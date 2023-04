“Cualquier historia que no esté contada completa, es una mentira”: Ngozi Adichie

La escritora nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie habla durante la apertura de la XXXV Feria Internacional del Libro de Bogotá (FILBo), en Bogotá (Colombia). México desembarcó este martes como país invitado de honor en la XXXV Feria Internacional del Libro de Bogotá (FilBo) con una rica muestra literaria y otras manifestaciones culturales y una encendida defensa de la democratización de la lectura. EFE/ Carlos Ortega Foto: EFE - Carlos Ortega

En su discurso inaugural de la Feria Internacional del Libro de Bogotá (FILBo), la autora nigeriana comentó que “estoy muy feliz de estar aquí en Bogotá. Sin embargo, no estoy feliz de no hablar español”. La escritora, quien habló sobre la equidad y la posibilidad de que el mundo pueda ser un lugar en el que se aprecie la diversidad. “La identidad importa. Una de las preguntas más comunes que nos hacemos es: ¿qué significa ser humano? Y es un interrogante que podemos respondernos con ayuda del amor, que es lo más importante. El amor en todas sus formas”, agregó la autora nigeriana.

Desde la sala de prensa en Corferias la autora se refirió a la identidad y quienes son visibles y quienes no, en cuanto a su país de origen. “Las mujeres negras jóvenes tienen a un referente que es su vicepresidenta y creo que eso cambia muchas cosas porque las niñas pueden tener un ejemplo a seguir. Creo que es muy importante desafiar el curriculum que se da en las esculas y cuestionar la historia que se le está ofreciendo a los estudiantes, no solo a los niños afro, sino a todos. Cualquier historia que no esté contada completa, es una mentira”, dijo la autora con respecto a la historia que se cuenta en Colombia.

El peligro de una sola historia es un tema recurrente en la obra de la autora y sobre los medios públicos y las formas en las que se puede evitar caer en este peligro, aseguró que es necesaria la educación. Con el ejemplo de África, un continente multifacético que usualmente es reducido a un ‘safari’, dijo “creo que es muy fácil educarse para ver quienes son realmente las personas africanas, sus historias son muy diferentes a las que típicamente se muestran en los medios tradicionales. Yo he hecho mi tarea, antes de venir a Colombia, investigué sobre el país y la educación es sumamente importante para saber de qué se está hablando y conocer diferentes perspectivas. No basta con una hoja de datos de la CIA, es necesario escuchar y conocer las historias desde la perspectiva de las que vienen”. Con respecto a la belleza, Ngozi Adichie mencionó que “la belleza es muchas cosas. Leer libros, conectar con las personas, tener confianza en uno mismo”.

La autora nigeriana, que también ha escrito sobre feminismo, afirma que lamenta que en algunas situaciones “pude haber dicho las cosas de mejor manera. El feminismo es un tema tan competido que tiene mucho peso y siempre va a haber alguien que tenga un problema con lo que uno dice y siempre habrá alguien que lo malentienda a propósito para ser crítico. Quiero seguir hablando de aquello que me interesa, sin importar lo que los demás digan”. Las novelas y textos de la autora no han venido sin controversia, pues en el pasado una de sus novelas fue prohibida en la lista de lectura de las escuelas públicas de Michigan. En una entrevista Ngozi Adichie se refirió a la posibilidad de que esto sucediera y de nuevo habló del tema, “en mi novela ‘Americanah’ hablo del racismo de forma muy directa y creo que muchas veces cuando la literatura americana intenta hablar de este tema lo hace de forma muy sutil y cómoda, mi novela hace todo lo contrario”.

Ngozi Adichie afirmó que los curriculums necesitan cambiar y ser multifacéticos para evitar caer en el peligro de una única historia. “En Suramérica, en general, parece que hay un esfuerzo casi deliberado de invisibilizar, pero hay diferentes cosas que se pueden hacer. Más allá del ámbito educativo, está la televisión, en las novelas, ¿qué están mostrando?, ¿hay personajes negros?, ¿son complejos y tienen personalidades?, ¿tienen problemas? Esto se ve mucho en Estados Unidos. Esto no es un accidente, alguien decidió invisibilizar las historias de los negros colombianos”.

La autora ha sido criticada por algunos comentarios frente a la comunidad transexual y su papel en el feminismo. “Hay cierta autoridad sobre este tema que hace que sea difícil hablar al respecto y cuestionarlo, lo primero que debemos hacer es preguntar qué es una mujer. Desde que tenía tres años y vivía en Nigeria, sabía que era difícil ser mujer y siempre pregunté ¿por qué las niñas no podemos? Mi política en general es ser muy abierta, soy poliglota y amo la idea de la diferencia, creo que en este tema hay mucho problema frente al lenguaje, porque aunque uno tenga buenas intenciones, la gente va a entender las cosas de forma diferente, deliberadamente”.

“Por primera vez en la FILBo, la reconocida escritora nigeriana habla de su obra y su pensamiento con la periodista y directora de la Feria del Libro del Eje Cafetero, Claudia Morales. Esta conversación, una de las más importantes de la FILBo 2023, girará en torno a las raíces, la raza, el lenguaje, el feminismo, la historia y el duelo”, se lee en la descripción del evento en el que participara, que se realizará en la sala José Asunción Silva a las 5:00 p.m.

La edición número 35 de la FILBo, que se extenderá hasta el 2 de mayo, espera a más de 500 expositores y tendrá 13 jornadas profesionales. El país invitado de honor es México, con 70 editoriales nacionales, 90 autores, 110 artistas y 150 eventos dentro y fuera de su pabellón. Con 100 representantes en esta feria, que reunirá a más de 500 invitados de 25 países, México presentará su oferta cultural y literaria en las diferentes actividades programadas. Bajo el lema “Raíces y encuentros: por un futuro de paz para nuestra América”, los organizadores esperan conmemorar cuatro eventos clave en la historia mexicana: los doscientos años de la firma del Tratado de Unión, Liga y Confederación Perpetua entre México y Colombia; los cien años del muralismo mexicano; los noventa años de la fundación del Fondo de Cultura Económica; y los cien años de la muerte de Pancho Villa.

