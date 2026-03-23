Acoso sexual en el periodismo colombiano: crecen denuncias y testimonios en redes sociales

Según un informe publicado en 2021, el 67 % de las mujeres periodistas en Colombia ha sufrido acoso sexual en el ejercicio de su trabajo. Foto: Pixabay

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#YoSíTeCreoColega y #MeTooColombia son los numerales con los que varias periodistas colombianas están denunciando y narrando sus experiencias de presunto acoso sexual al interior de los medios de comunicación. Los pronunciamientos surgieron después de que, el pasado viernes 20 de marzo, Caracol Televisión publicara un comunicado en el que informaba a la opinión pública que había activado los protocolos internos y los procedimientos establecidos por la ley frente a las denuncias recibidas contra dos periodistas y presentadores por presunto acoso sexual.

“Fui acosada, revictimizada y expuesta públicamente. Busqué ayuda en espacios donde debía encontrar protección: en medios de comunicación, en directivos, en líderes políticos. Fui escuchada, sí. Pero no fui protegida. Y ese silencio, esa inacción, también es una forma de violencia”, dijo Catalina Botero, presentadora de RTVC y expresentadora de Caracol, en su cuenta de X, recordando el acoso que sufrió en 2023.

Hoy hablo no desde la rabia, sino desde la dignidad.



Durante mucho tiempo me hicieron creer que el acoso que vivía era consecuencia de mis decisiones: de cómo me vestía, si me ponía un vestido de baño, lo que publicab. Me enseñaron a bajar la mirada, a sentir vergüenza, a… https://t.co/OPd6HXaWZ6 — CATALINA BOTERO (@cataboterotv) March 22, 2026

En su caso, expone las formas de revictimización y exposición pública tras hablar, incluyendo posibles campañas de desprestigio y falta de protección institucional incluso después de acudir a instancias formales.

Por otro lado, otros testimonios reflejan distintos tipos de violencia que se repiten en el ejercicio periodístico. Algunas periodistas relatan episodios de presunto acoso sexual en espacios laborales, como contactos no consentidos o situaciones en las que tuvieron que apartar a colegas para evitar agresiones.

Por ejemplo, la periodista y expresentadora de Caracol Juanita Gómez narró, a través de sus redes sociales, el episodio de acoso que enfrentó en 2015: “el consejo que le daría a la Juanita de 2015 en este cubrimiento internacional es que ciertas conductas de algunas ‘vacas sagradas’ en su trabajo no están bien”, escribió en su cuenta de X. Luego relató que, con empujones, tuvo que “quitarse de encima a un periodista/presentador a la fuerza, varias veces” para evitar que la besara en un ascensor, y añadió que esa situación nunca debió ocurrir.

El consejo que le daría a la Juanita de 2015 en este cubrimiento internacional, es que ciertas conductas de algunas “vacas sagradas” en su trabajo no están bien. Le diría que tener que quitarse de encima a un periodista/presentador a la fuerza, varias veces y a empujones… 🧵 pic.twitter.com/lm8cWXUdeK — Juanita Gómez L. (@JuanitaGomezL) March 22, 2026

En este contexto, y con el impulso de varias voces reconocidas en el gremio periodístico, más periodistas decidieron pronunciarse en redes sociales tras la publicación de Caracol Televisión. En sus denuncias, señalan que esta situación no es nueva y cuestionan el manejo que se le ha dado al interior de los medios en algunos casos, la revictimización al momento de denunciar, las relaciones de poder que inciden en estos hechos y el temor a posibles represalias laborales.

“A los que cuestionan por qué las mujeres no denunciamos, por qué callamos, por qué hasta ahora están saliendo a la luz tantas historias, sepan que quienes acosan, generalmente, son poderosos o están protegidos por estructuras de poder”, relató Johana Fuentes, periodista y columnista de la revista Cambio, en su cuenta de X. En su pronunciamiento también hizo referencia al caso de Lina Botero, quien enfrenta una demanda por injuria y calumnia interpuesta por Hollman Morris, director de RTVC, tras denunciarlo por presunto acoso.

A los que cuestionan por qué las mujeres no denunciamos, por qué callamos, por qué hasta ahora están saliendo a la luz tantas historias, sepan que quienes acosan, generalmente, son poderosos o están protegidos por estructuras de poder. Si no hay pruebas, puede ser tu palabra… — Johana Fuentes M. (@JohaFuentes) March 22, 2026

Lo que muestran estos y más testimonios, coincide con patrones que se repiten y que también han sido documentados por organizaciones que analizan las condiciones del periodismo en Colombia. En 2021, un informe elaborado por la Fundación Karisma, la Red de Periodistas con Visión de Género y Colnodo aporta elementos para entender lo que hoy se está visibilizando. Según el análisis, el 67 % de las mujeres periodistas en Colombia ha sufrido acoso sexual en el ejercicio de su trabajo. En la mayoría de los casos, los agresores son colegas hombres, con un 38 % correspondiente a jefes y un 27.2 % a fuentes.

