Estos son los colombianos mencionados, por ahora, en Pandora Papers

Pandora Papers es una nueva investigación periodística a nivel mundial que revela secretos financieros guardados durante años por políticos, artistas, empresarios o deportistas en jurisdicciones con beneficios fiscales, algunas conocidas como “paraísos fiscales”. Más de 600 periodistas, en 117 países, analizaron casi 12 millones de documentos de 14 firmas de abogados que se dedican a la creación de sociedades offshore y a su administración. Esos archivos fueron obtenidos por el International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ por sus siglas en inglés) y revisados en Colombia por la alianza periodística El Espectador – CONNECTAS.

Lea el informe completo de los Pandora Papers para Colombia aquí

Aunque tener una sociedad en una jurisdicción offshore o en un paraíso fiscal no es delito, el alto nivel de secretismo y las atractivas ventajas tributarias en estos territorios han permitido a algunos clientes evadir impuestos en sus países, lavar dinero o esconderlo. En esta nueva entrega se observa que firmas de abogados sugirieron a ciertos clientes mover sus empresas a países con menos controles tributarios, cuando se enteraron de que tenían señalamientos por supuestas actividades ilegales. Otros clientes usaron figuras jurídicas para esconder sus nombres detrás de otras personas. Así lograron evitar que se conociera que eran los dueños reales de dichas sociedades. (¿Qué son los Pandora Papers?)

El capítulo colombiano de Pandora Papers incluye 588 nombres de personas naturales y jurídicas de Colombia que figuran como dueños reales de sociedades offshore. Se trata de millonarios, expresidentes, embajadores, excongresistas, grupos familiares o procesados por la justicia que fueron clientes principalmente de las firmas Alcogal y Trident Trust. En el siguiente informe se pueden leer algunos nombres de los más destacados funcionarios y exfuncionarios colombianos mencionados en Pandora Papers y sus respuestas sobre su relación con las sociedades offshore. Además de otras personas destacadas en los negocios o pertenecientes a poderosas familias. (“Los paraísos fiscales son una realidad, un problema y un abuso”: Oxfam)

En la alianza periodística El Espectador-CONNECTAS para Pandora Papers, la elaboración y edición de sus informes participaron los periodistas Pilar Cuartas Rodríguez y Camilo Vega por parte de El Espectador; y María Camila Hernández, Isabela Granados y Carlos Eduardo Huertas de CONNECTAS.

FUNCIONARIOS PÚBLICOS

César Gaviria

Fue presidente de la República entre 1990 y 1994, secretario general de la Organización de los Estados Americanos de 1994 a 2004 y es el actual director nacional del Partido Liberal. En Pandora Papers, aparece como director de la sociedad panameña MC2 Internacional S.A., a su vez, accionista de la reconocida empresa colombiana dedicada al transporte de gas MC2 S.A.S. ESP. Estos negocios en el sector de hidrocarburos se suman a otros que ha constituido, junto a familiares, en el mundo de los seguros, el arte y la consultoría.

MC2 panameña se constituyó el 16 de julio de 2010. Dos años después, los directores registrados fueron el expresidente César Gaviria, su hermano Luis Fernando Gaviria, y Carlos Humberto Isaza, abogado, político y director del Departamento Administrativo de la Función Pública en el gobierno del expresidente. El expresidente César Gaviria no respondió la solicitud de información enviada por periodistas del ICIJ, El Espectador y CONNECTAS. (Lea la historia completa aquí)

Andrés Pastrana Arango

Presidente de Colombia (1998-2002). Aparece como beneficiario de la sociedad Vanguard Investment Inc., registrada en Panamá y cuya accionista es, a su vez, la firma colombiana Salatina Puyana y Cía. S. en C., propiedad de Pastrana. Durante una década, el nombre de la empresa colombiana como accionista de la panameña se mantuvo en el anonimato, pues usaba la figura de las acciones al portador. Eso cambió en 2016, a raíz de modificaciones en la regulación, lo que obligó a poner el nombre real de la firma dueña de las acciones.

