Campañas de desinformación y desprestigio pautados en más de $300 millones en Facebook e Instagram

El acceso a información creíble es el mayor baluarte de una sociedad democrática, porque afecta la toma de decisiones de la ciudadanía. Por eso la desinformación atenta directamente contra ese derecho. Las llamadas noticias falsas o “fake news”, frecuentemente presentadas de manera sensacionalista, no son nuevas, pero en la actualidad han tomado mayor relevancia por la velocidad en que pueden ser propagadas y las posibilidades que ofrece Internet y las redes sociales.

Los expertos en el tema prefieren hablar de desinformación porque “en este último término cabe una variedad más completa de acciones que tienen el propósito de desinformar: portales que publican informaciones que son falsas, claro, pero también memes, cadenas de WhatsApp, publicaciones con falsedades, teorías de conspiración y rumores”, explica el portal de chequeo de información Colombia Check.

Las elecciones políticas a la presidencia en Colombia, como era de esperarse, no han estado alejadas de ese mundo. Y todos los días vemos cadenas, memes y publicaciones en Twitter, Facebook, Instagram y TikTok cuya principal intención es desinformar a los ciudadanos en estos comicios.

En el análisis y revisión que El Espectador hizo de los 200 anunciantes que más dinero invirtieron en pautar con fines políticos, en los últimos 30 días, en Facebook e Instagram, hay varios ejemplos de estas estrategias de desinformación electoral, con ataques directos, expresiones violentas, de exclusión o estereotipos dañinos o deshumanizantes, que, además, estarían violando la política de Facebook sobre lenguaje que incita al odio.

Gustavo Orozco Lince

Uno de ellos es la cuenta oficial de Gustavo Orozco Lince, quien se describe como columnista, consultor y politólogo caleño experto en seguridad y terrorismo. Fue candidato a las pasadas elecciones por el Partido de la U a la Cámara de Representantes por el Valle del Cauca, quien se quemó finalmente con 5.574 votos, el 0.39% de los votos.

En los últimos 30 días, Orozco Lince ha gastado $24.093.086 en pautar anuncios relacionados con la campaña a la Presidencia. Aunque los últimos avisos que pagó corresponden, en su mayoría, a contenido pedagógico de las propuestas de Federico Gutiérrez, otra considerable cantidad son anuncios alarmistas de desinformación en contra del candidato Gustavo Petro, que lo relacionan con la crisis venezolana, el “castrochavismo” y el “comunismo”.

Anuncios publicados en la página oficial de Gustavo Orozco Lince el 20 y 21 de mayo, el cuál tuvo entre 55 y 65 mil impresiones, principalmente en Valle del Cauca, Cauca y Antioquia.

Llama la atención, además, que este contenido pautado no fue compartido por Orozco Lince en su muro de Facebook o en sus publicaciones de Instagram, en donde se ha dedicado a respaldar públicamente al candidato Federico Gutiérrez, pero no se refiere a Gustavo Petro en el mismo tono alarmista y desinformador que sí lo hace en los avisos que pagó para que se mostraran en estas plataformas. Este diario buscó a Orozco Lince sobre el tema, pero al cierre de esta edición no obtuvo respuesta.

Galería de imágenes publicada entre el 13 y 16 de mayo por que se pagó entre 125 y 150 mil pesos.

De memes y noticias falsas

Revisando las 200 cuentas que mayor gasto han tenido en anuncios en los últimos 30 días en Facebook, este diario también encontró una serie de páginas que no tienen relación entre sí, pero que han pautado de manera decidida avisos de desinformación para las elecciones a la Presidencia.

Es el caso de la cuenta "Bandeja Paisa", una página que no registra administradores y se describe "dedicada al humor y a la diversión", creada el 26 de octubre de 2021. Entre el 11 de noviembre y el 19 de mayo, han pautado 240 avisos para que se vieran en Facebook e Instagram, principalmente en Bogotá, por un poco más de $2.578.180, con memes alarmistas, y promotores de discriminación y odio contra la izquierda política, pero especialmente contra el Pacto Histórico, Gustavo Petro y Francia Márquez.

