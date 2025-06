Murió Edmund White, aclamado novelista queer y finalista al Pulitzer

White deja un legado literario fundamental para entender la disidencia sexual del siglo XX. Foto: AFP - FRED TANNEAU

El novelista queer, ensayista y biógrafo estadounidense Edmund White falleció a los 85 años en su casa de Nueva York por “causas naturales”, según confirmaron medios locales este miércoles 5 de junio, tras consultar a su agente, Bill Clegg.

White (Cincinnati, 1940) fue mucho más que un escritor prolífico: para muchos, fue un pionero. Su obra —más de treinta títulos entre ficción, ensayo y biografía— constituyó una suerte de bitácora íntima y colectiva sobre la experiencia gay en el siglo XX. Desde las sombras de la represión hasta los destellos del deseo, White escribió como quien documenta lo que aún no tiene nombre.

En 1977 publicó, junto al psicólogo y activista Charles Silverstein, uno de sus libros más emblemáticos: The Joy of Gay Sex. Más que un manual, fue un manifiesto erótico-político: combinaba lo queer con reflexiones sobre el racismo, la homofobia y las tensiones cotidianas que enfrentaban los hombres homosexuales en una sociedad que apenas empezaba a nombrarlos.

Además de sus relatos y novelas, White dejó una marca como biógrafo. En Genet: A Biography (1993), se sumergió en la vida del poeta francés Jean Genet, explorando sus contradicciones y la vida de quien también conoce la disidencia desde dentro. La obra fue finalista del premio Pulitzer. Luego siguieron Marcel Proust (1998) y Rimbaud: The Double Life of a Rebel (2008), donde reconstruyó la vida del poeta adolescente desde una mirada confesional.

“Siendo yo un desgraciado adolescente gay, sofocado por el aburrimiento y la frustración sexual, y paralizado por el odio hacia mí mismo, anhelaba huir a Nueva York y triunfar como escritor; me identificaba completamente con los deseos de Rimbaud de ser libre, de ser publicado, de ser sensual, de ir a París. Lo único de lo que carecía era de su arrojo”, escribió White en el prólogo de esa última biografía.

En 1985 fue diagnosticado con VIH. Sobrevivió a varios derrames cerebrales y a un infarto. El miedo, la pérdida y la resistencia frente al sida son hilos que atraviesan su trilogía semiautobiográfica: A Boy’s Own Story (1982), The Beautiful Room Is Empty (1988) y The Farewell Symphony (1997), donde narra el tránsito de un joven gay desde la represión hasta una especie de libertad, en medio de los vaivenes culturales del siglo.

White deja una obra indispensable para comprender la historia emocional, política y corporal de la disidencia sexual en el siglo pasado.

