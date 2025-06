¿Qué plantea la contramarcha del Orgullo LGBTIQ+ en Bogotá? Más allá de “celebrar”

El 29 de junio, Bogotá tendrá dos movilizaciones por el Orgullo: la marcha oficial, respaldada por el Distrito, y la contramarcha, una movilización crítica y autónoma. Aunque ambas se realizan en nombre de la diversidad, representan formas distintas de entender la lucha LGBTIQ+: una desde la celebración institucional, y la otra desde la denuncia de la inacción estatal. Foto: Catalina Mesa Urquijo

Mientras miles de personas se preparan para llenar las calles del centro de Bogotá con banderas arcoíris, tambores y música este domingo 29 de junio para celebrar la diversidad, otra movilización tomará una ruta alterna para cuestionar la inacción estatal en la defensa de los derechos LGBTIQ+. Aunque ambas se levantan en nombre del Orgullo, sus motivaciones y caminos son distintos.

Por un lado, la marcha principal del Orgullo, organizada por la Mesa LGBTI de Bogotá y apoyada por el Distrito, se enmarca dentro del calendario de eventos culturales de la ciudad. Esta movilización recibe respaldo logístico, de seguridad, financiamiento y acompañamiento por parte de entidades como la Secretaría de Planeación y la Secretaría de Gobierno.

Su recorrido este año iniciará en el Parque Nacional y finalizará en la Plaza de Bolívar. En la manifestación habrá múltiples presentaciones culturales y artísticas. Para David Alonzo, director de Diversidad Sexual de la Secretaría de Planeación, el papel de la institucionalidad es asegurar que los espacios de manifestación sean seguros para la movilización: “Nuestra tarea es facilitar que las organizaciones puedan llevar a cabo sus movilizaciones con libertad. También creemos que la felicidad es una forma legítima de expresión política y que las poblaciones LGBTIQ+ tenemos derecho a estar alegres y a celebrar”.

Sin embargo, esta visión es cuestionada desde otras posturas dentro del movimiento LGBTIQ+. Desde hace cinco años, la contramarcha del Orgullo se levanta como una respuesta crítica a lo que muchas personas consideran la “cooptación estatal y corporativa” de la marcha oficial. Sus organizadores sostienen que, desde sus inicios en 1996, la movilización en Bogotá ha ido perdiendo su sentido original de ser una acción política y conmemorativa de los disturbios de Stonewall, transformándose en una plataforma para visibilizar personas, patrocinadores y políticos.

Para las personas que lideran la contramarcha, la participación de actores externos en la marcha oficial no solo es problemática porque desvía la atención de las demandas centrales de las poblaciones sexo-género disidentes, sino también porque, en muchos casos, estos se presentan como aliados durante el mes del Orgullo, pero no respaldan las luchas reales de la población LGBTIQ+ durante el resto del año.

Frente a esto, Alonzo explica que “no hay patrocinadores formales de la marcha. Cualquier empresa, partido político u organización puede participar, como en cualquier otra movilización, pero eso no los convierte en patrocinadores ni en organizadores. Participar en el espacio público es un derecho, siempre que no se infrinjan las normas, como repartir propaganda electoral.”

Por su parte, desde el colectivo que impulsa la contramarcha hay un fuerte cuestionamiento al compromiso institucional a favor de los derechos LGBTIQ+ en el país: “Para el 18 de junio ya hay 45 víctimas de asesinato por razón de disidencia de género o sexualidad. Nosotros no copiamos ni confiamos de los avances en el papel en materia LGBTIQ+ por parte del Estado, que ha probado su ineficacia para frenar esta ola de violencia, en Colombia y en el resto del mundo contra la población LGBTIQ+”.

Aunque marchan por caminos distintos, ambas movilizaciones han trabajado en la defensa de los derechos de esta población y exigen dignidad, reconocimiento y justicia para las personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas. Mientras una apuesta por el diálogo con las instituciones y la celebración de los logros sociales, la otra plantea que parte del problema está en la forma en que el movimiento LGBTIQ+ es instrumentalizado en discursos políticos y sociales para justificar otras violencias o “lavar” la imagen de gobiernos, partidos o empresas.

Esta diferencia, lejos de ser una disputa interna, revela las distintas formas en las que se hace activismo dentro del movimiento. Ya sea desde la celebración o desde la protesta, en Bogotá ambas marchas saldrán a las calles con perspectivas distintas sobre una lucha compartida: la no discriminación, la resistencia y la justicia para una población con la que el país sigue teniendo una deuda.

Estas tensiones no sólo ponen en evidencia que las diferencias pueden enriquecer las posturas, sino también que no hay una forma “correcta” de vivir el Orgullo. Ya sea en la fiesta o en el cuestionamiento, este sentimiento no es un humor de temporada, es una reivindicación constante, colectiva y en disputa que debe tener un lugar en la conversación social y política todos los días del año y en todas las regiones del país.

