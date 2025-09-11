¿Cómo detectar posible corrupción en contratos públicos en Colombia? Le contamos

Foto: Eder Rodríguez

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Si usted de verdad quiere contribuir en la lucha contra la corrupción, ser un investigador que descubre y denuncia a los corruptos, no necesita ser Sherlock Holmes ni tampoco necesita tener Pegasus.

Aquí le vamos a enseñar cómo buscar un contrato público y, una vez que lo tenga, en qué debe fijarse. Ponga atención.

(Consulte el Mapa de regalías y busque su municipio para averiguar si existen proyectos financiados con recursos de regalías que estén en riesgo)

Lo primero es entender qué es un contrato: se trata de un acuerdo de voluntades entre dos o más partes que genera derechos y obligaciones. Cuando una de las partes del contrato es una entidad pública, o se ejecutan dineros públicos, estamos hablando de contratación pública.

Todos los contratos públicos deben cargarse a las plataformas del Sistema Electrónico de Contratación Pública (el temido SECOP). Buscar ahí puede ser fácil, si sabe cómo.

Antes de buscar, tiene que saber qué está buscando. Cambian las cosas según si está buscando un contrato reciente de una entidad de orden nacional o si lo que necesita es sobre un municipio categoría 6.

El SECOP tiene dos plataformas (SECOP 1 y SECOP 2). La primera fue creada en 2007 y se pensó como una herramienta de publicidad. Es decir, ahí va a encontrar documentos escaneados y en formato PDF, sobre todo de años anteriores. Tenga en cuenta que difícilmente encontrará datos anteriores a 2011.

SECOP 2 se lanzó en 2015 y está pensada como una plataforma transaccional. Como un Mercado Libre, todas las transacciones se hacen a través de la plataforma, los contratos se firman virtualmente y dejan un rastro digital. Su despliegue comenzó por migrar la contratación de las entidades más grandes primero (del orden Nacional y Bogotá), para luego ir hacia las entidades más pequeñas. Esa transición todavía no ha ocurrido del todo, y hay muchos municipios y entidades pequeñas que siguen publicando en SECOP I.

Tenga eso en cuenta.

Si necesita un contrato de una entidad nacional, lo más probable es que lo encuentre en SECOP 2, pero si busca la contratación de un municipio como Róvira, Tolima, busque primero en SECOP 1.

Ante la duda, y si no encuentra lo que necesita, busque en ambas.

¿Cómo busco un contrato público?

Le recomendamos utilizar el portal de datos.gov.co en donde están cargadas y actualizadas diariamente todas las bases de datos de SECOP.

Ingrese a datos.gov.co y en el buscador escriba la palabra “SECOP”

Si va a buscar en la base de datos de SECOP 2, tendrá que escoger si busca “procesos” o “contratos”. En SECOP 1 no existe esa diferencia.

Tenga en cuenta que cada contrato viene de un proceso de contratación, pero no todo proceso es un contrato, pues puede haber procesos que aún no han sido contratados, como las licitaciones abiertas en las que las presentaciones de ofertas y la adjudicación se hacen a través de SECOP 2.

Si está buscando un proceso de contratación en el que aún no se haya firmado el contrato, vaya a “procesos”. Si ya existe un contrato firmado, vaya a “contratos”. Si no sabe si ya está firmado el contrato o no, busque en la de “procesos”.

Una vez ingrese a la base de datos, verifique la última fecha de actualización y vaya a “acciones” y luego “consultar datos”.

Allí podrá añadir filtros según la información que tenga sobre lo que está buscando. Si le interesan los contratos de una entidad en particular, añada un filtro por el nombre de la entidad o su Número de Identificación Tributaria (nit).

Tenga en cuenta que si buscar por el nombre de la entidad, debe saber exactamente cómo está registrada en SECOP esa entidad, pues muchas alcaldías se registran como “Municipio de...” o “Distrito”, según el caso. Por eso, le recomendamos buscar por nit.

También puede buscar por el nombre o el número de identificación del contratista, si lo conoce, y puede filtrar por ese campo para ver todos los contratos que le hayan sido entregados al mismo contratista. También puede utilizar filtros de fecha, para acotar los resultados y encontrar más rápido lo que busca.

