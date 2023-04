Club Besser: una nueva denuncia por violencia sexual en contra de su presidente

Pedro Rodríguez Rodríguez es el fundador del club de fútbol femenino Besser. Foto: Jonathan Bejarano - El Espectador - Jonathan Bejarano - El Espectador

Durante los últimos años, el club Besser se ha consagrado como uno de los semilleros más importantes de mujeres futbolistas. En sus escuadras han pasado deportistas como Leicy Santos, figura en el Atlético de Madrid, o Karla Viancha, subcampeona del pasado Mundial Femenino Sub 17. Sin embargo, en el último año, el equipo ha acaparado varios titulares por las denuncias de violencias basadas en género, como acoso y abuso sexual, cometidas presuntamente por Pedro Rodríguez, fundador y presidente, y su hijo Sebastián. (Lea: “Cualquier historia que no esté contada completa, es una mentira”: Ngozi Adichie)

El Espectador conoció el testimonio de Samantha*, el sexto caso de violencias basadas en género dentro del club, a donde llegó cuando tenía 14 años. Cuenta que soñaba con formarse como deportista y conseguir una beca para estudiar en el exterior. Samantha, quien denunció el 17 de enero de 2023 a Pedro Rodríguez en la Fiscalía por violencia sexual, dice que en más de una oportunidad él la abrazó fuerte, acercando su cadera hacia la pelvis de ella y puso su brazo de tal manera que no la dejaba salir con facilidad.

Aunque se sentía incómoda, en un comienzo no le prestó mayor atención a este comportamiento. “Después, de la nada, me empezó a escribir por Facebook. Me decía que me quería mucho. Solo ignoraba sus mensajes y seguía con mis entrenamientos. Mi única meta era estudiar y sabía que lo podía conseguir con una beca en el exterior como futbolista”, comenta Samantha, mientras muestra en su celular las conversaciones.

Según cuenta, en ese momento no lograba entender el alcance de esos comportamientos. “Él tenía una habilidad para manipular. Me iba siempre con una familia que vivía cerca a mi casa, pero un día, que fue la primera vez que se pasó conmigo, hizo que se fueran las jugadoras con las que yo estaba. Quedamos solos y me llevó en su camioneta, paró sobre la calle 170. Era una zona oscura. Comenzó a besarme el oído y a meterme la lengua. Se sentía feo. Después, acostó la silla de él y me puso encima. Sentí su pene erecto en mi cuerpo”, relata Samantha.

La denunciante agrega que Rodríguez siguió buscando estrategias para llevarla hasta su casa y tocarla. “En los trayectos, trataba de acomodar mi silla y la enderezaba para estar más cómoda, pero me decía que no lo hiciera porque no veía cómodamente mis senos o me tocaba la entrepierna”. Según su relato, cuando cumplió 18 años, más de una vez, Rodríguez proponía hacerle sexo oral o la llevaba hasta la zona de moteles de Las Ferias. “Una vez me entró hasta el cuarto de una de estas residencias para ‘hablar más tranquilos’ del negocio de unas chaquetas que él traía de Estados Unidos”, añade. Su respuesta, dice, siempre fue no. “No fui por voluntad propia. Ese día no me tocó, ni me besó. Tomamos las fotos y nos fuimos”.

A estos episodios, Samantha afirma que se le sumaron varias expresiones de homofobia. “Él pensaba que yo tenía relaciones con mis compañeras, una vez me llamó y me dijo que no le gustaba que me acercara tanto a una compañera porque le daban celos. En otra oportunidad, me preguntó que si tenía algo con otra jugadora y me insinuó que se sentía una energía diferente cuando estábamos juntas. Ella y yo nos íbamos juntas todos los días porque vivíamos cerca”, anota. (Puede leer: Caso Valentina Trespalacios: Juez niega libertad a John Poulos)

Samantha, hoy con 24 años y quien se retiró del club en 2019, decidió denunciar formalmente a Pedro Rodríguez, luego de conocer la historia de Clarissa*, exjugadora y exentrenadora del club, quien denunció al mismo dirigente por violencia sexual.

Clarissa contó en octubre del año pasado a este diario que Pedro Rodríguez le hacía comentarios y gestos que la ponían incómoda, y que se retrasaba en los pagos. En una oportunidad, terminó llevándola a un motel sin su consentimiento. Por este caso, el 23 de marzo de 2023 se realizó la audiencia de formulación de imputación de cargos contra Pedro Rodríguez por el delito de acto sexual violento agravado.

Ante la denuncia interpuesta por Samantha, Pedro Rodríguez aseguró a El Espectador que hablaría con sus abogados para emitir una respuesta, pues insistió a este diario que hasta ahora se enteraba de esta denuncia.

A finales del año pasado, tras conocerse las seis denuncias que reposan en la Fiscalía por violencia sexual, el Club Besser cambió su nombre para poder seguir participando en competencia. En los torneos aparece ahora bajo el nombre de Immer Besten. (Le puede interesar: La lideresa Patricia Cardozo: víctima de un ataque con ácido por ser mujer)

Según explicó Pedro Rodríguez a este diario, el cambio se debe a la “presión de algunos papás y medios de comunicación han hecho por estos casos, que perjudicaron a bastantes deportistas, quienes continúan con toda la confianza en el club (...) hoy hay muy buenos resultados deportivos, muy buenas jugadoras que van para los clubes profesionales”.

*Los nombres fueron cambiados a petición de las denunciantes.