Este es el pronombre chino de género neutro que ahora reconoce Unicode

Esta adaptación incorporada por Unicode, que reconoce identidades de género diversas, surge en un contexto de persecución contra personas de la población LGBTIQ+, que se ha intensificado durante el gobierno de Xi Jinping.

Por primera vez, se incorporó de forma oficial un pronombre chino de género neutro que puede escribirse a través de un carácter en los teclados de teléfonos y computadoras. Esta actualización pretende servir a personas con identidades de género no binarias, es decir, quienes no se reconocen estrictamente en las categorías de hombre o mujer. Una medida que ocurre justo en el idioma con mayor número de hablantes nativos del mundo.

La decisión fue implementada por el Consorcio Unicode, un estándar de codificación de símbolos y caracteres utilizado por desarrolladores web y empresas tecnológicas a nivel global, entre ellas Microsoft, Apple, Adobe, IBM, Oracle, SAP, Google y Facebook.

Se trata del pronombre de género neutro “X也”, que fue creado en el país del continente asiático hace más de una década y que fue utilizado durante todo ese tiempo de manera informal. Razón por la cual no era una opción disponible en los teclados estándar de computadores, teléfonos ni otros sistemas digitales.

El pronombre surgió a partir del trabajo de Siufung Law, activista no binaria que durante años tuvo que recurrir a pronombres en inglés como “they” o “them”, ante la falta de opciones de representación para su identidad de género en su idioma nativo, porque la mayoría de pronombres chinos se dividen de forma masculina o femenina.

Fue en 2017, que junto con otras personas intersexuales y no binarias, se creó este pronombre neutro no oficial que sí ofrecía una forma de representación. Para lograrlo se tomó como base pronombres chinos ya existentes, a los que se les añadió una variación gráfica similar a una “X”. Idea inspirada en el uso de esta letra como marcador de género neutro en documentos de identidad y pasaportes de distintos países.

Dicho término se volvió oficial cuando en septiembre, se añadió el pronombre a Unicode, luego de cinco años de incidencia de movimientos sociales para que el consorcio hiciera esta adaptación. Pese a este avance, aún no se conoce cuánto tiempo tomarán las plataformas tecnológicas y los fabricantes de fuentes o dispositivos en actualizar sus sistemas para permitir el uso de este nuevo carácter.

“Tener un pronombre dirigido más específicamente a las personas que no quieren ser etiquetadas o encasilladas dentro de los pronombres masculinos y femeninos… podría ser una muy buena alternativa”, señaló Law en declaraciones a CNN. Según explicó, se trata del reconocimiento de que “personas como yo existimos y no estamos borradas dentro de esos sistemas binarios, ya sea el idioma, la cultura o la historia”.

Así fue cómo el idioma chino incorporó las distinciones de género

El chino es uno de los idiomas más antiguos de los que se tiene registro y que aún se siguen utilizando en la actualidad. A lo largo del tiempo, el idioma ha atravesado cambios y transformaciones hasta llegar a la forma en que se conoce hoy en día.

En los textos chinos antiguos, no existían distinciones estrictas entre los pronombres personales y otros términos. En ese momento, los pronombres se usaban de forma general y su significado se acercaba más a la idea de “persona”, sin una marca de género específica.

Según ha explicado en sus investigaciones Huang Xingtao, académico especializado en historia y cultura china, fue a comienzos del siglo XX cuando empezaron a introducirse distinciones de género en los pronombres. Este cambio se dio en un contexto de mayor contacto entre China y países occidentales, como una forma de adaptar el idioma para traducir y expresar conceptos presentes en otras lenguas.

Una decisión que ocurre en un contexto complejo para la población LGBTIQ+

De acuerdo con un reporte reciente de Human Rights Watch, tras más de una década de gobierno del presidente Xi Jinping, se ha intensificado la represión en la República Popular China. La organización señala que actualmente en el país “no existe una sociedad civil independiente, ni libertad de expresión, asociación, reunión ni religión, y los defensores de los derechos humanos y otras personas percibidas como críticas al gobierno son perseguidas”. Un panorama que ha afectado directamente a la población LGBTIQ+.

Por ejemplo, en los últimos años, se ha incrementado la censura y el cierre de espacios creados para personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas. Tal como ocurrió con la red social china Weibo, donde se inició una ola de censura contra contenidos queer. Ante esta situación, algunas creadoras y creadores de contenido han optado por usar hashtags más sutiles y formas de lenguaje codificado, como una estrategia para mantenerse activas en las plataformas y evitar los filtros de censura.

Por otra parte, los principales bares que funcionaban como lugares de encuentro para personas LGBTIQ+ fueron cerrados. Además, el evento del Orgullo más grande del país permanece suspendido desde 2021. Aunque durante el mes del Pride se han realizado algunos encuentros, estos no han contado con respaldo del gobierno y se han llevado a cabo de forma discreta.

Y entre los hechos más recientes, se ha registrado una persecución contra películas, programas de televisión y libros que abordan relaciones sexuales o amorosas entre personas del mismo sexo. Uno de los hechos más visibles ha sido el de las escritoras de danmei, un género de ficción que narra relaciones románticas homoeróticas entre personajes masculinos. En estos casos, varias autoras han sido multadas o detenidas por autoridades policiales.

Igualmente, en noviembre de este año, dos de las aplicaciones de citas gay más populares de China: Blued y Finka, dejaron de estar disponibles de forma repentina. Ambas fueron retiradas de la App Store de Apple y también de las plataformas locales adaptadas para dispositivos Android.

Si bien, en China se despenalizó la homosexualidad en 1997, aun no existen garantías ni protecciones legales contra la discriminación por orientación sexual o identidad de género. Por ejemplo, las parejas del mismo sexo aun no pueden casarse ni adoptar. En el caso de Hong Kong, aunque se reconocen algunas uniones entre personas del mismo sexo celebradas en el extranjero, aún no se permite ni se reconoce el matrimonio igualitario.