“El objetivo era hacer inversiones colombianas en el exterior, tal y como consta en los registros de inversión ante el Banco de la República. Es decir, se buscaba convertir pesos en dólares para internacionalizar un patrimonio. A la fecha la sociedad Salatina Puyana y Cía. S. es la titular del 100 % de las acciones de Vanguard Investment Inc.”, explicó el expresidente Pastrana. (Lea la historia completa aquí)

Marta Lucía Ramírez

Vicepresidenta y canciller. Su esposo, Álvaro Rincón; su hija, María Alejandra Rincón; y ella misma, a través de la sociedad panameña Stulb Investment Corporation, aparecen en documentos de 2005 como accionistas de la sociedad Global Securities Management Corporation, registrada en Islas Vírgenes Británicas y cuyo socio fundador fue el colombiano Gustavo Hernández Frieri, que resultó condenado en EE. UU. en 2021, en un caso de lavado de dinero saqueado de la estatal petrolera de Venezuela, PDVSA.

La vicepresidenta Marta Lucía Ramírez reconoció su participación en el negocio offshore en la sociedad de Hernández Frieri, pero aclaró que vendió su participación en noviembre de 2012, dos años antes de que el hoy condenado comenzara a lavar el dinero venezolano, y seis años antes de que fuera capturado en Italia con fines de extradición a Estados Unidos. “No se puede atribuir a nosotros ni tratar de implicarnos, en modo alguno, especialmente en lo ocurrido en 2018″, afirmó la canciller. (Lea la historia completa aquí)

Ángela María Orozco

Ministra de Transporte. Aparece en Pandora Papers como accionista en 2005 en la sociedad Global Securities Management Corp, cuyo socio fundador era en ese momento el colombiano Gustavo Hernández Frieri, hoy condenado en EE. UU. por un caso de lavado de dinero saqueado de la estatal petrolera de Venezuela, PDVSA.

Orozco reconoció su participación en el negocio offshore y aclaró que cedió su participación en febrero de 2012, es decir, dos años antes de que el hoy condenado comenzara a lavar el dinero venezolano, y seis años antes de que Hernández fuera capturado en Italia con fines de extradición a Estados Unidos. “No le vi problema, por cuanto donde fuera el domicilio, yo registraría la inversión en Colombia como de hecho fue desde el primer día”, aseguró la funcionaria. (Lea la historia completa aquí)

Enrique Peñalosa

Precandidato presidencial y dos veces alcalde de Bogotá. En Pandora Papers, aparece como beneficiario de dos sociedades panameñas que se fusionaron: Limetree Investments S.A. y Urban Vision & Strategy S.A., dedicadas a la consultoría en planeación urbana. Ambas se liquidaron. Dos exfuncionarios de sus alcaldías también figuraron, en distintos periodos, como directores de una de esas compañías.

Peñalosa explicó que el propósito fue adquirir una entidad dedicada a la “prestación de servicios de consultoría sobre desarrollo y planeación urbana a nivel internacional, actividad que durante los últimos 20 años ha sido mi actividad económica primordial”. Afirmó que resultaba más eficiente en términos fiscales prestar estos servicios desde una compañía por fuera de Colombia. “Por ejemplo, la deducibilidad de gastos de taxis en Karachi u hoteles en Chennai era más sencilla con una base en Panamá”. (Lea la historia completa aquí)

Lisandro Junco Riveira

Director de la Dirección de Impuestos Aduanas Nacionales (DIAN) y abogado. Aparece como beneficiario de la sociedad Cyber Security System Company, constituida en 2016 en Delaware, Estados Unidos. También figuran cobros al funcionario de parte de SFM, uno de los proveedores presentes en Pandora Papers, por la apertura de una cuenta bancaria en Chipre y una oficina virtual en Londres. Según registros públicos de Delaware, la sociedad se canceló por “falta de pago de impuestos”.

El director de la DIAN asegura que no conoce a SFM y su sociedad no tiene cuentas en Chipre ni oficinas en Londres. Asegura que Cyber Security System Company se trasladó a Florida a los pocos días de haber sido constituida, y solo tiene una cuenta bancaria en el Citibank de Miami con un poco más de 10 mil dólares. Fue constituida con el propósito de desarrollar un proyecto familiar que no se ha podido realizar, “y, por tal razón, la sociedad aún sigue activa, pero no opera, no tiene ingresos y su único activo es la cuenta bancaria. Los ingresos de constitución de la sociedad Cyber Security System Company Subsidiary L.L.C., los aportamos mi esposa y yo, de nuestros ahorros”, concluyó Lisandro Junco. (Lea la historia completa aquí)

