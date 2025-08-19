Ganaderos confiesan en la JEP que financiaron las masacres de El Aro y La Granja

El Espectador revela la confesión de los hermanos Angulo Osorio, quienes admitieron que entregaron millonarias sumas de dinero, entre otras ayudas logísticas, a los paramilitares de Carlos Castaño y Salvatore Mancuso en Ituango, Antioquia. En las masacres, cometidas entre 1996 y 1997, fueron asesinadas 24 personas.