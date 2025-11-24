¿Cuáles serán los métodos anticonceptivos del futuro? Esto dicen expertos

Actualmente se están desarrollando nuevas opciones anticonceptivas pensadas para durar más tiempo, alternativas no hormonales y métodos masculinos para equilibrar la carga que ha recaído sobre las mujeres. Foto: Getty Images - Peter Dazeley

Hace 182 años empezaron a aparecer los primeros métodos anticonceptivos modernos, que en gran parte siguen siendo los mismos que se conocen hoy en día. Primero llegaron los condones de goma que surgieron con la invención del caucho vulcanizado y, casi un siglo después, las píldoras anticonceptivas. Desde entonces, estos métodos han mejorado en composición, presentación, eficacia y variedad, pero en esencia siguen basados en las mismas creaciones de hace más de un siglo.

Esta falta de innovación se ha convertido en un argumento de personas que deciden abstenerse de usarlos. Sumado a muchas otras razones que Naciones Unidas ha identificado como: la falta de atención en salud sexual y reproductiva, barreras económicas, métodos que no se ajustan a las necesidades de todas las personas, presión en los planes reproductivos de las mujeres, violencia sexual, la idea de que la maternidad es una obligación e, incluso, la carga desproporcionada que ha recaído sobre las mujeres en el uso de anticonceptivos. Problemáticas que han generado que 257 millones de mujeres en el mundo que quieren evitar un embarazo no utilicen estos métodos.

Frente a este panorama, farmacéuticas, empresas y donantes que investigan y desarrollan nuevos métodos de planificación familiar están planteando opciones que duren más tiempo, pensadas para personas que no pueden acceder con facilidad a productos de uso diario, ya sea por costos, disponibilidad o coerción. También buscan crear alternativas no hormonales para evitar los efectos adversos y la alteración de los ciclos hormonales de las personas menstruantes, así como avanzar en anticonceptivos masculinos para equilibrar una carga que, históricamente, ha recaído casi por completo sobre las mujeres.

Estos y otros temas fueron los que se abordaron este mes durante la Conferencia Internacional de Planificación Familiar, en la que activistas, investigadores y empresas se reunieron para hablar sobre el futuro de los métodos anticonceptivos, desde las innovaciones más recientes hasta aquellos que aún están en fase de investigación y podrían llegar pronto al mercado.

Inhibición Reversible del Esperma Bajo Guía (RISUG, por sus siglas en inglés):

Se trata de un método anticonceptivo para hombres desarrollado en India y que sigue en investigación. Funciona inyectando un tipo de gel directamente en los conductos que transportan los espermatozoides hasta los testículos. El gel se adhiere a las paredes internas del conducto y cuando los espermatozoides pasan, el gel libera una carga eléctrica que daña la membrana de la cabeza del espermatozoide, inhibiendo la capacidad de fertilizar el óvulo.

Ormeloxifeno:

Es un tipo de píldora anticonceptiva para mujeres y personas con capacidad de gestar desarrollada en India. Si bien cumple la función anticonceptiva de las pastillas comunes, su composición no utiliza hormonas esteroides (estrógenos y progestinas). Es decir, que evitaría muchos de los efectos secundarios comunes de las pastillas tradicionales, como las náuseas, los cambios de humor, depresión, la hinchazón de los senos y el riesgo de coágulos sanguíneos. Además, el Centchroman no detiene la ovulación, lo que permite que el ciclo hormonal continúe.

Acetato de Ulipristal:

Conocida también como la “píldora del día después”, consiste en un método de emergencia que ya se está comercializando. La innovación tecnológica apunta a que su eficacia se mantendrá por períodos más largos: hasta 120 horas (cinco días) después de la relación sexual.

Parche micro puntas:

Esta innovación consiste en un pequeño parche que se espera tenga la forma de una tirita adhesiva, que cuenta con diminutas micro-puntas (no agujas) que contienen el ingrediente activo anticonceptivo. Una vez colocado, se retira la parte adhesiva, pero el ingrediente activo permanece en la piel y se va liberando y absorbiendo gradualmente en el sistema durante un periodo prolongado, con el objetivo de lograr una protección de seis meses. Esta tecnología sigue en investigación.

Nuevos Anticonceptivos no hormonales con función espermática:

La estrategia principal es estudiar la función espermática y buscar formas de alterarla dentro del tracto reproductivo de las personas con vulva, haciendo que los espermatozoides sean incapaces de fertilizar el óvulo. Aunque la forma de administración aún no está definida, podría ser una píldora o tener otra presentación. Se espera que esta tecnología, que aún se encuentra en etapa de desarrollo, no altere el patrón de sangrado menstrual.

¿Por qué innovar en anticoncepción sigue siendo tan difícil?

El conferencista Frank Strelow, director de sostenibilidad de Bayer, señaló que una gran barrera son los procesos de regulación de medicamentos, ya que se trata de reglas de aprobación creadas desde hace décadas con el enfoque puesto únicamente en las pastillas que detienen la ovulación. Es decir, cuando investigadores presentan un método totalmente nuevo que funciona de otra manera (por ejemplo, al alterar los espermatozoides), las autoridades regulatorias no saben cómo evaluarlo.

Una situación que refleja los sesgos de género en el ámbito científico, pues de los 20 métodos anticonceptivos reconocidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 2021, sólo dos estaban dirigidos a los hombres. Basta con ver la publicidad y campañas de planificación familiar, las cuales, en su mayoría, están destinadas a mujeres, contribuyendo al imaginario social de que es una responsabilidad “innata” de ellas.

“Este es un panorama completamente nuevo para las autoridades regulatorias, al igual que para algunas compañías farmacéuticas. Una vez que se llega a la fase dos, surgen los típicos obstáculos, como obtener las aprobaciones regulatorias en un país tras otro”, advierte Strelow.

Por otro lado, Chris Purdy, CEO de DKT Internacional, ha identificado que, a pesar de la existencia de nuevos métodos, su distribución se ve frenada por los altos costos de lanzamiento. Un factor que afecta a la población en países de ingresos medios y bajos: “a menudo, los fabricantes que invierten en esto buscan recuperar su inversión, por lo que tienden a centrarse en mercados con regulaciones estrictas como Estados Unidos, Europa, Japón y Australia. Quieren recuperar su dinero antes de considerar Etiopía y Nigeria”, dijo.

Estos costos elevados se reflejan incluso en la vida cotidiana de las personas que quieren acceder a anticonceptivos comerciales o ya existentes. Por ejemplo, en Colombia, una encuesta de Profamilia publicada en 2025 mostró que, entre las mujeres que tuvieron dificultades para acceder a un método, el 23.4 % no pudo asumir el costo. Y cuando intentaban hacerlo a través del sistema de salud, el panorama tampoco era sencillo: el 50 % no logró acceder por falta de disponibilidad de profesionales o por las largas filas en las IPS.

Frente a todas estas barreras, Ru-fong Cheng, señaló como principal causa la falta de urgencia para crear y llevar estos productos al público, entendiendo que estas industrias no lo están viendo como una prioridad. Cheng declaró: “Necesitamos tener mucha más ambición para que estas cosas sucedan rápidamente. Ha tardado demasiado”. Una crítica que se aplica a todo el proceso, desde la decisión inicial de invertir en un producto hasta la financiación necesaria para llevarlo a todos los mercados.