El estudio también advierte que estas violencias no se limitan al ámbito sexual. El 73 % de las comunicadoras reportó haber enfrentado violencias psicológicas, muchas de ellas en entornos digitales. Entre las formas más frecuentes aparecen humillaciones, gritos y manipulaciones, que representan el 24 %, así como situaciones de acoso vinculadas a peticiones sexuales, que alcanzan el 14.5 %.

A partir de estos datos, los pronunciamientos de las periodistas apuntan a que no se trata de hechos aislados, sino de un problema estructural en el ejercicio periodístico. A estos relatos públicos se suman testimonios anónimos que hablan de tocamientos, mensajes insistentes, presiones y represalias. Algunos incluyen despidos tras intentar denunciar. Aunque no todos los casos han llegado a instancias formales, su coincidencia refuerza la idea de que el problema no es nuevo.

Durante el fin de semana, se sumaron más voces a esta conversación. Periodistas como Mónica Rodríguez y Catalina Botero habilitaron un canal para recibir testimonios de mujeres que han enfrentado situaciones similares: yositecreocolega@gmail.com.

ME TOO COLOMBIA #MeTooColombia#YoTeCreoColega



Varias periodistas nos hemos unido para apoyar y respaldar a las mujeres que han sido víctimas de acoso sexual en los medios de comunicación en Colombia.



Durante años hemos visto cómo los sueños de jóvenes periodistas son… pic.twitter.com/uL67B7k9Hi — MÓNICA RODRÍGUEZ 🐤 (@MONYRODRIGUEZOF) March 22, 2026

“Durante años hemos visto cómo los sueños de jóvenes periodistas son vulnerados por depredadores sexuales que se amparan en el poder de sus cargos y en el silencio de las instituciones”, publicó Mónica Rodríguez, periodista y presentadora, en su cuenta de X.

Por su parte, Juan Roberto Vargas, director de Noticias Caracol, fijó la postura institucional a través de una intervención en Blu Radio. Allí aseguró que se hará un análisis riguroso de lo ocurrido y que habrá acompañamiento a las denunciantes. Sus declaraciones se dan en medio de la presión pública generada por las denuncias.

“Nos han enseñado que lo más importante es la transparencia, el rigor y la dignidad y por eso mismo hemos decidido todos aquí al unísono, directivos y demás empleados tomar este caso para cortarlo de raíz, para tomar decisiones con todo el rigor y con toda la severidad”, dijo.

El caso que puso en evidencia la falta de protocolos en los medios de comunicación

A la oleada de testimonios se suma un antecedente relevante. En 2021, la Corte Constitucional falló a favor de la periodista Vanesa Restrepo, quien denunció acoso sexual por parte de Juan Esteban Vásquez Fernández, un compañero en el periódico El Colombiano, por hechos que se presentaron en 2019. La decisión reconoció que la empresa no activó medidas efectivas para protegerla ni atendió adecuadamente su denuncia.

El caso expuso fallas estructurales que hoy vuelven a aparecer en los testimonios recientes. Restrepo había alertado sobre lo ocurrido dentro del medio, pero continuó compartiendo espacios laborales con su agresor sin que se adoptaran las medidas necesarias. Ante esa situación, se vio forzada a renunciar a su trabajo.

La Corte le dio la razón y ordenó al medio de comunicación crear protocolos de prevención, atención y acompañamiento para casos de acoso sexual, así como garantizar condiciones laborales seguras. Además, estableció medidas de reparación, entre ellas el pago de los salarios que perdió en medio de esa situación y la posibilidad de reintegro.

Este caso marcó un precedente importante en el gremio, pues reconoció que la falta de respuesta institucional frente a denuncias de violencia de género también vulnera derechos fundamentales. A su vez, evidenció la ausencia de rutas adecuadas y las dificultades que enfrentan las mujeres al denunciar.

Para 2024, Comunicación para la Igualdad, en articulación con la Federación de Periodistas de América Latina y el Caribe y el apoyo de la UNESCO, publicó un informe en el que dio a conocer que el 57 % de los medios en América Latina no contaba con protocolos para prevenir y atender violencias basadas en género, pese a que la mayoría de periodistas conoce al menos un caso de violencia en sus redacciones.

El análisis, que incluyó 95 medios de 14 países de la región, identificó que las violencias que se presentan con mayor frecuencia son de tipo psicológico, verbal, sexual, digital, además de malos tratos y afectaciones físicas y económicas.

En conjunto, las denuncias recientes, los testimonios y los datos disponibles muestran un momento de mayor visibilidad sobre el acoso sexual en medios, impulsado por la acción colectiva de periodistas que han decidido hablar y respaldarse.

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