“No importa quién seas, cualquier mujer puede ser víctima”: hija de Luz M. Tristán

Valeria Tristán junto a su mamá Luz Mery Tristán, asesinada presuntamente por su pareja, Andres Ricci. Foto: Archivo Particular

Luz Mery Tristán era una gloria del deporte colombiano y pionera en el deporte femenino. Aunque nació en Pereira, su casa era Cali. Fue campeona mundial de patinaje en 1980 y campeona panamericana en 1983. Sin embargo, el logro por el que más se le recuerda ocurrió en 1990 en Antioquia, cuando ganó el primer título mundial en patinaje para Colombia en la prueba de los 5.000 metros. Tras retirarse de las competiciones, creó su propio centro deportivo que lleva su nombre, porque para ella el deporte lo era todo. Desde allí formó a otros campeones mundiales.

También era mamá de cinco hijos, que hoy atraviesan el duelo de su muerte. Luz Mery fue asesinada hace un mes presuntamente por su pareja, Andrés Ricci, quien hoy es procesado penalmente por los delitos de feminicidio agravado y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego. Un caso que se volvió mediático y cuyo cubrimiento también reprodujo prejuicios sobre las violencias de género y revictimizó a la deportista y a otras mujeres que han sufrido violencias por parte de sus parejas.

En entrevista con El Espectador, Valeria Tristán, de 21 años y la menor de los hijos de Tristán, recuerda a su mamá, habla sobre su legado y reflexiona sobre la importancia de escuchar y acompañar a las mujeres que son víctimas de violencias en sus hogares.

¿Cómo recuerda hoy a su mamá?

Como la mujer más amorosa, echada para delante, que se podía caer diez mil veces y las diez mil veces se paraba y aún más fuerte. Esa resiliencia, las ganas de sacar a cinco hijos adelante por sí sola, de tener su propia empresa. Era simplemente una mujer luchadora.

Su mamá fue asesinada presuntamente por su pareja, Andrés Ricci, y luego se conoció que previamente había sido maltratada psicológicamente por él. ¿Qué diría sobre el hecho de ver que un ser querido atraviesa por esa violencia?

Uno no elige de quién se enamora, ni controla el corazón. Siento que hay cosas que por el amor se ven como si fueran pequeñas o se dejan pasar, pero en verdad son cosas significativas y, hasta que no sucede algo así de grave, es algo que no llama la atención. Siempre vemos el lado bonito de las relaciones y no alcanzamos a dimensionar lo que puede estar pasando en la casa de una persona.

En medios de comunicación se reprodujo la falsa idea de que las mujeres “empoderadas”, “berracas” e “independientes” no son víctimas de violencia en pareja y se le culpó a su mamá de no ver “señales” o “alertas”. ¿Qué les diría a esas mujeres que escucharon esto en radio y que son “empoderadas”, “berracas” e “independientes” y están siendo maltratadas por sus parejas?

Esta situación nos dio a entender que no importa quién seas, qué posición tengas, cualquier mujer puede ser víctima de esto y mi invitación es que no esperemos a que nos pase algo personalmente para tomar acciones. Nosotros no pudimos salvar a mi mamá, pero queremos que sea una misión de vida poder salvar a millones de personas más. Uno no elige de quién se enamora, pero sí cómo maneja las situaciones. Estas cosas pasan más seguidas de lo que creemos y no todas las víctimas tienen la misma atención mediática para que se haga justicia.

Muchas mujeres no conocen cómo funcionan las violencias de género, en especial el maltrato psicológico, hasta que tal vez las sufren ellas mismas o alguien cercano. ¿Cómo entiende hoy ese tipo de maltrato?

Personalmente, no hablo de la relación de mi mamá porque no me siento cómoda haciéndolo, agradezco a todas las personas que han aprovechado la voz de mi mamá para decir: “a mí me ha pasado esto o lo otro”. He comprendido que este maltrato pasa por hablarte en cierto tono, hacerte sentir menos, que te sientas que no puedes alzar tu voz, opinar. Cualquier persona que te ponga en esa situación está ejerciendo un tipo de maltrato y, entre más rápido lo podamos identificar, más podemos evitar que a más mujeres les pase esto.

Algunos medios de comunicación han escarbado sobre la vida de todos ustedes, los hijos de Luz Mery Tristán. Sobre usted se dijo que participó en un reality. ¿Cómo se ha sentido con este tipo de publicaciones?

