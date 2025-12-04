Cédulas y tarjetas de identidad incluirán “T” y “NB”: así se cumplió una orden pendiente

Antes de este reajuste, la Registraduría ya había entregado 384 cédulas físicas con la categoría no binaria y siete con la categoría trans. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

La Registraduría Nacional esquivó durante un largo tiempo la actualización de sus sistemas, que solo contemplaban las categorías de hombre y mujer. Ahora, tras un par de sentencias que exigían este cambio como una reafirmación del derecho a la identidad, incorporó marcadores que reflejan las identidades de género diversas. Por un lado, está la categoría “T”, dirigida a personas con experiencia de vida trans; y por el otro, “NB”, destinada a quienes tienen una identidad de género que no se ajusta estrictamente a las categorías binarias de hombre o mujer. Se trata de una modificación que estará disponible en las cédulas ciudadanía amarillas con hologramas, las cédulas digitales, los registros civiles y las tarjetas de identidad.

Cabe mencionar que el anuncio realizado por la Registraduría el pasado 28 de noviembre trajo una novedad importante: la inclusión de estas categorías en la cédula digital. Pues antes de esta actualización, no era posible obtener en Colombia una cédula digital con marcadores de género como ‘T’ o ‘NB’.

Si bien las plataformas se actualizan, el proceso de solicitud seguirá siendo el mismo

La persona que desee modificar el componente sexo en su registro civil y en su cédula deberá acudir a una notaría y presentar una solicitud para realizar ese cambio.

Una vez la documentación esté radicada, el notario tendrá cinco días hábiles para elaborar la escritura pública con el cambio solicitado. El costo de la escritura pública es de $81.900 más impuestos y en caso de solicitar la cédula amarilla con hologramas deberá pagarse $60.950.

Cuando ya esté expedida la escritura pública, la persona podrá presentarla ante la Registraduría y solicitar los cambios correspondientes.

Después de ese proceso, “nosotros, en Registraduría, reemplazamos el registro civil; se incluye ‘no binario’ y, con este registro civil, que a su vez es el documento base de la cédula de ciudadanía, se hace la rectificación en el documento de identidad”, señala Manzano.

De acuerdo con la directora, este es un proceso que no debería tardar más de diez días una vez la Registraduría reciba la escritura pública.

¿Cómo funcionaba el trámite antes de la actualización de la Registraduría?

En realidad, esta no es la primera vez que Colombia expide documentos con estas categorías. Antes de este reajuste, la Registraduría ya había entregado 384 cédulas físicas con la categoría no binaria y siete con la categoría trans.

“Esto ya era posible desde el año 2022. O sea, llegaron como tres años tarde a la conversación, porque eso parte de la sentencia T-033, que insta a las instituciones, principalmente a la Registraduría, a incluir esa categoría. Lo que hizo ahora la entidad fue ponerla en la cédula digital, que era una de las barreras que todavía se seguía presentando”, señala Danne Belmont, directora ejecutiva de la Fundación GAAT, en entrevista con este diario.

A lo que se refiere Belmont es a una serie previa de decisiones judiciales. En 2022 se entregó la primera cédula de hologramas, con el marcador “T” de trans en el país, luego de que el Tribunal Superior de Medellín fallara en primera instancia a favor de Mike Nicolás Durán. Y, por esas mismas fechas, la Corte Constitucional, mediante la Sentencia T-033 de 2022, protegió los derechos de Dani García a cambiar su nombre y a optar por la opción “no binario” (NB) en su registro civil y en su cédula de ciudadanía, y extendió este derecho a todas las personas no binarias.

Desde entonces, la Corte le dio un plazo al Gobierno Nacional y a la Registraduría para que, en un término no mayor a seis meses, pusieran en marcha un sistema que incluyera la categoría “no binaria” en los documentos de identificación. Además, exhortó al Congreso de la República a que, en un plazo máximo de dos años, regularan los derechos y servicios que utilizan el sexo o género como criterio de diferenciación, algo que hasta el momento no ha pasado. Así que por ahora, aparte de las sentencias ya mencionadas, solo está vigente el Decreto 1227 de 2015, que permite a las personas modificar el componente “sexo” en sus documentos, ya sea de masculino a femenino o viceversa.

Justamente por estas limitaciones de la Registraduría, varias entidades y organizaciones comenzaron a buscar alternativas para que más personas con identidades y expresiones de género diversas pudieran obtener sus documentos. Un ejemplo es la Secretaría de Integración Social, que creó el “Chuchú de la cédula”, un servicio que ofrecía asesoría gratuita para el cambio de nombre o sexo en los documentos, a través del cual se entregaron 510 cédulas en Bogotá durante los últimos dos años. Otro caso es el del GAAT que, a través del programa “Trans Identifiquemonos” acompañó solo en 2025 los procesos de cedulación de 600 personas con experiencias de vida trans y no binarias en siete ciudades del país.

