Al Congreso le quedan tres días para salvar el proyecto de Ley Integral Trans

El proyecto de Ley Integral Trans, una de las apuestas legislativas más ambiciosas por el reconocimiento de los derechos de las personas trans y no binarias en Colombia, enfrenta una carrera contrarreloj. La Comisión Primera de la Cámara de Representantes tiene plazo hasta el próximo viernes, 20 de junio, para concluir su primer debate. Si no lo hace, el proyecto será automáticamente archivado.

El propósito del proyecto de ley es saldar una deuda histórica en la garantía de derechos de esta población. Si bien Colombia es uno de los países más avanzados en la región en esta materia, especialmente a través de sentencias de la Corte Constitucional, aún no existe un mecanismo unificado que permita el goce efectivo de estos derechos. Más de 1.400 personas trans y no binarias participaron en su construcción. Hoy, ellas hacen un llamado urgente a los congresistas para que no hundan sus esfuerzos.

Tras casi un año de incidencia política y legislativa, la iniciativa corre el riesgo de archivo, no por falta de respaldo social, sino por demoras en la agenda del Congreso, reordenamientos políticos y problemas de quórum en la comisión. El movimiento que impulsa la ley es enfático: necesita que el proyecto sea citado este jueves, 19 de junio, como primer punto del orden del día, con el objetivo de completar el debate y garantizar su supervivencia.

Avances y pendientes en el debate de la Ley Integral Trans

Su curso por el legislativo no ha sido sencillo. El proyecto fue radicado a finales de julio de 2024 y solo hasta el pasado mes de abril inició formalmente su trámite con la audiencia pública. La Comisión Primera de la Cámara de Representantes aprobó el pasado 3 de junio el informe de ponencia, y desde entonces empezó a correr el tiempo.

Al día siguiente, 4 de junio, en una jornada intensa, se aprobaron 23 de los 50 artículos del proyecto. Sin embargo, el avance se detuvo. El 10 de junio, tras una sesión interrumpida por falta de quórum, tres artículos fueron retirados del texto final: los relacionados con el acceso a la salud y al deporte. Según explicó Lina Quevedo, vocero de la plataforma que impulsa la ley, la eliminación fue una decisión consensuada entre los ponentes y las organizaciones sociales.

“La eliminación no obedece a una renuncia a los derechos que estos artículos buscaban proteger, sino a la necesidad de evitar que el articulado se convierta en un instrumento regresivo”, señaló Quevedo. Desde la plataforma también indicaron que los artículos eliminados podrían ser retomados en futuros escenarios legislativos o desarrollados por vía reglamentaria. De los 50 artículos que componen el texto radicado originalmente, aún faltan por debatirse 24.

Pero el panorama legislativo no es alentador. La fragmentación del quórum y el ambiente polarizado en el Congreso, ante la incertidumbre del estado de salud del senador Miguel Uribe Turbay, amenazan con frenar el debate. Además, si bien hay congresistas comprometidos con su aprobación e implementación, también hay sectores que han usado posturas transfóbicas y discursos que desinforman para desacreditar el proyecto.

A pesar de estas tensiones, el movimiento trans ha reiterado que su prioridad es que el proyecto avance, incluso si esto implica postergar ciertos artículos para futuros debates o proponer una aprobación en bloque del texto. De lograr entrar en la agenda del jueves y ser aprobado en su totalidad, el proyecto se salvaría. Solo así podrá avanzar al segundo debate en plenaria y continuar su trámite en el Senado.

Pero, en el caso de no discutirse esta semana, la Ley Integral Trans será archivada. Por lo que tendría que ser radicada nuevamente en una legislatura futura y reiniciar el trámite desde cero. Aun así, independientemente del resultado del debate, este proyecto se ha consolidado como una apuesta histórica para hablar públicamente sobre los derechos, la vida y la dignidad de las personas con experiencia de vida trans en Colombia. En lo que va corrido del año, según Caribe Afirmativo, al menos 45 personas LGBTIQ+ han sido asesinadas en el país.

En medio de un panorama político y una coyuntura nacional compleja, el futuro de la Ley Integral Trans se define en cuestión de días. Su aprobación, archivo o postergación dependerá de la capacidad y voluntad, como opinan sus promotores, del Congreso para sesionar y debatir antes del cierre del periodo ordinario.