A raíz de todo lo que pasó, nuestras vidas se han hecho más públicas. Agradezco a los medios que han tenido cierto control porque al fin y al cabo era nuestra mamá, pero nos pusieron en el ojo público a nosotros también. Lo único que pido es respeto para darnos el tiempo de procesar el duelo y lo que pasó. Desde el primer momento hemos tenido a todos los medios encima, lo que ha ayudado de cierta forma, pero en lo personal no me afecta que mi nombre esté involucrado, si salgo a dar una entrevista o porque he estado en el ojo público. Pero que se guarde el respeto entre el caso y nosotros. Somos los hijos de luz Mery Tristán, pero no tenemos que ver con el caso directamente y cualquier cosa del caso judicial está en manos de la Fiscalía.

¿Qué le hubiese gustado leer en los medios de comunicación sobre el caso de su mamá?

Los homenajes hacia ella, que la recuerdan como campeona mundial, los logros que le trajo al país, las personas que ha formado en el centro deportivo, el centro deportivo, el gimnasio, la pista de patinajes y los emprendimientos que dejó. Todo lo bonito que se habla de ella, porque era un ser de luz y amor. Que se quede esa imagen. Fue un suceso horrible lo que le pasó, pero no nos vamos a quedar en que ese es su legado.

¿Cuál es la anécdota más bonita que tiene de su mamá?

Tengo muchas, pero tengo muy presente la última vez que estuve con ella, vivo por fuera y estuve con mi mamá hace poco. Viví momentos tan lindos, desde quedarnos todo el día en la cama viendo películas hasta salir a comer. Diferentes cosas que son cotidianas, que alcancé a vivir eso en ese último mes, están muy presentes y las recuerdo todos los días. Me ayuda a salir adelante, y me da fuerza para lidiar con el día a día.

Para mi mamá, el deporte era todo. Recuerdo momentos patinando con ella, íbamos a competencias y ella me gritaba: “Dale, Vale. Tú puedes”. Era la coach aparte de ser la mamá. En cualquier evento deportivo ella estaba ahí con nosotros, fuera en el colegio o más profesional, y así fue con todos mis hermanos. Mi mamá era deporte también.

Recomendaciones psicológicas

La violencia no es solo física ni sexual. También existen la violencia psicológica y la emocional. La primera, según la ONU, consiste en provocar miedo a través de la intimidación; en amenazar con causar daño físico a una persona, su pareja o sus hijas o hijos, o con destruir sus mascotas y bienes; en someter a una persona a maltrato psicológico o en forzarla a aislarse de sus amistades, de su familia, de la escuela o del trabajo.

La violencia emocional, por su parte, consiste, por ejemplo, en minar la autoestima de una persona a través de críticas constantes, en infravalorar sus capacidades, insultarla o someterla a otros tipos de abuso verbal; en dañar la relación de una pareja con sus hijas o hijos; o en no permitir a la pareja ver a su familia ni a sus amistades.

Ana Lucía Jaramillo, profesora y directora del departamento de psicología de la Universidad de Los Andes, doctora en Desarrollo Humano y Terapia de pareja y familia, hace algunas recomendaciones a una persona que está siendo maltratada por su pareja. Estar en una relación abusiva y de maltrato genera daño. Así que si algo no la hace sentir bien tratada y tenga un destello de realidad de lo que está atravesando, es importante que impulsivamente busque ayuda, no lo piense demasiado. Puede ser un profesional de la psicología o ir a la comisaría de familia más cercana.

Contarle a alguien, ojalá un profesional, es el primer paso, porque es necesario que otra persona escuche a la víctima, pues la mayoría de las veces ella duda de sí misma porque está sometida a una manipulación psicológica de su agresor que la hace creer que “está loca” o le dice “tú eres peor maltratadora que yo”, y la aísla de sus personas más cercanas. Si usted es esa persona a la que acude su amiga pidiendo ayuda, escuche y no juzgue, porque por lo general las emociones de la culpa, el miedo, la vergüenza y el control logran aislar a estas víctimas. Se necesita mucha ayuda que no juzgue y que esté capacitada para atender estos casos.

¿Dónde puedo recibir ayuda ante un caso de violencia de género?

· Línea única de atención de emergencias 123, al comunicarse solicitar especialista en temas de género.

· Línea Nacional 155 para recibir orientación si estás siendo víctima de alguna violencia basada en género.

· Red Solidaria de Mujeres: WhatsApp 3223328655.

· Línea de Protección a Niños, Niñas y Adolescentes: 141. WhatsApp: 3202391685 – 3208655450 – 3202391320.

· Línea Fiscalía General de la Nación: 122, para presentación de denuncias de violencia intrafamiliar, violencias basadas en género y violencia sexual.

· Línea Púrpura en Bogotá: 018000112137, número gratuito desde teléfono fijo o celular. WhatsApp 3007551846