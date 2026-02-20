Fiscalía llama a juicio a 12 menonitas por presunta deforestación de bosques en el Meta

EFE/Mauricio Dueñas Castañeda Foto: EFE - Mauricio Duenas Castaneda

En la tarde de este 20 de febrero, un fiscal especializado en delitos ambientales llamó a juicio a 12 miembros de la comunidad menonita, con presencia en Puerto Gaitán (Meta) desde 2016. Según el ente investigador, los integrantes de este grupo religioso habrían cometido varios delitos ambientales que afectaron gravemente ecosistemas en la vereda La Cristalina de ese municipio.

En el escrito de acusación, conocido por la Unidad Investigativa de El Espectador, la Fiscalía hizo un relato de los hechos, los cuales vincularían a los extranjeros con los delitos de aprovechamiento ilícito de los recursos naturales renovables, daño en los recursos naturales, invasión de área de especial importancia ecológica e incendios.

El ente investigador llamó a juicio por estos hechos a Jacob Lowen Klassen, Johan Wall Froesse, Franz Bergen Peters, Abram Loeven Banman, Abraham Wall Kroeker, Abraham Wall Froesse, Abraham Enns Friessen, Jacobo Janzen Reimer, David Knelsen Guenter, Johan Loewen, Neufeld, Bernhard Loewen Wiebe y Jacob Redekop Fehr.

Según ese documento, entre 2017 y 2021, los menonitas habrían estado involucrados “con la remoción de cobertura vegetal y la tala mecanizada de numerosos árboles y de diferentes especies nativas de la región colombiana. Todo ello en un área de aproximadamente 110 hectáreas, con el fin de adecuar el área para el establecimiento de cultivos agrícolas”.

Esa área equivale a unas 65 canchas de fútbol. De acuerdo con el ente investigador, los menonitas no tenían los permisos de las autoridades para hacer esa tala masiva de bosque nativo, lo cual generó una erosión del suelo y la eliminación de corredores estratégicos o lugares de tránsito en la migración de aves y mamíferos, pero las acusaciones no paran ahí.

En el documento que conocimos, la Fiscalía entrega las coordenadas donde habría ocurrido la defrestación de este ecosistema. Las imágenes satelitales que acompañan este reportaje muestran una “fotografía” de lo que la Fiscalía investiga en el predio Campoalegre, donde se habrían deforestado 93 hectáreas.

La Fiscalía aseguró que los menonitas construyeron cuatro puentes, que oscilan entre los siete y seis metros de ancho por 11 a 16 metros de largo. Los funcionarios del CTI que inspeccionaron las zonas encontraron que esas estructuras invaden el cauce o áreas de tres cuerpos hídricos: el humedal Laguna del Merey y los caños Chivaliona y Barrulia.

El ente investigador estableció que los menonitas “tienen experiencia en la actividad agrícola, sabían que para talar árboles y remover la cobertura vegetal se requiere permiso o autorización de la autoridad ambiental y no lo obtuvieron. Significa que esto era un delito y, sin embargo, con su voluntad, quisieron la realización de las obras”.

Durante la audiencia, el fiscal del caso señaló que esa remoción de cobertura vegetal y tala de árboles nativos llevó a que se dañaran los recursos naturales en el lugar, entre ellos:“El recurso natural suelo, al presentarse sobre este recurso un proceso erosivo, es decir, la remoción o eliminación de la capa vegetal que presentaba la superficie del suelo; el recurso natural vegetación, por la eliminación del área boscosa del lugar con la tala de numerosos árboles; el recurso natural fauna, por la eliminación de vida animal en el lugar, la supresión de corredores biológicos o lugares por donde transitan los animales y la migración o traslado de estos a otros lugares; y el recurso natural paisaje, ya que cambiaron las condiciones naturales del lugar y transformaron el ecosistema natural”.

En septiembre pasado contamos que, en medio de esa investigación criminal, los acusados iniciaron un proceso de negociación para evitar una condena. En la audiencia de este 15 de enero, la Fiscalía dio algunos detalles de cómo avanza ese proceso.

El ente investigador señaló que el 12 de diciembre de 2024 se reunió con Cormacarena y los abogados de los procesados, en el cual socializaron 12 conceptos técnicos que servirán como base para construir el plan para recuperar el terreno que habría deforestado los hoy procesados. Según el ente investigador, el próximo 23 de enero, los menonitas se comprometieron a entregar el documento en el que plantearán su primera propuesta de reparación ambiental.

