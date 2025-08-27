Así se vivió Queer Comedy: humor, identidad y resistencia en un solo escenario

Artista drag y host de la noche, Dey Mompox puso ritmo, brillo y un micrófono afilado para que todas las voces se escucharan con fuerza y humor. Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

A las ocho de la noche de este 26 de agosto, cuando Chapinero ya empieza a mostrar sus luces de neón y su ruido, el Centro Cultural A Seis Manos se convirtió en un refugio lleno de risas incómodas, carcajadas liberadoras y silencios que decían más que algunos chistes. “Queer Comedy” no fue solo un espectáculo: fue una escena queer con todas sus letras, plumas y contradicciones.

Había mesas con cerveza, público de todas las letras del acrónimo LGBTIQ+, y como host Dey Mompox, artista drag, que con cada pestañeo con escarcha nos recordaba que este mundo también se puede contar desde el artificio, desde lo performático, desde la disidencia que se atreve a hablar.

El humor como resistencia

La noche fue un desfile de micrófonos que amplificaban mensajes de diversidad. En el escenario de Queer Comedy se presentaron voces tan diversas como potentes. Mauricio Iragorri, un cachaco gay que también es instructor de buceo y casi gana el Desafío 2012, provocó carcajadas con sus historias de vida corporativa y aventuras de cruising. Jeniferd Cristal, mujer trans, comediante y madre, transformó en humor las amenazas que ha recibido por reírse de su propia experiencia.

Jetti Romero, sogamoseña, diseñadora gráfica, emprendedora de cocina rápida y comediante, contó cómo una “tomboy” —es decir, una mujer con expresión de género masculina— navega el mundo cuando todo el tiempo la llaman “parcero”. Su comedia fue casi bitácora de su diario vivir.

También participó Elizabeth Castillo, quien no solo es comediante, sino también funcionaria pública y activista. ¿Cómo se sobrevive a la burocracia siendo lesbiana, académica y con ganas de contar chistes? Pues se hace lo que ella hizo: convertir el humor en una herramienta para cambiar imaginarios. “No creo en el chiste prejuicioso”, dijo, “sino en el que transforma”.

Brayan Mora, quien se define como “heterocurioso” de una forma jocosa, llevó al escenario una mirada desde los bordes de la experiencia queer, entre la risa y la incomodidad, explorando esas zonas grises donde la identidad todavía está en construcción. Y Caru Garzón, quien se define como “sexiliade” por su experiencia como migrante, abordó el humor desde la experiencia de desplazarse no solo geográficamente, sino también entre géneros, lenguajes y formas de pertenecer.

Chapinero como escenario y protagonista

“Queer Comedy” fue el piloto del proyecto Chapi+, una apuesta transmedia de El Espectador que intenta retratar a Chapinero no solo como geografía, sino como símbolo. Una localidad en la que conviven iglesias, discotecas, moteles temáticos, oficinas del Estado y peluquerías con luces de neón. Es conocida como “Chapigay”: porque por décadas ha sido el epicentro de la vida LGBTIQ+ en Bogotá, el lugar donde muchas personas encontraron su primera libertad, su primera marcha, su primer beso “prohibido” y su primer hogar elegido.

El proyecto Chapi+ nace de ese reconocimiento que la población con orientaciones sexuales e identidades de género diversas le dan, como un retrato en múltiples formatos que intenta capturar las capas de esta emblemática localidad.