Luis Diego Monsalve Hoyos

Actual embajador de Colombia en China y expresidente de Ferrovías. En Pandora Papers, aparece como director de tres sociedades en Islas Vírgenes Británicas: Safegate Investments S.A., Unicoi Investments Limited, Demitz y Management Limited y Besalu Holdings. Monsalve confirmó que todas ellas “han sido sociedades patrimoniales familiares, cuyo único objetivo ha sido tener inversiones financieras en el exterior. Ninguna ha tenido actividades industriales o comerciales diferentes, ni tampoco están relacionadas entre sí (aparte de tener algunos accionistas comunes)”.

“Algunas de ellas ya han sido liquidadas o están en estado de liquidación. Regularmente he declarado, tanto en mi declaración de renta como en la de activos en el exterior, mis participaciones vigentes en ellas. Finalmente, desde marzo de 2019, año en que asumí el cargo de embajador, he declarado en el reporte ante Función Pública mi participación en dichas sociedades”, concluyó el embajador Monsalve.

Guillermo Botero

Actual embajador de Colombia en Chile, exministro de Defensa y exdirector de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco). En Pandora Papers, aparece como director y beneficiario de la sociedad El Legado Inc, registrada en Islas Vírgenes Británicas el 2 de marzo de 2010.

El embajador Botero aseguró que la sociedad no existe desde 2016, razón por la cual desde el 31 de enero de 2017 fue declarada inactiva, es decir, un año después de que ésta cesara en sus actividades. “No tiene activos, ni pasivos y por tanto para todos los efectos prácticos está liquidada. Anualmente cumplo con todos los requisitos exigidos por la ley tributaria”, concluyó Botero.

Miguel Gómez Martínez

Presidente de la Federación de Aseguradores Colombianos (Fasecolda) y exrepresentante a la Cámara (2010-2014). En Pandora Papers aparece como beneficiario de la sociedad Tavifile Holding S.A, registrada en Panamá en abril de 2006. Gómez aseguró que deseaba tener residencia permanente en el vecino país y, luego de haber residido en el exterior entre 2003 y 2006, quería crear una firma de asesoría para atender el mercado financiero y empresarial centroamericano. Según él, la crisis financiera de 2008 cerró las posibilidades de avanzar y Tavifile Holding S.A. fue disuelta en 2016.

“Desde 2019 logré concretar mi interés por establecerme en Panamá y, en la actualidad, soy residente de dicho país, en el que pienso vivir cuando me pensione. No poseo todavía ninguna propiedad en ni soy responsable fiscal en la medida en que la pandemia de Covid 19 ha impedido concretar mis planes (...) Esa sociedad (Tavifile Holding S.A.) nunca ha facturado, ni ha recibido ingresos, ni ha realizado pagos por mi cuenta y tampoco me ha entregado comisiones u honorarios (...) He manejado mis finanzas a lo largo de mi vida productiva con total transparencia y con apego estricto a las disposiciones fiscales de los países en los cuales he sido residente”, concluyó Gómez.

(¿Qué son los Pandora Papers?)

Gina Parody

Exministra de Educación entre 2014 y 2016. Dentro de Pandora Papers aparece como beneficiaria de Harmony Trust, sociedad registrada en las Islas Vírgenes Británicas. Gina Parody no respondió a la solicitud de información sobre su relación con esta sociedad offshore. Actualmente es investigada por conflicto de intereses, por suscribir el Conpes que permitió adiciones del contrato Ruta del Sol sector 2. Para la Procuraduría, la aprobación del proyecto pudo representar un beneficio para su familia que hacía parte de la Sociedad Portuaria Regional de Cartagena S.A.

Issac Yanovich

Presidente de Ecopetrol entre 2002 y 2007. Dentro de Pandora Papers aparece como director y presidente de la sociedad panameña Sylvester Holding Inc, organizada en 1985 en Panamá. Frente al hallazgo, Issac Yanovich dijo que la sociedad ya fue liquidada, y que fue declarada y puesta en orden por medio de una normalización de activos de la DIAN. Además, indicó que cuando fue presidente de Ecopetrol la normatividad vigente no lo obligaba a declarar esta sociedad. Fue investigado por el desfalco de Reficar, pero su caso fue archivado por la Fiscalía en 2018.

