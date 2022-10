“El racismo no es solo una opinión”: Margarette Macaulay, comisionada de CIDH

La comisionada Margarette May es la encargada de temas de discriminación racial en la CIDH. Foto: Raza e Igualdad

La comisionada Margarette May Macaulay lleva más de 20 años en el Sistema Interamericano y este es su último periodo en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), pues ya fue reelecta una vez. Hoy es la relatora sobre los Derechos de las Personas Afrodescendientes y contra la Discriminación Racial. Es ciudadana de Jamaica, defensora de los derechos de las mujeres, abogada de la Universidad de Londres y también fue jueza de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 2007 a 2012. Esta semana se encuentra en Lima, Perú, donde se lleva a cabo la Asamblea General de la OEA. En entrevista con El Espectador, la comisionada Macaulay habla sobre racismo, derecho penal y la nueva versión de la película La Sirenita. (“No voy a conciliar”: Francia Márquez sobre mujer que profirió insultos racistas)

Usted lleva vinculada durante más de una década al Sistema Interamericano de Derechos Humanos. ¿Qué tanto cree que han evolucionado los derechos de las personas afro en el sistema y de qué manera?

Desde que ingresé al Sistema Interamericano de Derechos Humanos la protección de los derechos de las personas afrodescendientes ha evolucionado. Como Relatora sobre los Derechos de las Personas Afrodescendientes y contra la Discriminación Racial venimos trabajando con los Estados miembros de la OEA para generar conciencia sobre el deber de los Estados de respetar los derechos humanos de las personas afrodescendientes y sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial. A pesar de la discriminación histórica que los afrodescendientes aún enfrentan hoy en día en toda la región, ha habido un avance como se puede ver en el Informe Anual 2021. (Enternecedor: así reaccionaron niñas a la nueva versión morena de “La Sirenita”)

Por ejemplo, el año pasado Canadá pidió a la fuerza policial de Montreal que tomara medidas para poner fin a la discriminación racial y reformar la forma en que la policía interactúa con las minorías; Estados Unidos aprobó la “Ley de Justicia Policial George Floyd 2021″ por la Cámara de Representantes para combatir los prejuicios raciales en la actuación de los agentes de seguridad y policías; Colombia implementó una estrategia para responder a las necesidades desde la perspectiva de las mujeres negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras. También hemos lanzado informes temáticos y anuales con recomendaciones a los Estados para abordar la discriminación racial y brindado la asistencia técnica solicitada por los Estados miembros en la implementación de las recomendaciones en la legislación nacional. (Kenia González lucha por su hermano Lesther Alemán, preso político en Nicaragua)

¿Cuáles son las decisiones de la Corte IDH que considera hitos en el tema de discriminación racial y por qué?

En una sentencia reciente, quiero decir hace dos años, en el caso Acosta Martínez y otros Vs. Argentina (2020), fue la primera vez que la corte condenó a un Estado por perfilamiento racial en un caso de violencia policial contra afrodescendientes. La Corte observó que el arresto y la detención del señor Acosta Martínez no sólo fueron ilegales sino también arbitrarios. De hecho, la Corte señaló que la actuación policial estuvo motivada más por la discriminación racial que por la sospecha de haber cometido un delito. Los policías justificaron la detención en base a su supuesto estado de embriaguez. De esta forma, al utilizar una norma tan amplia como los “edictos” (una especie de ley interna) contra la embriaguez, se encubrió el uso de la discriminación racial como motivo principal de su detención y, en consecuencia, la arbitrariedad de la privación de su libertad fue revelada. En su sentencia, la Corte consideró que Acosta Martínez fue víctima de una detención arbitraria y en consecuencia perdió la vida, todo lo cual se dio en un contexto de violencia contra la población afrodescendiente en Argentina.

