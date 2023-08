Los audios en los que Luz Mery Tristán describió el maltrato de su novio

Luz Mery Tristán le dio a Colombia el primer campeonato mundial de patinaje en la prueba de los 5.000 metros en noviembre de 1990. Foto: Instagram: luzmerytristan

Luz Mery Tristán, la patinadora de 60 años que fue campeona mundial en 1990, fue asesinada la madrugada del domingo en un condominio de Cali. La primera hipótesis es que recibió varios disparos supuestamente de parte de su novio, Andrés Ricci García, con quien se iba a casar y quien atacó a tiros a la Policía cuando ésta llegó al lugar de los hechos. El proceso judicial avanza y ya le imputaron cargos al sospechoso, que no aceptó su responsabilidad, pero intenta negociar un preacuerdo con la Fiscalía. (Así fue el sepelio para despedir a Luz Mery Tristán, víctima de feminicidio)

El ente investigador dice tener pruebas para señalar a Ricci como el feminicida de la deportista. “Esta persona fue capturada en su residencia, en desarrollo de una diligencia de allanamiento, en la que se encontró el cuerpo sin vida de esta gloria del patinaje y también se encontraron elementos que permitieron inferir que era el presunto autor de estos hechos”, afirmó la directora de la seccional Cali de la Fiscalía, Sandra Eugenia González. (El caso de Luz Mery Tristán y por qué el feminicidio no es un asunto de estrato)

El Tiempo reveló que en el expediente hay audios en los que la víctima le había relatado a una amiga situaciones de maltrato y celos, a través de los cuales su novio intentaba controlarla y, por tanto, ejercía violencia sobre ella. (Acusado de asesinar a Luz Mery Tristán no aceptó cargos)

En una de las conversaciones, que habría tenido lugar para la época en la que la víctima estaba en los preparativos de su boda con el hoy supuesto feminicida, se le escucha relatar que llora de tristeza cuando él hace “esas cosas y que no sé qué es lo que le genera a él ese estallido en un momento dado” y son los “celos, la celopatía”.

Cuenta también que habló con una psicóloga y agrega: “Vamos a ver si de pronto en el camino, ya que esto le sirvió a él porque lo he notado ansioso, pero igual diciéndome que no puede vivir sin mí, de pronto yo soy como su adicción o su obsesión como él también será para mí”. Algunas personas cercanas a ella también relataron que los últimos días estaba silenciosa, hablaba con un círculo muy cerrado de personas, no contestaba el celular y no podían localizarla. (Caso Luz Mery Tristán: asignan agencia especial para investigar si fue feminicidio)

En medio de la audiencia de imputación, Andrés Gustavo Ricci no aceptó los cargos por el feminicidio de su pareja, pese a que su abogado había insistido que estaba arrepentido y buscaría un preacuerdo con la Fiscalía. Tras imputarle cargos, el juez ordenó medida de aseguramiento.

El abogado de Ricci, Roberto Antonio Beltrán Torres, respondió a El Tiempo que su cliente “no tiene antecedentes y que los permisos de porte de las armas que se encontraron en la casa estaban vencidos y no era un arsenal”, ya que le fueron incautadas en su casa dos armas convencionales y tres traumáticas. Por eso, le fueron imputados los delitos de feminicidio agravado y porte ilegal de armas.

“El señor Ricci García no tenía antecedentes ni anotaciones por conducta alguna. La no aceptación de cargos no es un alegato de inocencia, de la misma manera que la detención preventiva no es una condena. Esto es una tragedia que ha traído dolor irreparable y un daño no menos grande para otra”, agregó a El Tiempo Roberto Antonio Beltrán Torres, abogado de Ricci. (¿Quién asesinó a Luz Mery Tristán? Esto se sabe)

Los celos son violencia y no justifican el feminicidio de Luz Mery Tristán

Decir que los feminicidios son crímenes pasionales es como decir que a las mujeres nos matan por amor, que hay tantas emociones, que los hombres terminan matándolas. Como lo explicaron las abogadas María Camila Correa, profesora de la Universidad del Rosario, y Elena Suárez, profesora de la Universidad Externado, en el caso del feminicidio de Unicentro, eso pone la responsabilidad en la víctima, y no en el agresor.

Esa noción de “crimen pasional” se introdujo con más determinación en Colombia alrededor de los años 30. El Código Penal de 1936 justificaba que un esposo, por ejemplo, matara a su esposa si la encontraba en la cama con su amante. Pero esos asesinatos motivados por “celos”, lo que esconden en realidad es la idea machista de que las mujeres son propiedad de los hombres, sus subordinadas y que ellos pueden controlar sus vidas.

El que mata a una mujer, porque ella quiere terminar su noviazgo o porque la cela, lo que está diciendo es: yo controlo tu vida, tú te vas cuando yo lo diga y, si no es conmigo, no es con nadie. Y por eso se creó en Colombia el delito de feminicidio en 2015, que reemplaza y cambia por completo esa noción del crimen pasional. Hay unas razones de género detrás. El agresor considera suya a la víctima.

En el libro “Si Adelita se fuera con otro. Del feminicidio y otros asuntos”, la abogada Isabel Agatón, quien participó en la redacción de la ley Rosa Elvira Cely y en el caso de Yuliana Samboní, recuerda que la Corte Constitucional ha establecido que los celos son una violencia basada en género. El alto tribunal afirmó en una sentencia de tutela que los celos enfermizos y agresivos de un esposo maltratado son muestras de los malos tratos psicológicos a que la pareja está sometida.

Además, el comportamiento celotípico demuestra un poder basado en género, machista, en el que se contempla que la mujer debe acomodarse a ese funcionamiento y asumir una pasividad de dependencia.

Recomendaciones psicológicas

Ana Lucía Jaramillo, profesora y directora del departamento de psicología de la Universidad de Los Andes, doctora en Desarrollo Humano y Terapia de pareja y familia, hace algunas recomendaciones a una persona que está siendo maltratada por su pareja. Estar en una relación abusiva y de maltrato genera daño. Así que si algo no la hace sentir bien tratada y tenga un destello de realidad de lo que está atravesando, es importante que impulsivamente busque ayuda, no lo piense demasiado. Puede ser un profesional de la psicología o ir a la comisaría de familia más cercana.

Contarle a alguien, ojalá un profesional, es el primer paso, porque es necesario que otra persona escuche a la víctima, pues la mayoría de las veces ella duda de sí misma porque está sometida a una manipulación psicológica de su agresor que la hace creer que “está loca” o le dice “tú eres peor maltratadora que yo”, y la aísla de sus personas más cercanas. Si usted es esa persona a la que acude su amiga pidiendo ayuda, escuche y no juzgue, porque por lo general las emociones de la culpa, el miedo, la vergüenza y el control logran aislar a estas víctimas. Se necesita mucha ayuda que no juzgue y que esté capacitada para atender estos casos.

¿Dónde puedo recibir ayuda ante un caso de violencia de género?

· Línea única de atención de emergencias 123, al comunicarse solicitar especialista en temas de género.

· Línea Nacional 155 para recibir orientación si estás siendo víctima de alguna violencia basada en género.

· Red Solidaria de Mujeres: WhatsApp 3223328655.

· Línea de Protección a Niños, Niñas y Adolescentes: 141. WhatsApp: 3202391685 – 3208655450 – 3202391320.

· Línea Fiscalía General de la Nación: 122, para presentación de denuncias de violencia intrafamiliar, violencias basadas en género y violencia sexual.

· Línea Púrpura en Bogotá: 018000112137, número gratuito desde teléfono fijo o celular. WhatsApp 3007551846