Fernando Araújo Perdomo

Cara visible de una de las familias más poderosas de Cartagena. Entre 1998 y 1999, fue ministro de Desarrollo Económico (1998-1999), cargo al que renunció por el escándalo de Chambacú, proyecto de construcción ubicado en predios de familias de escasos recursos que, según investigaciones periodísticas, terminó favoreciendo a la familia Araújo. Dentro de Pandora Papers aparece como director de la sociedad panameña Promotora Las Américas Golden Tower.

Sobre esta sociedad offshore, Fernando Araújo Perdomo respondió que Las Américas Golden Tower es un hotel ubicado en Panamá, y “toda la información sobre esta sociedad está debidamente registrada ante las autoridades competentes”.

GRUPOS FAMILIARES REGIONALES

Carvajal

Carvajal S.A. es la matriz del grupo empresarial Organización Carvajal. En Pandora Papers, algunos de sus directivos aparecen relacionados con la sociedad Cliffsake Corporation, incorporada en 2009 en Islas Vírgenes Británicas. Alberto Carvajal Cabal aseguró a El Espectador - CONNECTAS que él fue quien constituyó la sociedad como único accionista y su propósito fue realizar inversiones en el exterior.

“Atendiendo la solicitud que les hice a mis hermanos Pedro, María del Rosario y Silvia Carvajal Cabal, aceptaron ser nombrados directores de la sociedad y su única función era tener autorización para firmar o refrendar algún documento en mi ausencia”, explicó el empresario. Y añadió: “Valores Bancolombia (Cali), a través de Juan Camilo Gómez, me puso en contacto con el agente residente para proceder con la constitución y posterior disolución de dicha sociedad, sin que el señor Gómez o Valores Bancolombia tuvieran participación alguna en la operación”.

La sociedad Cliffsake Corporation, cuyos activos fueron declarados ante la DIAN el 18 de mayo de 2016, presentando y pagando el impuesto de normalización tributaria, fue disuelta el 12 de noviembre de 2018.

Gerlein Echeverría

Familia barranquillera propietaria de Valorcom, una de las constructoras contratistas más grandes de la región Caribe. En Pandora Papers, aparecen dos de sus miembros. Julio Gerlein, mencionado en la investigación contra la excongresista Aída Merlano, figura como director de la sociedad Kessler Business Corp, registrada en Islas Vírgenes Británicas. El empresario aseguró que fue constituida en 1991, por recomendaciones de asesores legales y razones de protección sucesoral, con el fin de que tuviera la titularidad de una propiedad adquirida por su esposa en 1980 y para incluir como accionistas a sus hijos.

“Nunca he sido accionista de Kessler Business Corp., así como tampoco he sido propietario del inmueble antes mencionado. La propiedad siempre ha sido de mi esposa e hijos. Mi hijo mayor es el representante principal de la sociedad y mi nombre únicamente figura como representante de la mencionada compañía por razones de prevención ante un eventual fallecimiento de alguno de nosotros, lo cual es el estándar recomendado por asesores legales de todo el mundo en casos similares”, agregó Julio Gerlein.

Su hermano y también empresario, Mauricio Gerlein, aparece en Pandora Papers como beneficiario de otra sociedad registrada en Islas Vírgenes Británicas. “En 2008, proyectaba participar con otras empresas en proyectos de vivienda en los Estados Unidos, que finalmente no se pudieron desarrollar como consecuencia de la burbuja ‘sub-prime’. Continúo utilizando los recursos generados por esta sociedad y el patrimonio de ésta que no me he gastado (…) Por la seguridad de mi familia, de mis inversiones y mía, prefiero mantener en privado el nombre de mis inversiones. Anualmente, presento a la DIAN una declaración anual de activos en el exterior que contiene una relación de los valores de los activos que poseo en el exterior, incluyendo el saldo de mi inversión en la sociedad constituida en las Islas Vírgenes Británicas”, explicó el empresario.

Daes Abuchaibe

Una de las familias más ricas de Barranquilla, reconocida como dueña de Tecnoglass, empresa que cotiza en el Nasdaq de Nueva York y que se especializa en exportar vidrio arquitectónico de alta tecnología, principalmente a Estados Unidos. José Manuel Daes Sayeh y Evelyin Abuchaibe de Daes, su esposa, aparecen dentro de Pandora Papers como fundadores de ESW Trust, conformada en las Islas Vírgenes Británicas en 2007. Sus hijos José Manuel y Christian Tadeo Daes Abuchaibe aparecen como beneficiarios.

