El 91% de la población colombiana considera que la maternidad no debe ser forzada

Los resultados fueron analizados este por Ana Cristina González, César y Humberto de la Calle. Foto: Las Igualadas

La última encuesta polimétrica de Cifras y Conceptos, publicada el 22 de junio, indaga la percepción de la población colombiana frente a temas de opinión pública y de coyuntura social, incluidos los derechos sexuales y reproductivos y la despenalización del aborto. Los resultados de este último ítem fueron analizados este jueves 29 de junio por Ana Cristina González, cofundadora de La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, César Caballero, gerente de la firma encuestadora, y el congresista Humberto de la Calle. (Avances y retrocesos, panorama del aborto en América Latina)

Entre los resultados más relevantes del estudio, se destaca que un 84% de las personas encuestadas consideran que la maternidad debe ser elegida y el 91% afirma que la maternidad no debe ser forzada. Asimismo, un 92% de las personas encuestadas está “totalmente de acuerdo” con que las decisiones que las mujeres tomen sobre su reproducción deben ser totalmente de ellas. (Nuestras abuelas nos dieron el voto, y nuestras madres el divorcio | Las Igualadas)

“Queremos una sociedad en donde las mujeres no sean forzadas a la maternidad, ni a ninguna decisión sobre su cuerpo. Los datos son super contundentes, hay una mayor aceptación, pero, también hay porcentajes de personas a quienes les es indiferente la conversación. Hay que apostarle a la conversación y pedagogía, sobre todo salirse de la polarización”, afirma Ana Cristina González, quien es máster en Investigación social en salud y Doctora en Bioética.

Por otro lado, un 42% de las personas encuestadas están “totalmente de acuerdo” con que el aborto debe dejar de ser un delito y se debe prestar como cualquier otro servicio de salud. Este porcentaje aumentó 2 puntos porcentuales con respecto a la última encuesta realizada por Cifras y Conceptos en abril de 2021; al tiempo disminuyó en un punto porcentual el grupo de personas que se manifiestan totalmente en desacuerdo con esta idea. Vale resaltar que estos resultados surgen después de más de un año de la despenalización del aborto hasta la semana 24 de gestación.

Actualmente en el país, después de la semana 24 el aborto es legal bajo tres causales; peligro para la salud física o mental de la mujer o persona gestante, malformación en el feto y los casos de violación o incesto. Desde el movimiento por el aborto legal y seguro, mejor conocido como Causa Justa, continúan su trabajo hacia la despenalización total del aborto, es decir, para que sea legal en todas las circunstancias y en cualquier semana. Sin embargo, este estudio revela que aún persiste una resistencia hacia esta premisa, solo el 37% de la población encuestada está totalmente de acuerdo con la despenalización total.

“En general, me parece que el tema de la no punibilidad ya es una batalla ganada, pero no quiere decir que la gente no se oponga con discursos legales y morales”, opina Humberto De La Calle. También, el senador explica que los resultados del estudio hacen énfasis en que las sentencias de la Corte Constitucional no solo dictan normas, sino que tiene un impacto pedagógico para las decisiones de la sociedad. (Las confusiones que generó la Corte Constitucional sobre el aborto)

La encuesta igualmente indagó en cómo y qué tipo de información reciben los y las colombianas sobre el aborto. Los hallazgos evidencian que el 46% de las personas ha recibido algún tipo de información sobre la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), siendo las principales fuentes de información los medios de comunicación o internet (37%) y los centros de salud (33%). De estas personas, el 52% afirma haber recibido información sobre la IVE como un derecho y, un 29% ha recibido información donde la IVE se asocia a un procedimiento seguro. (“El acceso al aborto de mujeres indígenas no se resuelve con un fallo de tutela”)

“Pero aún hay gente que ha recibido información sobre que el aborto es un crimen y un procedimiento inseguro, el 22% para ser exacto”, explica César Caballero, gerente de Cifras y Conceptos, quien también destaca que esta es una problemática estrechamente ligada a la falta de educación sexual integral en Colombia. Caballero añade que el 62% de las personas encuestadas considera que los Colegios deben tomar medidas para educar a niños y niñas en materia de salud sexual y reproductiva. Además estos temas, al igual que hablar del aborto, no debería ser segregados por género, pues los resultados arrojan que no hay diferencias significativas entre la opinión de hombres y mujeres en esta materia pero sí que los varones son quienes acceden menos a información.

También se evaluó el nivel “de acuerdo y desacuerdo” en relación con la libertad de decisión de la mujer en cuanto al IVE. El 67% de las personas estuvieron totalmente de acuerdo con que esta decisión debe ser libre de la mujer, el 16% estuvo parcialmente de acuerdo y el 18% estuvo totalmente en desacuerdo. Asimismo, casi 4 de cada 10 personas afirman que las mujeres que deciden abortar lo hacen durante las primeras semanas. Este último es un dato que preocupa a Gonzáles pues asegura que las cifras sobre el acceso al aborto revelan que más del 90% de las mujeres acceden a una IVE durante las primeras semanas. (Ojo: la Corte Constitucional no se ha echado para atrás sobre el aborto)

El estudio se realizó en 12 de las ciudades principales del país y tiene una representación de 8,5 millones de personas. Además del tema del aborto, sobre derechos sexuales y reproductivos también se encuestó sobre En cuanto a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, se abordaron la elección de pareja, el inicio de la vida sexual, la determinación de la orientación sexual y la planificación familiar y/o acceso a métodos anticonceptivos. Un elemento que llama la atención es el hecho que, de forma global, los resultados sobre los derechos sexuales y reproductivos varían según el nivel educativo, la orientación partidista y el tamaño de la ciudad.