Así las cosas, este paso de la Registraduría contribuye a garantizar su acceso a otros derechos, como salud, educación y vivienda. Castillo lo celebra y explica de la siguiente forma: “es que la Registraduría Nacional del Estado Civil tiene a cargo darle el check a quién puede considerar que le puede reclamar al Estado. O sea, es tan grave que si uno no tiene su identidad, todos sus derechos quedan bloqueados. Por eso es tan importante que la entidad que regula el tema de la identidad de las personas en Colombia haga estos ajustes”.

Elecciones 2026: adiós a la principal barrera electoral para personas trans y no binarias

“Celebramos mucho que la registraduría tenga presente esto porque no solamente impacta en la cédula de ciudadanía, sino, por ejemplo, de cara a las siguientes elecciones. Si una persona trans no tiene su cédula actualizada, muy probablemente va a vivir varias violencias y barreras de acceso a la hora de poder votar”, subraya Belmont.

Barreras políticas y electoras que ha documentado la Misión de Observación Electoral (MOE). La organización señaló que cuando la identidad de género de las personas con experiencias de vida trans no coincide con su documento de identidad, estas deben sortear varias situaciones de discriminación. Estas van desde actos excluyentes por parte de funcionarios públicos y de la ciudadanía, hasta miradas, comentarios ofensivos, burlas y restricciones de acceso a los puestos de votación. En algunos casos, incluso se les ha señalado erróneamente como presuntas falsificadoras de documentos.

Por razones como estas, la Registraduría está trabajando en la aplicación de un protocolo para garantizar los derechos políticos de las personas con identidades de género diversas durante las votaciones, según confirmó Mariana Manzano, directora nacional de registro civil de la Registraduría, a El Espectador. Procesos que pretenden asegurar un proceso democrático inclusivo para todas las personas. Para Manzano, con todas estas medidas, “se reducen los riesgos de discriminación o revictimización al momento de votar, y garantiza que su participación en los procesos electorales sea real, efectiva e igualitaria”.

Este cambio se da por otra sentencia que obligó a la Registraduría a realizar los ajustes necesarios en sus sistemas

Se trata de una actualización que la entidad debió hacer por el caso de Tonny Gualdrón, quien, pese a contar con una cédula con la categoría ‘NB’ y solicitar este mismo documento en formato digital, recibió una negativa de la entidad. Entre las justificaciones se encontraba que su sistema únicamente contemplaba las opciones de “hombre” y “mujer”, y que no contaban con los recursos ni las herramientas necesarias para incorporar otras categorías en los documentos digitales. Según dio a conocer Gualdrón en conversaciones pasadas con este diario.

Por esta razón, Gualdrón, interpuso una acción de tutela que llegó hasta la Corte Constitucional. La cual el 16 de diciembre de 2024, emitió la Sentencia T-527. Allí, el alto tribunal ordenó a la Registraduría adecuar sus sistemas para garantizar la expedición de cédulas digitales con el marcador “no binario”. Además, fijó un plazo no mayor a tres meses para realizar los ajustes informáticos y estableció que la entrega del documento no podía superar los seis meses. Ninguno de los dos plazos se cumplió. Esta situación cambió el pasado 28 de noviembre, cuando la Registraduría confirmó la entrega del documento. Esto quiere decir que Gualdron esperó casi un año desde la orden judicial sin poder obtener su cédula digital.

Cristina Manzano, explicó que la tardanza que tuvieron al hacer esta actualización en los documentos de identidad digitales, se debe a que “había que realizar una modificación de 80 módulos diferentes para poderlo incluir también en la cédula digital. Pero ya el registrador hizo todo el proyecto y consiguió los recursos para poder hacerlo en todos los documentos de identidad”.

No obstante, estas modificaciones no incluyen otras identidades de género distintas a las categorías “trans” y “no binaria”. Como mencionó Manzano, “en este momento, solo las personas trans y no binarias. Nosotros, además, necesitamos una fuente normativa para hacer los cambios en las categorías de género. Dentro del esquema de identificación ciudadana, la fuente normativa que tenemos en este momento son las sentencias de la Corte Constitucional, que son las dos que ha aceptado para la identificación en Colombia”. Esto significa que, si una persona no se identifica con las categorías de mujer, hombre, trans o no binario, sino con otra identidad de género diversa como “queer”, no podría acceder a un marcador distinto en sus documentos de identidad.

Por su parte, Elizabeth Castillo Vargas, la subdirectora para asuntos LGBTI, de la Secretaría Distrital de Integración Social en Bogotá, quien ha acompañado de cerca el proceso de la Registraduría, añade que los sistemas no quedaron del todo rígidos. “Puede que mañana haya alguien reivindicándose como queer y la Corte diga: como esta persona es queer, le vamos a reconocer la identidad queer. Entonces la registraduría no volverá a entrar en una crisis de sistema como la que entró para poder ajustar una nueva variable”, comentó, en conversación con este diario. De acuerdo con la experta, ante este caso hipotético, el ajuste sería más sencillo de incorporar y no generaría el mismo traumatismo técnico que enfrentó la entidad en esta ocasión.