En respuesta a El Espectador – CONNECTAS, José Manuel y Christian Daes aseguraron: “Desconocemos la existencia de una sociedad bajo el nombre ESW Trust en Islas Vírgenes Británicas. Consultamos con nuestros padres al ser quienes ustedes mencionan como constituyentes de ésta, y no recuerdan haberla constituido. Lo que sí podemos aseverar es que ningún miembro de la familia ha hecho operaciones con la mencionada empresa”.

Solarte

Familia de constructores cuya fortuna está avaluada en más de US$418 millones, según la lista Forbes 2020. Son propietarios de CASS Constructores, una de las principales contratistas del Estado. Esta empresa y Carlos Solarte, cabeza de la familia, han sido mencionados en el escándalo del contrato Tunjuelo-Canoas, que en 2009 ganaron junto a Odebrecht. La Fiscalía investiga presuntas coimas que se entregaron para ganar esta licitación de más de $240.000 millones.

Carlos Solarte aparece en Pandora Papers como beneficiario de cuatro sociedades offshore registradas en las Islas Vírgenes Británicas: Goldlight Business Limited, Standard Nominees Limited, Purple Rain Trading Limited y Bronzestone Trading Limited. El empresario no respondió a la solicitud de información.

Araújo

Una de las familias más ricas y poderosas de Cartagena. Su negocio más destacado es la cadena de hoteles Las Américas. También tienen una larga trayectoria política que los ha llevado a ocupar varios ministerios y periodos en el Congreso. Fernando y Gerardo Araújo Perdomo aparecen en Pandora Papers como directores de la sociedad panameña Promotora Las Américas Golden Tower. Además, Gerardo también aparece como accionista de la sociedad Tourism Group Investment, registrada en Panamá.

Fernando Araújo Perdomo respondió que Las Américas Golden Tower es un hotel ubicado en Panamá, y que “toda la información sobre esta sociedad está debidamente registrada ante las autoridades competentes”. Gerardo Araújo no respondió a la solicitud de información.

MILLONARIOS

Isaac, Jaime y Gabriel Gilinski

La familia Gilinski tiene una larga trayectoria en los negocios bancarios y financieros: su conglomerado empresarial incluye el Banco GNB Sudameris, Lulo Bank, Servibanca y también inversiones en medios de comunicación. Issac, Jaime (hijo de Issac), y Gabriel Gilinski aparecen en documentos de Pandora Papers.

Jaime, el cuarto hombre más rico de Colombia según el ranking Forbes 2021, aparece como beneficiario final de al menos 19 sociedades offshore. Su padre, Isaac, aparece como beneficiario de otras 14 sociedades. Gabriel Gilinsky aparece como accionista de Southstone Investments S.A., apoderado de Kentas Investments LTD, director suplente de Corporación Financiera Colombo- Panameña S.A. (Colpafinsa) y beneficiario sustituto de la fundación de interés privado Lamont Foundation, a su vez dueña de Tenpark Holdings LTD. Los Gilinski no respondieron a la solicitud de información sobre su relación con estas sociedades offshore.

Luis Carlos Sarmiento Angulo

Es el hombre más rico de Colombia, según el ranking Forbes 2021 (el #200 en todo el mundo), con una fortuna estimada en US$11.000 millones. Es el presidente del Grupo Aval Acciones y Valores, matriz con la que controla un tercio de todos los bancos de Colombia, a Bac Credomatic (su conglomerado financiero en Centroamérica), el Fondo de Pensiones y Cesantías Porvenir, y Corficolombiana y Episol (involucradas en el caso Odebrecht).

Dentro de Pandora Papers aparece como director y accionista de LCSA INC, sociedad conformada en diciembre de 2005 en las Islas Vírgenes Británicas. Frente a esta sociedad, Luis Carlos Sarmiento Ángulo aseguró que la sociedad está debidamente reportada en las declaraciones tributarias presentadas ante la DIAN, de conformidad con las normas aplicables.

