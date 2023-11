¿Quién es Young Miko, la rapera que no iban a mencionar en Los 40 Music Awards?

La carrera en ascenso de Young Miko está renovando la música urbana con canciones llenas de innovación, identidad y placer femenino. Foto: Instagram - @empiremusicfest

Young Miko a sus 25 años, y con menos de tres años de carrera tras su primer sencillo profesional, se ha ganado un lugar en la escena urbana latina al lado de artistas ya consagrados como Bad Bunny y Karol G. Su estilo como rapera abiertamente lesbiana y feminista ha roto estereotipos en una escena dominada por hombres, abriendo un espacio para la población LGBTIQ+, pero también para resignificar la forma cómo se cuenta la sexualidad y el placer de las mujeres en este género musical.

El nombre real de la cantante puertorriqueña es María Victoria Ramírez de Arellano Cardona. Desde pequeña mostró su pasión por la música y los deportes, llegando a ser parte de la selección femenina de fútbol sub-20 de su país. También estudió artes visuales en la Universidad Interamericana de Puerto Rico, donde aprendió a tatuar. De hecho, trabajó como tatuadora profesional para financiar su música.

Su carrera musical comenzó a mediados del 2017, cuando empezó a compartir sus primeras canciones en SoundCloud, una plataforma digital de streaming para música y podcasts, utilizada especialmente por artistas emergentes. Su primer sencillo profesional fue “105 Freestyle”, lanzado en julio de 2021 en colaboración con el DJ y productor Caleb Calloway. Desde entonces, ha colaborado y compartido escenarios con artistas como Villano Antillano, Nicki Nicole, J Balvin y Feid con quien ganó el pasado 5 de noviembre el premio a mejor canción urbana con “Classy 101″ en Los40 Music Awards en Madrid, España.

Durante la entrega del que es ahora su primer galardón, la escritora española Elisabet Benavent, quien leyó estaba a los nominados, solo mencionó a Feid como ganador omitiendo el nombre de Young Miko. Sin embargo, el cantante paisa, de inmediato se levantó de la mesa donde estaba ubicado y empezó a buscarla para subir con ella al escenario a recibir la estatuilla. “Esto no es del Ferxxo, esto es Miko y Ferxxo, pa ' que me le hagan una bulla a Young Miko mor, Puerto Rico y Colombia en la casa”, dijo Feid.

El gesto de Feid dio mucho de qué hablar en redes sociales porque históricamente el trabajo y la participación de las mujeres en la industria musical ha estado invisibilizada. Un estudio de la Asociación de Mujeres de Industria de la Música (MIM) en España reveló que “el 65% de mujeres en la música confiesa haber trabajado sin contrato o remuneración alguna durante al menos un año y 35% de ellas afirma que ha estado en esa situación entre uno y tres años”.

Su primer álbum de estudio, “Trap Kitty”, obtuvo un buen recibimiento en la crítica y fue un éxito comercial que le permitió tener su primera gira mundial. Este se destacó porque logró incorporar desde lo narrativo y musical al género urbano su identidad explícitamente queer y referencias al mundo del Anime japonés, su mayor pasión y pasatiempo, que además da origen a su nombre artístico Miko, “hija de Dios” o “sacerdotisa” en el contexto nipón.

Desde su debut como artista, ha asegurado que nunca pretendió convertirse en referente LGBTIQ+, pero que nunca iba a ocultar que sus canciones son hechas por una mujer para una mujer. “La gente ya sabe que soy gay, ¿por qué iba a cantarle a los hombres? Respetuosamente, si no me gustan los hombres, no voy a dedicar una canción a uno”, afirmó a la revista Billboard en junio de este año tras su ascenso en el listado Hot 100.

Young Miko ha sido una de las pioneras en llevar el género trap a las tendencias en redes sociales, viralizando sus composiciones en TikTok. Una de sus canciones más populares es “Lisa”, la cual obtuvo en menos de dos semanas más de siete millones de reproducciones impulsadas en parte por la red social. En esta la puertorriqueña, a través del verso “hablando claro, tengo un problema y es que rápido me enchulo de las nenas”, no solo plasma lo que para ella significa sentir atracción hacia las mujeres, sino que también les habla a otras mujeres con orientaciones sexuales diversas sobre quienes rara vez se hace referencia.