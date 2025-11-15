Prográmese para la agenda gratuita del Festival Kuir Bogotá: fechas y actividades

La ciudad será sede de exposiciones, laboratorios, conversatorios y presentaciones artísticas gratuitas que visibilizan la diversidad queer. Foto: Festival Kuir Bogotá

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Del 15 al 22 de noviembre, Bogotá será testigo de una muestra de arte, memoria y resistencia con la nueva edición del Festival Kuir Bogotá 2025, un espacio que desde hace diez años visibiliza las expresiones artísticas de personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas. La programación, abierta al público y gratuita, cuenta con el apoyo del Instituto Distrital de las Artes (Idartes).

Este año, la curaduría está a cargo de Olga Robayo y Manu Mojito, quienes invitan a recorrer la escena queer y el movimiento ballroom en Colombia. El ballroom es una subcultura originaria de Estados Unidos vinculada a la historia de personas LGBTIQ+ afrodescendientes y latinas, que combina baile, moda, performance y competencia. La propuesta de los curadores no se limita al pasado: buscan que el archivo y la memoria sean herramientas vivas capaces de generar nuevas historias y perspectivas sobre las identidades queer.

“El Festival se ha consolidado como un espacio de encuentro seguro para todas las personas, sin distinción de género, donde las manifestaciones artísticas de creadores queer tienen cabida. Este año, gracias a la Beca de Programación en Artes Plásticas y Visuales Red Galería Santa Fe 2025, ampliamos nuestras propuestas y escenarios de participación”, afirma Olga Robayo en el comunicado.

Desde su primera edición, en 2015, el festival ha funcionado como un observatorio de prácticas LGBTIQ+, un laboratorio para cuestionar narrativas y discursos. Ha sido catalogado por sus organizadores como un espacio que articula activismo, investigación y creación artística. Cada año, el festival conecta artistas, investigadoras y activistas, ampliando la comprensión de estos movimientos en Colombia y América Latina.

La programación combina exposiciones, laboratorios, conversatorios y presentaciones artísticas, y busca mostrar cómo los cuerpos, los territorios y la memoria se entrelazan para generar espacios de resistencia y expresión.

Programación del Festival Kuir Bogotá 2025:

Archivo Ballroom Bogotá

Curaduría: Manuel Alejandro Parra Sepúlveda (Manu Mojito)

Cuándo: 15 de noviembre, 7:00 p. m. – 10:00 p. m.

Dónde: Carrera 9 n.º 22-87, El Parche Artist Residency

Conversatorio: Decolonización de la cuerpa y las heridas del territorio

Invitadas: Habibitch (Argelia/París) y Rebeca Zaa (Brasil/Egipto)

Cuándo: 18 de noviembre de 2025, 4:00 p. m. – 5:00 p. m.

Dónde: Calle 24 n.º 5-60, Biblioteca Nacional

Laboratorio de Vogue con Habibitch

Cuándo: 19 y 20 de noviembre de 2025, 6:00 p. m. – 8:00 p. m.

Dónde: Carrera 9 n.º 22-87, El Parche Artist Residency

Gala de cierre: Maratón de performance y feria de emprendimientos

Cuándo: 22 de noviembre de 2025, 5:00 p. m. – 3:00 a. m.

Dónde: Carrera 7 con calle 24, Centro Comercial Terraza Pasteur

🟣📰 Para conocer más noticias y análisis, visite la sección de Género y Diversidad de El Espectador.

✉️ Si tiene interés en los temas de género o información que considere oportuna compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: lasigualadasoficial@gmail.com o ladisidenciaee@gmail.com.