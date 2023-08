Así fue como una mamá demostró que su hijo era acosado en el colegio Helvetia

El colegio Helvetia fue fundado en Bogotá hace siete décadas. Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

El pasado 10 de julio, la Corte Constitucional reconoció que hubo acoso escolar contra un niño en el colegio suizo Helvetia, en Bogotá. El caso judicial lo empezó una mamá que detectó los sufrimientos de su hijo. El niño se mostraba decaído, pasaba las tardes en silencio y de repente lloraba. Fue diagnosticado y medicado por ansiedad, se deprimió, se aisló de la vida social y le dio anorexia. Sus compañeros de la escuela lo maltrataban en los descansos, le llamaban “gordo”, “tetón” y “gay”.

La mamá habló con el colegio para exponer la situación y envió correos, pero poco o nada hicieron para atender el caso. En el expediente se menciona que el colegio estaba tomando las versiones de los estudiantes para escribir la versión de los hechos y que llegaran a un acuerdo. Pero la situación se volvió insostenible para el niño y sus padres lo retiraron en junio del año pasado. Y aun así sus compañeros averiguaron cuál sería su nuevo colegio y ofrecieron dinero a otros menores allí para que lo agredieran físicamente.

La Corte reconoció que la mamá avisó de forma oportuna del acoso del que era víctima su hijo, pero que el Helvetia actuó de forma “pasiva” y no hizo lo suficiente, que los actos sí fueron sistemáticos y no esporádicos y que no consideró otros mecanismos para que continuara el aprendizaje académico de forma virtual. Por eso, le ordenó, entre cosas, fortalecer la respuesta ante sospechas de acoso escolar, establecer medidas de reparación y no repetición para las víctimas, pedirle disculpas al estudiante acosado por no haber activado las rutas oportunamente y que los niños que lo agredieron le pidan perdón.

Este no sería el único caso en el colegio Helvetia, pues El Espectador revelará hoy la historia de otra mamá, una alta funcionaria de la ONU, que asegura que su hija también sufrió matoneo y racismo en dicha institución.

Mientras tanto, la mamá que logró la sentencia de la Corte habló con El Espectador sobre el estado actual de su hijo, cómo recibieron la decisión judicial y comparte su experiencia con otros padres con hijos acosados en sus colegios. Ella misma redactó la tutela con un modelo de Internet, no contrató abogados, y no mencionaremos su nombre para proteger la identidad de su hijo, que aun sigue siendo acosado.

¿Por qué decidió ir a la Corte Constitucional?

Cuando detectamos el acoso, solicitamos al colegio activar la ruta de protección, pero no pasaba nada después de un año de intentarlo. No respondieron los llamados, fuimos a la Secretaría de Educación y no pasó nada. Me di cuenta también que la Ley de Convivencia Escolar no estaba funcionando y no había herramientas para proteger a mi hijo. Es necesaria actualizarla, porque el acoso cobra vidas y no tenemos herramientas desde el derecho penal para proteger a los niños. Es insuficiente cómo se protegen de lo que pasa en los escenarios digitales. Los niños y las niñas están creando memes, generando historias falsas, difundiéndolas en redes sociales, sin que se pueda controlar. La ley no lo contempla y no hay mecanismos para detenerlo.

¿Cuáles son las complejidades del acoso escolar?

Los papás tampoco estamos preparados para entender qué está pasando. ¿Qué haríamos si nuestro hijo estuviera a punto de morir? Nos criaron bajo la creencia de que hay que ser fuertes y no nos enseñaron a poner límites. Hay que enseñarles a nuestros hijos a denunciar y la posibilidad de escalar la situación sin sentirse el sapo. Los niños no denuncian porque hay un código de silencio, donde ser sapo y denunciar es peor. Se guardan y se tragan lo que están sintiendo. El acoso es una de las violencias más silenciosas, hay que trabajar el triángulo del acoso. Todos los niños son víctimas porque es un problema sistemático, hay una cultura que lo ha normalizado.

En el triángulo están el acosador, el acosado y muchos observadores, que en mi caso eran 30. ¿Qué habría pasado si esos 30 niños hubiesen sido el factor protector que ayudar a reducir la violencia?

