestión, y es considerado un alimento funcional para el bienestar del cuerpo humano.
El kéfir mejora la digestión, y es considerado un alimento funcional para el bienestar del cuerpo humano.
Foto: Getty Images - Marcus Z-pics
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Un poco de la historia del kéfir

El kéfir es una bebida fermentada rica en probióticos que se obtiene al dejar actuar unos cultivos vivos, conocidos como nódulos o gránulos de kéfir, en leche o agua. Estos gránulos están formados por una mezcla de bacterias y levaduras beneficiosas que transforman los azúcares del líquido en una bebida con propiedades saludables.

Vínculos relacionados

Pizza Master 2025: estos son los ganadores de las mejores pizzas de Colombia
Fritanga Fest 2025: fechas, ciudad y restaurantes para disfrutar el evento
Art Smith, chef y activista LGBTIQ+, liderará el nuevo restaurante en el Vaticano

Existen dos tipos principales, el kéfir de leche, con textura cremosa y sabor ácido, y el kéfir de agua, que es más ligero, refrescante y apto para quienes no consumen productos de origen animal. Ambos tipos pueden elaborarse en casa de forma sencilla.

Receta básica para hacer kéfir de leche

Gastronomía: Saludable .

Los nódulos pueden reutilizarse indefinidamente si se mantienen bien cuidados.

  • Tiempo de preparación: 5 minutos.
  • Tiempo de cocción: 4 minutos.
  • Porciones: 4.

Ingredientes

  • 1 a 2 cucharadas de nódulos vivos de kéfir de leche (también conocidos como búlgaros)
  • 1 taza de leche entera (250 ml aproximadamente)
  • 1 frasco de vidrio con tapa (no hermética)
  • Colador (preferiblemente de plástico o acero inoxidable)

Preparación

*Ten en cuenta que para el proceso de fermentación debes: en climas cálidos dejarlo reposando 24 horas y en climas fríos hasta 36.

Pon los nódulos de kéfir en un frasco de vidrio limpio.

Agrega la taza de leche al frasco y tapa suavemente (no uses tapa hermética, permite la salida de gases).

Deja fermentar a temperatura ambiente, lejos de la luz directa, durante 24 a 36 horas.

Una vez fermentado, pasa la bebida por un colador limpio, separando los nódulos del líquido.

Guarda el kéfir líquido en un recipiente limpio con tapa en el refrigerador. Se conserva bien hasta por 4 días.

Receta básica para hacer kéfir de agua

Gastronomía: Saludable .

Con esta receta puedes hacer una gaseosa artesanal

  • Tiempo de preparación: 5 minutos.
  • Tiempo de cocción: 5 minutos.
  • Porciones: 4.

Ingredientes

  • 2 a 3 cucharadas de nódulos vivos de kéfir de agua
  • 1 litro de agua
  • 2 a 3 cucharadas de azúcar (puede ser blanca, morena o panela)
  • 1 frasco de vidrio grande con tapa (no hermética)

Preparación

Disuelve el azúcar en el litro de agua (a temperatura ambiente).

Agrega los nódulos de kéfir de agua al frasco y tapa suavemente (de nuevo, no hermética).

Deja fermentar a temperatura ambiente entre 24 y 48 horas.

Cuela el líquido para separar los nódulos, que puedes reutilizar para futuros lotes.

Guarda el líquido en el refrigerador o procede con una segunda fermentación.

Ojo al dato:

No uses miel, tiene propiedades antibacterianas que pueden dañar los nódulos.

Usa siempre utensilios limpios para evitar contaminación.

Segunda fermentación del kéfir de agua (opcional)

Una vez filtrado el kéfir de agua, puedes hacer una segunda fermentación para crear una bebida con burbujas naturales (como una gaseosa artesanal).

Preparación

Vierte el líquido fermentado en una botella de vidrio (mejor si es con cierre hermético).

Agrega frutas (como piña, limón, mango), especias (jengibre, canela) o hierbas (menta, albahaca).

Si las frutas no son muy dulces, puedes añadir un poco más de azúcar.

Cierra y deja fermentar a temperatura ambiente por otras 12 a 36 horas.

Luego, refrigera y sirve fría. ¡Tendrás una bebida refrescante y ligeramente efervescente!

Consejos finales

Usa siempre frascos de vidrio y mantén condiciones lo más limpias posible. No mezcles utensilios contaminados con los nódulos para no dañar la colonia microbiana. Y recuerda que los nódulos pueden vivir indefinidamente si se cuidan bien. ¡Son como una “masa madre” de microorganismos!

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) o al de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧

Por Viviana Medina, bióloga y aficionada a la cocina

Temas recomendados:

Gastronomía y recetas

Recetas

Cocina internacional

Kefir

Receta para hacer kefir

Kefir en agua

Kefir en leche

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.