En el caso de los empleados de la Fábrica de Bomberos de Santo Antônio de Jesús y sus familiares Vs. Brasil (2020), la Corte observó que la intersección de factores discriminatorios en este caso aumentó las desventajas comparativas de las presuntas víctimas. Así, las presuntas víctimas comparten factores específicos de discriminación que sufren las personas en situación de pobreza, las mujeres y los afrodescendientes.

En el caso de los Trabajadores de la Granja Verde Brasil Vs. Brasil (2016), la Corte observó que, en un evento de discriminación estructural, debe valorarse en qué medida la victimización del caso específico muestra la vulnerabilidad de las personas pertenecientes a un grupo. Brasil abolió legalmente la esclavitud en 1888. A pesar de esto, la pobreza y la concentración de la propiedad de la tierra fueron causas estructurales que llevaron a la continuación de la esclavitud laboral. El Estado fue declarado responsable por la violación de la Convención Americana, producida en el contexto de una situación de discriminación estructural histórica basada en la posición económica de los 85 trabajadores identificados en la sentencia.

¿Qué formas toma hoy la discriminación racial y en qué se diferencian de las formas de discriminación pasadas?, ¿o son las mismas?

A lo largo de la historia, la discriminación racial se ha transformado. A modo de ejemplo, la discriminación contra las personas afrodescendientes que fueron esclavizadas ahora persiste en diferentes formas. Por ejemplo, ahora los afrodescendientes enfrentan disparidades raciales particulares y profundamente arraigadas en la policía y el sistema de justicia penal; cuestiones como la discriminación racial; racismo ambiental; múltiples formas de discriminación que impactan a nivel individual y social ya que obstaculizan el acceso a derechos básicos como el trabajo, la salud, la educación y la vivienda.

¿Se debería penalizar y perseguir judicialmente a quienes incurren en discriminación racial? ¿Hasta qué punto es necesaria la intervención del derecho penal?

En primer lugar, la criminalización o tipificación de la discriminación racial como delito ha sido necesaria para la toma de conciencia social de que el racismo no es sólo una opinión o teoría, sino que ha motivado graves violaciones a los derechos humanos en la historia de la humanidad. En la mayoría de los países de las Américas, los códigos penales contemplan algunos delitos relacionados con el racismo, ya sea como insulto racial, discriminación por motivos raciales o agravantes penales por motivos étnico-raciales.

Por otro lado, creo que la solución no es solo criminalizar el racismo sino promover un cambio cultural antirracista en todos los ámbitos para que la criminalización sea el último recurso.

¿Cuándo un discurso racista deja de ser opinión y se convierte en discurso de odio?

Las expresiones de odio que promueven el racismo e incitan a la violencia son un grave problema que las sociedades democráticas deben afrontar respetando los estrictos requisitos establecidos en los tratados internacionales. Todo tipo de expresiones verbales destinadas a intimidar, oprimir o incitar al odio o la violencia contra una persona o grupo por razón de su raza, religión, nacionalidad, género, orientación sexual o discapacidad, no conoce fronteras de tiempo ni de espacio.

Desde la Alemania nazi y el Ku Klux Klan en Estados Unidos, el discurso del odio ha sido utilizado para hostigar, perseguir o justificar la privación de derechos humanos y, en su forma más extrema, para racionalizar el asesinato. Con el crecimiento de Internet, se ha facilitado la difusión del discurso de odio. Para combatir el discurso de odio, muchos gobiernos y organizaciones intergubernamentales han tratado de limitar los efectos nocivos de este tipo de discurso. Sin embargo, estos esfuerzos chocan naturalmente con el derecho a la libertad de expresión garantizado por numerosos tratados, constituciones nacionales y leyes internas.

Hasta este año, Colombia tiene por primera vez una mujer negra como vicepresidenta. ¿Qué tan difícil es hoy en día que las personas afrodescendientes lleguen a espacios de poder, toma de decisiones y participación política? ¿Y por qué es importante contar con estas personas en estos espacios?