Alejandro Santo Domingo

Es el quinto hombre más rico de Colombia, según el ranking Forbes 2021. El conglomerado de su familia incluye empresas como Cine Colombia, el Canal Caracol, tiendas D1 y El Espectador. Dentro de Pandora Papers aparece como beneficiario y director de la sociedad Black Swan Services Limited, registrada en las Islas Vírgenes Británicas. A través de sus abogados, Alejandro Santo Domingo aseguró que la sociedad Black Swan Services Limited no tiene ninguna relación con el Grupo Santo Domingo, que cumple con todas sus obligaciones tributarias y corporativas en las jurisdicciones relevantes” .

Según la respuesta, el único propósito para constituir Black Swan Services Limited fue “detentar la propiedad de un bien inmueble”, aunque ya dejó de ser el propietario de la sociedad y no ostenta ningún cargo como administrador o representante de la misma. En los documentos revisados en esta investigación, se registra que Black Swan Services compró en total seis propiedades entre los años 2014 y 2020, ubicados en Pembridge Place, en Londres por un valor superior a los 10 millones de euros. Santo Domingo precisó que “en efecto se trata de un edificio con sus subdivisiones”, lo que explica que en los documentos se registre todo en un mismo lugar.

Eduardo Pacheco Cortés

Banquero que lideró por 40 años el sector financiero en Colombia y actualmente es el presidente de la Junta Directiva de Scotiabank Colpatria S.A. Fue director del Grupo Mercantil Colpatria desde 1997 hasta 2021, presidente de la Corporación de Ahorro y Vivienda Colpatria, la Corporación Popular de Ahorro y Vivienda Corpavi y Financiera Colpatria. También, fue miembro de las juntas directivas de Pensiones y Cesantías Colpatria, Capitalizadora Colpatria S.A., Seguros Colpatria S.A., Seguros de Vida Colpatria S.A.

Junto con su hermano, ocupan el segundo puesto de las familias más ricas en Colombia. Mercantil Colpatria suscribió un contrato de compraventa de acciones con BNS, lo que implicó un cambio de control del Banco Colpatria. El traspaso del 51 % del capital suscrito del Banco Colpatria se realizó mediante las compañías panameñas Vince Business Corp y Vince II Business Corp, dueñas de Trivita Holdings Inc. y New Trivita Holdings Inc.

Por cuenta de esta transacción aparece su nombre en Pandora Papers. La reorganización resultó en una nueva entidad, New Trivita S. de R.L., que migraría a las Islas Vírgenes Británicas bajo el nombre New Trivita Holdings Inc. y sus accionistas serían Vince II Business Corp y Eskadale Management Inc., también con sede en Islas Vírgenes Británicas. Consultado sobre el particular, Eduardo Pacheco aseguró que no estaba interesado en responder preguntas.

Familia Echavarría

La Familia Echavarría es la propietaria de la Organización Corona, una de las empresas más antiguas de Colombia (140 años). Dentro de Pandora Papers, Evelia Suárez, viuda de Felipe Echavarría Rocha, aparece como beneficiaria/directora de Harbor Drive Corp, constituida en 1991 en las Islas Caimán. Esta sociedad es accionista de 290 Harbor Drive, registrada en La Florida (EE.UU.).

Frente a estas sociedades, Evelia Suárez confirmó que Harbor Drive Corp es accionista de 290 Harbor Drive. Aclaró que esta última sociedad es “dueña de un activo en Estados Unidos”, y que cualquier ingreso que generen están sujetos al Régimen Tributario de EE. UU., en donde ha cumplido con todas sus obligaciones. Además, indicó que no ha recibido “ningún pago y honorario por parte de estas empresas”.

Familia Barberi

Es la sexta familia más rica de Colombia, según el ranking Forbes 2021, con una fortuna estimada en US$420 millones. La empresa insignia de su conglomerado es Tecnoquímicas, farmacéutica caleña que preside Francisco José Barberi (esposo de la excanciller Claudia Blum) y su hermano Juan Manuel Barberi es vicepresidente ejecutivo.

En Pandora Papers, Francisco José y Juan Manuel Barberi aparecen como beneficiarios finales de las sociedades Samoran Corporation y Hamadem Trading Limited, registradas en las Islas Vírgenes Británicas. También aparecen como directores de TQ Assets Panamá, creada en 2017 en el país centroamericano. Los Barberi no se pronunciaron sobre su relación con estas sociedades offshore.