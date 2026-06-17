Marchas del Orgullo LGBTIQ+ Bogotá 2026: fechas, horarios y rutas de las cuatro marchas

Marchas del orgullo 2026 en Bogotá. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos Zuluaga

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Bogotá lleva más de 40 años marchando por los derechos de la población LGBTIQ+. Cada junio, miles de personas salen a las calles para celebrar el orgullo de la diversidad sexual y de género, rechazar la violencia por prejuicio y defender los avances en el reconocimiento de sus derechos.

La historia de este encuentro arranca el 28 de junio de 1982, cuando un grupo de no más de 30 personas recorrió las calles desde la Plaza La Santamaría hasta la Plaza de las Nieves, con máscaras y rodeado de policías, en una tímida, pero histórica, exigencia de reconocimiento y aceptación. Cuatro décadas después, esa marcha reúne a más de 150.000 personas, según cifras de la Alcaldía Mayor de Bogotá.

Este 2026, la ciudad volverá a vivir cuatro marchas durante el Mes del Orgullo LGBTIQ+ como expresiones de memoria, resistencia y reivindicación de derechos, todas impulsadas por la ciudadanía y algunas con respaldo de la Administración Distrital.

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Marchas del Orgullo LGBTIQ+ en Bogotá 2026: fechas y lugares

Marcha LGBTIQ+ del Sur

El domingo 14 de junio se realizó la Marcha LGBTIQ+ del Sur, una movilización que este año llegó a su edición número 18 y que históricamente ha sido impulsada por organizaciones sociales de las localidades del sur de la ciudad. La jornada transcurrió en Kennedy bajo el lema “Diversxs en identidad, unidxs en la lucha”.

Marcha Distrital de la Ciudadanía LGBTI

El domingo 28 de junio, la jornada arrancará a las 10:00 a.m. en la carrera 7 con calle 59 y culminará en la Plaza de Bolívar. En su trigésima edición, esta marcha se ha consolidado como una de las movilizaciones más multitudinarias de la ciudad, con expresiones artísticas y culturales a lo largo del recorrido.

Contramarcha LGBTIQ+

El mismo domingo 28 de junio, también a las 10:00 a.m., partirá desde el Centro Memoria, Paz y Reconciliación (Av. Calle 26 con Carrera 19b) una marcha que nació como respuesta crítica a la gran movilización distrital. Con seis años de historia en la ciudad, esta convocatoria busca recuperar el carácter político y conmemorativo del encuentro por fuera de las agendas institucionales y empresariales.

Yo Marcho Trans

El sábado 4 de julio, desde las 9:00 a.m. en el parque de Los Girasoles, ubicado en la carrera 97C con calle 50 sur, en la localidad de Bosa, se realizará la undécima versión de una marcha que reivindica la existencia, la dignidad y los derechos de las personas trans y no binarias. Bajo el lema “Somos todes el polvo de las mismas estrellas”, la movilización avanzará hasta el Parque Florida Blanca.

Festival por la Igualdad: más de 30 actividades para celebrar el orgullo en Bogotá

Del 13 de junio al 17 de julio, la ciudad tendrá una agenda cultural y social amplia enmarcada en el Festival por la Igualdad, el más antiguo de Colombia dedicado a temas de diversidad sexual y de género. Con más de 30 actividades que incluyen teatro, conciertos, conversatorios, ferias de emprendimientos, presentaciones artísticas, cine y jornadas ambientales.

“A través del arte y la cultura, que han sido siempre la puerta de entrada para eliminar prejuicios y promover la inclusión social, buscamos dar visibilidad a los sectores sociales LGBTI y promover una Bogotá inclusiva que no tolera la discriminación. Este año seguimos insistiendo que, en relación a los derechos de las personas diversas no podemos dar #NiUnPasoAtrás”, señaló David Alonzo, director de Diversidad Sexual de la Alcaldía de Bogotá.

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