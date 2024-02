Colegio Helvetia pide perdón a estudiante que sufrió bullying en la institución

El colegio Helvetia fue fundado en Bogotá hace siete décadas. Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

El 10 de julio de 2023, la Corte Constitucional reconoció por primera vez en una sentencia que un niño fue acosado en el colegio suizo Helvetia, en Bogotá, y que éste no hizo lo suficiente para atenderlo. Todo empezó con una mamá que logró que su caso fuera revisado por el alto tribunal. El niño se mostraba decaído, pasaba las tardes en silencio y de repente lloraba. Fue diagnosticado y medicado por ansiedad, se deprimió, se aisló de la vida social y le dio anorexia. Sus compañeros de la escuela lo maltrataban en los descansos, lo llamaban con apodos despectivos y, por eso, tuvo que abandonar el colegio.

La Corte Constitucional reconoció que hubo acoso escolar y que la mamá avisó oportunamente del acoso del que era víctima su hijo, pero que el Helvetia actuó de forma “pasiva” y no hizo lo suficiente, que los actos sí fueron sistemáticos y no esporádicos y que no consideró otros mecanismos para que continuara el aprendizaje académico de forma virtual.

Por eso, le ordenó a la institución educativa, entre cosas, fortalecer la respuesta ante sospechas de acoso escolar, establecer medidas de reparación y no repetición para las víctimas, pedirle disculpas al estudiante acosado por no haber activado las rutas oportunamente y que los niños que lo agredieron le pidieran perdón.

Para empezar a cumplir con esa sentencia, el pasado 7 de febrero, el colegio Helvetia le envió al estudiante una carta al estudiante afectado, en la que le pide perdón y reconoce su responsabilidad en el hecho.

“Reconocemos que las situaciones indebidas de convivencia que sufriste durante tu permanencia en el colegio afectaron tu dignidad y valía, transgredieron tus derechos a la tranquilidad, buen trato y educación integral (…) Asumimos con arrepentimiento nuestras limitaciones ante el desarrollo de los sucesos y el incumplimiento de competencias como educadores, los cuales nos exigía enseñar a todos nuestros estudiantes la construcción de relaciones sanas, el respeto por la diferencia, así como la resolución de los conflictos sin acudir a acciones que violenten, ultrajen o minimicen la integridad de las personas. Los hechos son evidentes, y las situaciones de bullying que has vivido muestran que estábamos equivocados y no ofrecimos, a ti y a los demás estudiantes, condiciones óptimas para que vivan una favorable experiencia de crecimiento”, asegura la carta en poder de El Espectador.

El colegio también admite en la misiva que no atendió a tiempo las solicitudes y las alertas elevada por los padres del menor: “Ante los avisos y solicitudes que recibimos por parte de tus padres sobre las situaciones de convivencia que se estaban presentando, reconocemos que en nuestro ejercicio educativo procedimos limitadamente y nuestras acciones fueron insuficientes, no alcanzando a salvaguardar los derechos a tu integridad. Reconocemos que nuestro limitado proceder ante protocolos y medidas pedagógicas de convivencia generaron actos de injusticias que fueron afectando aún más tu bienestar y no ayudaron a la comunidad estudiantil a resolverlo”.

“Nos apena que hayas estado expuesto y pasado por momentos difíciles. Una vez más, y ante la comunidad escolar, recibe nuestra expresión de perdón frente a estos hechos que afectaron tu salud integral y psicosocial, en ningún momento tú y ningún menor en su escuela deben vivir estas situaciones (…) Hemos tomado conciencia de que ante las situaciones expuestas por tu familia no activamos oportunamente las rutas previstas por el Colegio ni actuamos con el mayor cuidado y confidencialidad.

Asumimos nuestras responsabilidades ante la necesidad de realizar transformaciones y fortalecer principios y valores de buen relacionamiento y atención pertinente ante los conflictos escolares (…) Estamos en una tarea larga, pero urgente, no solo para mejorar nuestras prácticas y sistema para la buena convivencia, sino también y, sobre todo, para exigir el cese de conductas que sigan generando afectaciones, lo que nos exige educarnos como comunidad para la no repetición de estos actos”, concluye la carta del Helvetia.

“Esto nunca debió pasar”: padres de joven acosado

En diálogo con El Espectador, los padres del niño, a quienes no identificaremos en este artículo para proteger la identidad de su hijo, confirmaron haber recibido la carta de disculpas y emitieron el siguiente comunicado:

“Después de más de siete meses de espera para que el Colegio Helvetia cumpliera el fallo de la Corte Constitucional, finalmente se pronunció frente a nuestra denuncia afirmando que: ‘Los hechos son evidentes’, ‘que procedieron limitadamente y las acciones no fueron suficientes’ para proteger a nuestro hijo de acoso escolar en su institución.

Han pasado casi tres años desde que se pausaron nuestras vidas y nuestros corazones, pero también han sido tres años de descubrir nuestro propósito: dejarle a los niños y niñas colombianas tres grandes herramientas.

1. Un fallo constitucional que los proteja frente a la debilidad que hoy tienen las instituciones educativas en temas de acoso escolar.

2. Un proyecto de ley en proceso en el Congreso de la República para evolucionar la legislación en materia de acoso escolar psicológico y cyberacoso.

3. Un país sensibilizado y con la certeza de el que #ElAcosoEscolarMata.

Lamento todo el dolor que le causaron a nuestro hijo. Lamento que lo revictimizaran y fuera objeto de brutales ataques en redes sociales. Lamento que lo señalaran de exagerado y mentiroso. Esto nunca debió pasar como el colegio lo reconoce hoy públicamente.

El último informe de Bulling Sin Fronteras evidenció que solo en el año 2023, en Colombia, tuvimos 41.500 casos de acoso escolar. Un incremento de 362% sobre el año anterior. Qué dolor!!!

Gracias, hijo por alzar tu voz. Gracias por enseñarle a miles de víctimas que nunca deben dudar, que denunciar es el camino, porque #ElAcosoEscolarMata”.

El acoso escolar como problemática

El acoso escolar no es un asunto exclusivo del colegio Helvetia. Las cifras sobre acoso escolar dejan muy mal parada a Colombia. Un estudio de la organización internacional Bullying Sin Fronteras ubicó al país como el décimo con más casos de matoneo a nivel mundial (8.981). Así mismo, un informe del Laboratorio de Economía y Educación (LEE) de la Universidad Javeriana dijo que somos el segundo país en Latinoamérica entre los miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) con mayor exposición al bullying.