Utilice palabras clave dentro del objeto del contrato. Por ejemplo, si le interesan los contratos de “obra” firmados en “Villagarzón”, Putumayo, utilice esos términos para añadir filtros que contengan sus palabras clave.

Pro tip: Si no está seguro si la entidad, cuando se registró en SECOP, utilizó la tilde en su nombre o no, o si está buscando un contrato de interventoría y no sabe si le pusieron o no la tilde, utilice un _ (guion bajo) en reemplazo del caracter que lleva la tilde. (Busque como Villagarz_n o interventor_a)

Añada filtros complementarios para acotar los resultados y haga click en solicitar para encontrar más rápidamente lo que busca.

Una vez tenga los resultados suficientemente acotados y haya identificado lo que le interesa, fíjese en que, si se mueve a la derecha, casi hasta el final de la base de datos, encontrará un campo que tiene los enlaces, las url, a los contratos (URLProceso)

Ese enlace lo llevará a la página de un contrato, y allí se cargan todos los documentos relacionados a él.

Tengo el contrato, ¿qué le miro?

Lo primero que debe mirar es quiénes son las partes que firman el contrato, qué entidad entregó el dinero público y quién lo recibió. Luego mire para qué es el contrato, cuál es el objeto. Después mire el valor y el tiempo de ejecución.

El contrato es solo un punto en una línea de tiempo, un paso dentro del proceso de contratación. Y es el punto intermedio. Antes del contrato está proceso de selección del contratista, y después de la firma del contrato viene todo lo relacionado a su ejecución.

En la primera parte, el proceso de selección, el corrupto está pensando cómo asegurar que ese contrato quede en sus manos. Lo mejor para eso es la contratación directa, o el régimen especial que permite la contratación directa. Pero también se utilizan las licitaciones hechas “a medida” del contratista. Revise cómo se eligió a ese contratista, si se permitieron múltiples oferentes o solo se consideró una oferta.

Si se trata de una licitación, mire los comentarios de los demás oferentes a los pliegos de la licitación, qué objeciones presentaron. Suele ocurrir que hay múltiples interesados en una licitación, pero por las condiciones de los pliegos solo termina presentándose uno. Las licitaciones de un único oferente siempre son banderas rojas.

En cambio, si lo que le interesa saber es qué hizo el contratista con nuestros recursos públicos, busque entre los documentos anexos todo lo que diga “informe de ejecución”, “... de supervisión”, o “de interventoría”. Cualquier cosa que pueda hablar sobre el estado del contrato. Fíjese en la fecha de la última información disponible y desconfíe si no hay información reciente.

Para saber si hubo modificaciones como adiciones de recursos o de tiempo, busque los otrosíes, los documentos que contienen las modificaciones a las cláusulas del contrato después de firmado.

Durante la ejecución del contrato, el contratista corrupto está pensando en cómo sacarle la mayor cantidad de recursos a un contrato sin que se note tanto y pudiendo cumplir con el objeto del contrato, para evitarse incumplimientos y poder seguir contratando.

Para eso, lo más efectivo es aumentar las cantidades de obra o los valores de precios unitarios que se cobran por las cosas.

Todos recordamos el caso de las pechugas de pollo cobradas a 40.000 pesos en el Programa de Alimentación Escolar, que reveló la Contraloría.

En los contratos de obra es muy usual que haya sobreestimaciones de los valores de cosas difíciles de cuantificar. Recuerde que todos estos valores unitarios y precios pagados deben ir certificados por la interventoría. También recuerde que hay muchos casos en que un contratista y su interventor fueron, en otro contrato, socios en un consorcio o unión temporal. El control sobre la interventoría es igual de importante para un contratista corrupto que el control sobre el contrato.

Con este método podrá identificar la información relevante a la hora de hablar de posible corrupción. Ante la duda, infórmese bien. Consulte a expertos sobre la legalidad o ilegalidad de una contratación antes de hacer acusaciones.

Recuerde que es obligación de las entidades públicas publicar todos sus contratos en SECOP y mantenerlos actualizados. Tienen 5 días hábiles después de la expedición de cada documento relacionado con el contrato para cargarlo a la plataforma, so pena de sanciones disciplinarias. Si no encuentra información actualizada, puede pedirla enviando un derecho de petición a la entidad correspondiente.