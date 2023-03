Por comentario machista sobre la violación, sale Óscar Rentería de Caracol

Óscar Rentería fue despedido de El pulso del fútbol. Foto: Instagram de Óscar Rentería

El futbolista del PSG Achraf Hakimi fue imputado a comienzos de marzo en Francia por violación. Una mujer de 24 años lo acusa de haberla agredido sexualmente en la casa del jugador en Boulonge-Billancourt, cerca de París. Hakimi, también de 24 años, asegura que se trata de una “tentativa de extorsión”. La abogada del futbolista, Fanny Colin, le dijo a El País que su cliente “desmintió firmemente las acusaciones en contra de él”. Y destacó que la imputación le ofrece la posibilidad de defenderse y de acceder a los detalles del caso. Por el contrario, la abogada de la denunciante considera que la imputación demuestra que el juez ha considerado que hay indicios graves y concordantes de la comisión de un crimen de violación. Hakimi apenas está siendo procesado, se presume inocente y aun no hay un veredicto sobre su caso. (Me violaron y no puse resistencia: sí, sigue siendo violación)

En el marco de esta denuncia fue que Rentería opinó al aire: “Sigo pensando que, si esa muchacha se fue al apartamento del jugador sola, sabía lo que podía pasar. Para qué viene a reclamar después. La película de ella no la creo, a lo mejor es cierta y me toca presentar disculpas, pero no la creo. Ese es mi pensamiento y respeto profundamente al que piense lo contrario, pero no lo comparto”. (“Como la falda de una mujer”: las palabras sexistas de decano de la U del Rosario)

Sus comentarios, expresados en una cadena radial de amplia difusión, generaron críticas y rechazo en redes sociales por la estigmatización que genera sobre las mujeres que denuncian agresiones sexuales y porque desconocen las características de la violación y el consentimiento como eje central. Para que haya violación no necesariamente tiene que usarse la fuerza o la violencia física, ni la víctima tiene que poner resistencia; ocurre cuando hay penetración sin consentimiento. Este es la capacidad que tenemos las personas para indicar que sí queremos participar en un acto sexual. (Las fotos que dejó la marcha del 8M en Bogotá)

“Un futbolista no debería abusar de nadie. Hoy más que nunca lo sostengo. El fútbol en todos sus niveles y partes urge de una educación sexual integral. Los futbolistas son personas pensantes, los futbolistas no son animales. Paren de tratarlos como tal y de excusar su comportamiento, que además es el resultado de la burbuja donde los mantienen. Eduquémonos y evolucionemos, ya va siendo hora”, afirmó Vanesa Córdoba, la arquera de Atlético Nacional. (Mamás marchando con sus hijas: así vivimos la marcha del 8M en Bogotá)

En respuesta a las críticas, Rentería concedió una entrevista a la revista Semana en la que mantuvo su postura y no dio su brazo a torcer: “Si una muchacha en cualquier lugar del mundo, con todo lo que se sabe, decide visitar el apartamento de soltero de un jugador de fútbol, debe saber a qué se está exponiendo, debe saber qué riesgo puede correr. De pronto no le pasa nada, de pronto le regalan un anillo de compromiso, de pronto simplemente se toma una botella de vino y se fue y no pasó nada. Pero también, por lo que sabemos, por todo lo que está pasando en el mundo del fútbol, sabemos lo que puede pasar y eso fue lo único que yo dije, que ella tenía conocimiento de lo que podía pasarle y, sin embargo, fue, y ella dice que le pasó”, dijo el periodista a la Semana.

La persona entrevistadora le preguntó: “Bajo esa lógica, ninguna mujer podría ir a la casa de un futbolista o de un amigo. ¿Le parece lógico eso?”. A lo que Rentería ratificó: “Es su responsabilidad. Si usted fuera una niña de once años, de diez años, aunque ahora hay muy aventajadas, todavía se lo valgo, pero una mujer hecha y derecha, mayor de edad, con todo lo que se publica a diario en las denuncias que se conocen, no me venga a decir que no sabe a qué se va a exponer si va al apartamento de soltero de un jugador de fútbol o de cualquier hombre. Yo simplemente le digo: vaya, si quiere, vaya, vaya, pero usted sabe qué riesgo está corriendo”. (No hay denuncias contra Víctor de Currea en universidades, ¿cómo interpretar esto?)

“Si ella asume la responsabilidad de ir al apartamento de un hombre soltero, ella tiene que asumir el riesgo que puede correr”, remató Rentería. Dos semanas después de esta emisión del programa radial, el periodista fue despedido de Caracol Radio. A través de su cuenta de Twitter, él confirmó la noticia, aseguró que ésta lo sorprendió y que no la comparte. “Es una falla grave contra la libertad de expresión del país. Me retiro por la puerta grande”, aseguró Rentería.