Hoy las mujeres afrodescendientes aún enfrentan desafíos para estar representadas en la política y en los puestos de toma de decisiones, ya que la intersección entre su raza y ser mujer hace que sea más difícil llegar a este tipo de espacios. Es muy importante que las mujeres afrodescendientes estén representadas en la política y en los puestos de toma de decisiones, ya que en las democracias representativas deben estar representadas para poder compartir las perspectivas y necesidades de las mujeres afrodescendientes.

¿Cómo ve la vinculación y participación de las personas afrodescendientes en la CIDH y la Corte IDH?

Actualmente, en la CIDH, dos de los siete comisionados son afrodescendientes; y también están representados en la planta laboral de la Comisión.

¿Cuáles son los países de la región a los que ve más avanzados en la lucha contra la discriminación racial y cuáles, por el contrario, preocupan?

Como se menciona en el Informe Anual 2021, hay algunos países de la región que enfrentan más desafíos que otros que también pueden estar relacionados con cuán grande o pequeña es la población afrodescendiente en cada país. Si bien los países aún tienen desafíos, también han estado creando políticas para abordar la discriminación racial. En este sentido, como se puede explorar ampliamente en el informe 2021, algunos de los avances en la región incluyen: en Argentina, el “Registro Nacional de Organizaciones Comunitarias Afroargentinas”, que ofrece asistencia legal, capacitación, patrocinio institucional y diversas instancias a la población afroargentina se lanzó; en Belice, el primer viceministro y miembro de la Cámara de Representantes presentó una moción sobre el plan de justicia restaurativa para la trata transatlántica de esclavos y la esclavitud en Honduras Británica; en Bolivia se promulgó la Ley Municipal N° 1038 en el municipio de Cochabamba, que garantiza la protección y promoción del patrimonio histórico cultural, material e inmaterial del pueblo afroboliviano; en Colombia se adoptó el decreto N° 1640 de 2020 para mejorar y fortalecer el Registro Público Único Nacional de Consejos Comunitarios, y otras expresiones organizativas de las Comunidades Negra, Afrocolombiana, Raizales y Palenqueras.

Sin embargo, algunos de los desafíos que se identificaron en el informe incluyen cómo en Colombia aumentó el número de desplazados afrodescendientes debido a los pocos avances en la implementación del Acuerdo de Paz; en Canadá hubo presuntos casos de discriminación racial y asesinatos de afrodescendientes como consecuencia del uso excesivo de la fuerza por parte de agentes policiales; y en Ecuador se identificaron proyectos que amenazan la identidad cultural y la supervivencia de los pueblos indígenas y afrodescendientes por los riesgos de pérdida de sus territorios y los impactos del cambio climático.

La Convención Interamericana contra el Racismo ha sido firmada, desde 2013, por seis países de los 35 países y ratificada por otros seis . ¿Por qué cree que no ha sido firmada por muchos Estados?

Esto puede estar relacionado con la falta de voluntad política para priorizar la erradicación total e incondicional del racismo, la discriminación racial y todas las formas de intolerancia.

El lanzamiento de la nueva versión de la película La Sirenita, con una mujer afro como protagonista, generó varias expresiones racistas. También vimos un video viral en redes sociales de niñas sorprendidas y emocionadas al ver que la nueva Sirenita será una mujer afro. ¿Podría contarnos cómo fue su percepción y experiencia con la discriminación racial durante su niñez y adolescencia?

Es muy importante lo audiovisual, puede cambiar la mente de las personas para bien o para mal, es importante que La Sirenita represente las diferentes etnias de chicas jóvenes, niñas en el mundo, especialmente si pertenecen a comunidades marginalizadas porque les da a esas niñas otra imagen de ellas mismas, lo cual es muy bueno, porque normalmente lo que hayson malas imágenes de ellas mismas.

