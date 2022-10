Nace la primera Cámara Colombiana de la Diversidad

Wetrade es un evento empresarial y de comercio con enfoque de diversidad, equidad e inclusión. Foto: Cortesía

Diversidad sexual y de género, origen étnico racial, migración y nacionalidad, necesidades especiales o discapacidad y diferencias generacionales son los cinco pilares con los que surge la primera Cámara Colombiana de la Diversidad. Como pionera en el país, busca generar mayores oportunidades e inclusión en el sector empresarial. (Economía LGBTI: un mercado con más fuerza)

Para Felipe Cárdenas, presidente de la Cámara, esta transformación se da porque, para fomentar espacios laborales libres de discriminación, es necesario entender que “múltiples aristas de diversidad convergen en una persona”. Esto se conoce como interseccionalidad y significa que la unión de diferentes factores sociales como el género, la etnia o la clase social determinan las oportunidades de una persona. (Ser una persona sorda y LGTBIQ+ | La Disidencia)

“Sabemos que trabajar por un ecosistema que brinda inclusión económica a las personas, especialmente a quienes enfrentan mayores barreras laborales, es la clave de la equidad”, agrega Mónica Montoya, directora de Diversidad e Inclusión de Ecopetrol. Esta es una iniciativa que apunta a resaltar la diversidad humana en un entorno económico libre de discriminaciones y hacia el desarrollo sostenible.

Según Wetrade, en Colombia aproximadamente el 9% de la población es afrodescendiente (entre 4,7 y 4,8 millones de personas tienen algún origen étnico), el 7% presenta alguna discapacidad (cerca de 3,5 millones de personas), el 6,5% corresponde a población sexualmente diversa (3,2 millones de personas) y el 4% es indígena, palenquero o raizal (entre un 1,8 y 1,9 millones de personas). Esto se traduce en grupos poblacionales que, si bien son considerados minoritarios, tienen un gran potencial para la reactivación económica del país.

No obstante, uno de los principales retos que afronta la nueva Cámara es evitar ser un espacio en el que las empresas puedan cumplir con una cuota de diversidad sin una transformación real en sus prácticas y capital humano. Ante eso, Cárdenas comenta que, además de brindar espacios de aprendizaje virtual y gratuito, han venido desarrollado estrategias para que el trabajo por la diversidad no solo sea una declaración, sino que se traduzca en acciones concretas. (“El racismo no es solo una opinión”: Margarette Macaulay, comisionada de CIDH)

“Para evitar el oportunismo comercial estamos trabajando tanto con la gran empresa internacional, como con la gran empresa colombiana. Una de estas estrategias es la campaña ‘Caminando el discurso de la diversidad’, que busca acercar distinta áreas, no solo a talento humano, como por ejemplo proveedores, a que se reúnan en entornos de compras incluyentes con pequeños y medianos emprendedores de diferentes aristas de diversidad”, explica Cárdenas.

Por su parte, Sofía Vargas, cofundadora de Epifanía, emprendimiento de cerveza y café afro lésbico, considera que, aunque se debe prestar más atención a los emprendimientos y pequeña empresa, esta evolución es una oportunidad para entablar el diálogo entre los diferentes agentes del gremio empresarial que acuden a la Cámara. “Hay mucho aprendizaje por delante, pero lo importante es apostar a que ninguna identidad sea un obstáculo laboral”, afirma la empresaria. (En video: ¿Por qué siempre matan a las lesbianas y bisexuales en películas y series?)

Adicionalmente, las compañías que han impulsado prácticas de inclusión hacia grupos de poblaciones diversas lograron incrementar su rentabilidad hasta 18% y elevar en un 39% la productividad de su talento humano. Por esto, en el marco del evento, además de la presentación oficial de la Cámara de la Diversidad, también se lanzará la Agenda de Diversidad Corporativa 2030 y se actualizará el Ranking Nacional de Empresas Incluyentes.