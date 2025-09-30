Art Smith, chef y activista LGBTIQ+, liderará el nuevo restaurante en el Vaticano

“El arte de cocinar, el acto de alimentar a la gente, es la forma más atractiva y memorable de conectar con la gente”, Art Smith. Foto: Redes sociales Art Smith

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El Vaticano designó a Arthur Smith, reconocido chef estadounidense de trayectoria internacional y abiertamente gay, como responsable del nuevo restaurante que abrirá en los jardines de Castel Gandolfo.

Esta residencia papal de verano es el escenario del nuevo complejo Borgo Laudato Si’. Un espacio impulsado por el papa Francisco y el actual papa León XIV, que cuenta con más de 55 hectáreas y pretende convertirse en un lugar de encuentro, formación y espiritualidad, con un enfoque en la ecología integral, la sostenibilidad y la inclusión social.

Dentro de este complejo, se abrirá en 2026 un restaurante que se convertirá en la única oferta gastronómica permanente del lugar. Su dirección estará a cargo del reconocido chef estadounidense Art Smith, quien también es reconocido por su activismo a favor de la población LGBTIQ+. En esta iniciativa, Smith trabajará junto a Phil Stefani, del Stefani Restaurant Group de Chicago.

Según información publicada en el medio La Vanguardia, Smith nació en 1960 en Jasper, Florida. Desde el inicio, su camino en la gastronomía estuvo ligado a la cocina sureña de Estados Unidos, un estilo que lo acompañó en su formación en hoteles y en programas de Walt Disney, después de graduarse en la Florida State University.

Actualmente, Smith está casado con el pintor Jesús Salgueiro, con quien contrajo matrimonio en 2011. La pareja ha formado una familia con cuatro hijos adoptivos y dedica parte de su tiempo a proyectos sociales, desde clases de cocina para niños y niñas hasta iniciativas de ayuda humanitaria. En sus redes sociales, el chef resume su vida con una frase breve: “Casado con Jesús. Orgulloso padre gay de cuatro.”

Además, también ha sido galardonado en dos ocasiones con el premio de la Fundación James Beard y ha mantenido una presencia constante en la gastronomía de Estados Unidos, con restaurantes en Florida, Chicago, Atlanta y Washington D. C. Ha participado en programas televisivos como Today, BBQ Pitmasters y Top Chef Masters. Durante una década, fue chef personal de Oprah Winfrey, y ha trabajado para figuras como Lady Gaga y dos gobernadores de Florida en Tallahassee.

Art Smith es también fundador de Common Threads, una organización sin fines de lucro que enseña a niños y niñas con condiciones económicas difíciles a preparar comidas saludables y accesibles. La iniciativa parte de la idea de que la cocina práctica y el acceso a alimentos frescos pueden contribuir a cambiar hábitos alimenticios poco saludables. Además, tiene el objetivo de que aprendan sobre diversidad y tolerancia a través de la celebración de sus diferencias culturales.

Pero más allá de su trayectoria en la cocina, Smith ha tenido una presencia constante en el activismo a favor de la población LGBTIQ+. En 2006, él y su esposo fueron incluidos en el Salón de la Fama LGBT de Chicago, creado en 1991 para reconocer a personas e instituciones que han contribuido de manera significativa al bienestar del colectivo en la ciudad. Combinando su trabajo como chef y activista, Smith ha impulsado distintas campañas y eventos, entre ellos una ceremonia en la que más de cien parejas participaron en una boda gay colectiva.

En 2015, cuando se convirtieron en padres a través de la adopción, recibieron una bendición personal del papa Francisco, convirtiéndose en la primera pareja gay en presentar a sus hijos para el bautismo en la Catedral de Chicago.

Tanto Smith como Phil Stefani, quienes estarán al frente del nuevo restaurante, realizaron, antes de su nombramiento, una especie de prueba culinaria para funcionarios del Vaticano. Ambos fueron designados durante el pontificado del papa Francisco, aunque también habrían sido recibidos por el papa León XIV.

🟣📰 Para conocer más noticias y análisis, visite la sección de Género y Diversidad de El Espectador.

✉️ Si tiene interés en los temas de género o información que considere oportuna compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: lasigualadasoficial@gmail.com o ladisidenciaee@gmail.com.