Algunos de los anuncios de la página Bandeja Paisa, publicados en Facebook e Instagram.

De esos 240 avisos, al menos en cuatro, se nota también la clara intención de apoyar al candidato Federico Gutiérrez:

Anuncio publicado el 19 de marzo para circular solamente en Bogotá.

Otro caso representativo es el de "Ventanal Informativo", página creada el 26 de octubre de 2021, que ha pautado desde el 4 de noviembre hasta el 21 de mayo 230 avisos en Facebook e Instagram por cerca de $3 millones 500 mil pesos, principalmente para mostrar en Bogotá y el departamento de Antioquia. Esta cuenta se describe como "un medio de comunicación colombiano que informa día a día los hechos más trascendentales que acontecen en el país. Informamos sobre economía, medio ambiente, política y mucho más".

Sin embargo, además de noticias con aparente tono neutral y enlaces a otros medios de comunicación tradicional, relacionados con crecimiento económico y empresarial, tiene una clara línea de avisos de noticias falsas, con mensajes sensacionalistas, que se disfrazan de noticias, y son pauta con un claro interés en contra del candidato Gustavo Petro y su fórmula vicepresidencial Francia Márquez:

En los últimos 30 días 'Ventanal Informativo' publicó 37 anuncios con un valor de $493.731.

Esta cuenta también ha pautado más de 10 anuncios a favor del candidato Federico Gutiérrez, con información dudosa o tendenciosa, como esta encuesta falsa:

Este anunció tuvo entre 9 y 10 mil impresiones en Bogotá y Santander.

De hecho, la página web "Ventanal Informativo", que refieren en la información de Facebook, no es real y lleva a un formulario que los administradores no terminaron ni siquiera de llenar de manera creíble, como se puede advertir en la descripción en otro idioma que dejaron en la casilla correspondiente. Este diario buscó comunicarse al teléfono que aparece, pero es un número fuera de servicio.

Página web www.ventanalinformativo.com, con textos falsos.

Otra página que se rastreó en la revisión de anunciantes fue la página "Alas Derecha", creada el 18 de noviembre de 2012, con el nombre "Cacerolazo pa Santos". El 18 de noviembre de 2016 volvió a cambiar su nombre a "Al plebiscito voto no" y, finalmente, el 12 de octubre de 2021 cambió su nombre actual. La cuenta se describe como "Ciudadanos unidos para defender la democracia en Colombia" y ha pagado $1.564.735 en pautar 170 avisos hasta el 15 de mayo.

Es manejada por cinco personas radicadas en Colombia y aunque no fue posible identificar quiénes son, la empresa que ha pagado por los anuncios es Básica S.A.S. Una agencia de comunicación con sede en Medellín, Antioquia, fundada en junio de 2007, cuyo representante legal es Paulo Carvajal, desde noviembre de 2018. Carvajal también es el actual "jefe de diseño" de esta empresa y en su cuenta de Twitter ha respaldado recientemente las iniciativas de Federico Gutiérrez con varios artistas paisas, que le han sumado su respaldo, bajo el mensaje "La economía social es" con las etiquetas "#FicoPresidente", "#FicoPropone" y "#FicoEsDemocracia". Este diario contactó a Paulo Carvajal, pero al cierre de esta edición no obtuvo respuesta.

Tweet de Paulo Carvajal del 5 de mayo de 2022.

Los anuncios de la cuenta "Alas Derecha" fueron dirigidos principalmente a hombres y mujeres en Antioquia, Cundinamarca y Valle del Cauca y están en contra principalmente del alcalde Daniel Quintero, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, y el candidato a la Presidencia, Gustavo Petro. Se tratan de memes con una clara incitación al odio y la desinformación:

Anuncio publicado el 23 de marzo de 2022.

Además, la cuenta de memes y desinformación respalda la candidatura de Federico Gutiérrez a la presidencia:

Anuncio publicado en Facebook e Instagram.

Este es el gasto en pauta de las cuentas "Bandeja Paisa", "Ventanal Informativo" y "Alas Derecha":