Cuando yo era una niña chiquita, me dieron una muñeca con mucho pelo y fea. No veías una muñeca que en realidad se viera como humana, siempre era esa representación. Mi mamá me dijo que, cuando me la dieron, yo muy diplomáticamente dije: muchas gracias por pensar en mí, me fui con mi perro y, cuando mi mamá volvió preguntó dónde estaba la muñeca, le enseñé que estaba en el basurero. Dije: yo no quiero esta muñeca horrible, no es una muñeca, y lloré. Mi mamá empezó a buscar muñecas afrodescendientes para darme a mí y a mis hermanas y no encontró.

Cuando fui a la escuela en un país de mayoría afrodescendiente, mi papá era blanco, de Checoslovaquia y mi mamá afrodescendiente de Sudáfrica, y las niñas afrodescendientes cantaban canciones en contra de mí y mis hermanas diciendo que éramos mulatas sucias y que debíamos ser tiradas a la calle. Las niñas blancas decían lo mismo. Entonces de ambos lados enfrentábamos discriminación. Entre mis hermanos y hermanas, yo era la que más hablaba y me metía en peleas, yo les peleaba. Les decía a las niñas afrodescendientes: no se atrevan a hablar así de mí; y a las niñas blancas, que siempre eran de Inglaterra, les decía: no te atrevas hablar así de mi color, soy mejor que tú, porque mi familia nunca tuvo esclavos, no los mató, no los abusó y no les cortó las manos. No tienes ningún derecho a hablarme así.

Fui a varias escuelas en Inglaterra y me hacían preguntas estúpidas, como por ejemplo si vivía en árboles, y yo decía que sí, que vivía en un árbol grande con cuartos cuartos, que mi mamá le decía a mi papá: estoy cansada de subir y bajar la cuerda, tienes que poner un elevador. En otra ocasión, mi hermana y su esposo viajaban a visitarme y querían rentar un apartamento para un mes y, cuando me veían, las personas me cerraban la puerta en la cara y decían que ya estaba arredrando. Luego yo veía entrar a otras personas a las que sí les dejaban entrar a ver el apartamento.

La discriminacion es global, pero uno tiene que decidir qué vas a hacer y yo decidí que voy a levantar mi negritud y luchar por ellos porque son los más vulnerables, porque ellos no pidieron ser eslavizados, fueron forzados a través de la historia. Yo sigo levantando mi negritud.

¿Qué mensaje le dejaría a Colombia, a su Estado y la sociedad civil, sobre el tema de discriminación racial?

Al Estado: implementar las recomendaciones contenidas en el Informe temático 2021 sobre la situación económica, social, cultural y ambiental de los afrodescendientes, por ejemplo: adoptar legislación, en todos los niveles de gobierno, que defina, prohíba y sancione el racismo, discriminación racial e intolerancia; e involucrar a las organizaciones de la sociedad civil afrodescendientes en los procesos de redacción de estas leyes e incluirlas en todas las etapas de preparación; y adoptar planes y políticas públicas, con enfoque de género e interculturalidad, que garanticen el pleno ejercicio de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de las mujeres afrodescendientes, tomando en consideración sus necesidades particulares y haciendo efectivo su derecho a la participación.

Asimismo, implementar políticas que aborden los desafíos identificados en Colombia en el Informe Anual 2021: la persistencia de la violencia contra las personas defensoras de derechos humanos, líderes y lideresas, particularmente en los departamentos de Cauca, Chocó, Nariño y Valle del Cauca, Antioquia, y Norte de Santander, afectando a pueblos indígenas, afrodescendientes y campesinos; los obstáculos que persisten contra las mujeres afrocolombianas en los procesos de reparación colectiva (hay 250 casos de violencia sexual contra mujeres negras en el marco del conflicto armado); y el aumento del número de desplazados afrodescendientes debido a los escasos avances en la implementación del Acuerdo de Paz.

A la sociedad civil: los invitamos a continuar trabajando para erradicar la discriminación racial, y a participar en los periodos de sesiones y audiencias para brindar a la Comisión información que permita identificar los riesgos y desafíos que aún enfrentan las personas afrodescendientes en Colombia.

*Este artículo fue posible gracias a la invitación de la organización Raza e Igualdad