¿Qué sintió como mamá cuando descubrió que su hijo era acosado?

Sentía culpa de no haberlo descubierto a tiempo. Los papás necesitamos hacer las preguntas correctas. Por ejemplo, preguntarles ¿cómo te hicieron sentir? En vez de ¿cómo te sientes? Las medidas de dolor no son las mismas para ti que para mí. Tal vez, al no haber las preguntas correctas, sentí mucha culpa, pero después entendí que tenía que pasar del dolor a la acción muy rápido, para salvar una vida y no minimizar los síntomas.

Se cree que los niños tienen que ser fuertes o que esto va a pasar rápido, y no pasa rápido, se profundiza, llega niveles de depresión y ansiedad. Las secuelas son para toda la vida, porque hieren tu autoestima, todos dicen que no eres suficiente y es abrumador vivir esto como familia. Casi que no tendría palabras para explicar cómo me sentí y cómo me siento hoy. Han pasado dos años y aun lloro por todo lo que hemos pasado y seguiremos pasando.

Mi hijo se sigue encontrando con sus acosadores en espacios públicos y le siguen manifestando, vía digital, cosas por las que debe sentir miedo y el colegio sigue sin hacer nada, ellos siguen vinculados al Helvetia. Tienen un arsenal de abogados y no de docentes, el colegio sigue sin acciones contundentes y tengo muchos casos que me llegan.

¿Cómo recibieron usted y su familia el fallo de la Corte Constitucional?

Fue una sorpresa. Estaba en vacaciones y me enteré por medios de comunicación. Una amiga me mandó el link de la noticia y me dijo “tiene que ser tu caso”. Y claro, vi los spam de mi correo y ahí estaba el mensaje de la Corte.

El fallo es un sentimiento encontrado, porque revive el dolor de lo que pasó, pero también demuestra que, vía institucionalidad, se pueden hacer grandes transformaciones. No es un caso fabricado, como intentó decir el colegio. Mi hijo estuvo mes y medio en la clínica Santa Fe. Faltó compasión, es un colegio al que le falta humanidad, nos hemos sentido solos. Después de la sentencia, el colegio mandó una carta a toda la comunidad escolar hablando de las acciones que ha hecho y no es cierto todo lo que dice.

¿Cómo está hoy su hijo, después de atravesar la experiencia en el colegio Helvetia?

Es un niño que está muy recuperado, en un nuevo colegio que lo ha acogido bien. Ha reconstruido su vida, ninguno de los que fueron sus amigos durante diez años fue solidario con él. Todos le dejaron de hablar. Quien fue su mejor amigo lo bloqueó del teléfono. Ahí va, unos días mejor que otros, pero poco a poco se va reconstruyendo y va a estar bien, porque tenemos a un equipo de médicos que trabaja con él todas las semanas.

Hay algo de lo que no se habla y es el costo económico para recuperar a un niño del acoso escolar. No hay psiquiatras suficientes, así que terminas contratando servicios profesionales particulares costosos, el tratamiento para salvar una vida puede costar $35 millones mensuales. El sistema de salud público debería cubrir esto.

El Espectador conoció otro caso de acoso, en el que también se habla de racismo, y que publicará esta tarde. ¿Qué le diría a esa mamá que, como usted, evidencia las secuelas del matoneo en su hija?

No minimizar ninguno de los sentimientos que puede tener esta niña, acompañarse de un proceso terapéutico muy grande, porque no se sana sola, se necesitan grandes terapeutas que entienda que los temas de acoso. No callar, no tener miedo a denunciar, no podemos seguir creyendo que los problemas se solucionan dentro de la casa, cuando tu victimario está en la calle y no ha sido corregido como debe ser o no le han enseñado límites. Hay que hablar, dejar de normalizar el acoso porque hace mucho daño.

Los niños acosados creen que no pueden poner límites nunca más en su vida, creen que quien les hace daño los quiere mucho, que son insuficientes. A mi hijo le dijeron negro, pobre, gordo, gay y pobre, y él se lo creyó a los 11 años, cuando ni siquiera hablaba de su identidad sexual. Necesitamos trabajar en la autoestima de los niños y que los papás entiendan que no se trata de poner abogados, cuando lo que necesitamos es humanidad, que nos comprometamos con el desarrollo de los hijos.

