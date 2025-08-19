No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Ganaderos confiesan en la JEP que financiaron las masacres de El Aro y La Granja

El Espectador revela la confesión de los hermanos Angulo Osorio, quienes admitieron que entregaron millonarias sumas de dinero, entre otras ayudas logísticas, a los paramilitares de Carlos Castaño y Salvatore Mancuso en Ituango, Antioquia. En las masacres, cometidas entre 1996 y 1997, fueron asesinadas 24 personas.

David Escobar Moreno
David Escobar Moreno
19 de agosto de 2025 - 02:00 a. m.
En total, fueron 24 las personas asesinadas por paramilitates en las poblaciones de El Aro y La Granja.(AP Photo/Fernando Vergara)
Foto: ASSOCIATED PRESS - FERNANDO VERGARA

El pasado sábado 16 de agosto, El Espectador reveló las declaraciones que hicieron ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) los financiadores y determinadores de tres hechos que marcaron el conflicto armado colombiano...

David Escobar Moreno

Por David Escobar Moreno

Periodista de la Unidad Investigativa en temas relacionados con narcotráfico, crimen organizado, ciberdelincuencia, delitos ambientales, corrupción y derechos humanos. @Josedem18jescobar@elespectador.com
myriam santamaria moncada(73179)Hace 13 minutos
Y todavía sigue declarandose perseguido político el criminal del Uribe Velez. Que tipo tan malévolo
NEPTALI Angarita(70652)Hace 29 minutos
Uribe debería someterse a la JEP y contar la verdad. Qué afán de seguir tapando lo evidente. Que le peguen una condena bien grande para que deje la payasada y confiese.
micorriza(d243q)Hace 56 minutos
Para cuando un editorial que nos explique el intento de entrampamiento ejecutado por el "abogaster" y muy probablemente determinado por el condenado y sus muchachos...