¿Cómo considera hoy que los colegios deben actuar contra el acoso escolar?

Con capacitaciones a profesores y empleados de los colegios, en general. Que todos estén capacitados para identificar temprano las situaciones de acoso y detenerlas. Ellos duran más tiempo en los colegios que en las casas.

¿Conoce más casos como el suyo en el mismo colegio Helvetia?

Sí, tengo entendido que siguen sucediendo casos. Muchos han salido del colegio, deberían pedirse las cifras históricas de cuántos niños se han retirado en los últimos años. Hace diez años, amarraron a un niño en una cancha de fútbol y lo encontraron horas después.

¿El colegio ya se disculpó con su hijo como lo ordena la Corte Constitucional?

No.

Lo que dice el colegio Helvetia

En diálogo con El Espectador, el colegio Helvetia lamentó esta situación, aseguró estar comprometido a construir un ambiente cada vez más seguro para sus estudiantes e informó que puso en marcha las siguientes acciones para dar cumplimiento con la sentencia de la Corte Constitucional:

1. Se creó la Dirección de Convivencia con el objetivo de gestionar de forma integral una estrategia de largo plazo.

2. Con la asesoría del Proyecto Aulas en Paz, una prestigiosa fundación conformada por profesionales expertos en educación y psicología reconocida internacionalmente, hemos trabajado en jornadas de formación con maestros, equipo de orientación escolar, directivos y padres de familia para fortalecer los protocolos de actuación ante un conflicto.

3. Bajo la supervisión de la Secretaría de Educación, conformamos una mesa técnica y actualizamos el Manual de Convivencia con respecto a los protocolos, prácticas restaurativas y enfoque de género. La Secretaría nos dio una retroalimentación satisfactoria sobre nuestra gestión de la convivencia escolar con respecto a los retos y desafíos actuales.

4. Continuamos realizando Comités Escolares de Convivencia periódicos en los cuales el rector, directores pedagógicos, presidente del Consejo Estudiantil y personero estudiantil, madre representante y maestros, abordamos en comunidad situaciones de convivencia con rigurosidad, seriedad y profundidad.

5. Hicimos intervenciones con grupos de estudiantes que requirieron apoyo especial para el fortalecimiento de su entorno de convivencia.

6. Creamos el equipo de mediación escolar conformado por alumnos capacitados para apoyar a estudiantes que requieran de un espacio de confianza para encontrar soluciones en una situación de conflicto.

7. Llevamos a cabo procesos de formación sobre el uso de las redes sociales y sus implicaciones legales.

Para concretar y profundizar la resolución de la Corte y seguir avanzando en el plan de convivencia que se desarrolla bajo 4 ejes (prevención, promoción, atención y seguimiento), anunciamos el desarrollo de las siguientes acciones:

1. Este año escolar 2023-2024 realizaremos la Semana de Reflexión sobre la Convivencia, un espacio pedagógico con la orientación de expertos juristas donde la comunidad aprenderá sobre la acción de la Corte Constitucional y sus fallos en esta materia.

2. Esta semana nos permitirá adicionalmente un proceso de innovación pedagógica con toda la comunidad, especialmente con nuestros estudiantes, para acordar e implementar acciones de reparación y no repetición hacia el futuro. Daremos a conocer además los avances de nuestro plan de convivencia.

3. Realizaremos actividades orientadas por expertos para que estudiantes y sus familias desarrollen herramientas de prevención y solución de situaciones de acoso escolar.

4. Formaremos al equipo de Servicio de Orientación Escolar y profesores en prácticas restaurativas que nos permitan seguir aprendiendo a reparar de forma adecuada y como consecuencia a disminuir los riesgos de repetición futura.

5. Se estableció contacto con la familia para dar cumplimiento a la sentencia (sobre este punto, El Espectador conoció que el colegio intentó contactar a la familia hace tres días, después de que este diario enviara un cuestionario).