“La universidad debería darnos información oficial”: plagiado por Jennifer Arias

La Corte Suprema de Justicia ya investiga el caso en el que, según Plagios SOS y un peritaje de la Universidad Externado, la presidenta de la Cámara de Representantes, Jennifer Arias, hizo plagio en la tesis con la que obtuvo el título de magister en Gobierno y Políticas Públicas en 2016. De acuerdo con la presentación del documento académico en Prezi, en al menos once páginas del trabajo de grado se detectaron el plagio de tres documentos distintos. Uno de ellos es “La llamada teoría del public choice y una introducción a su aplicación al control de los actos estatales”, publicado en 2002 por Christian Guzmán Napurí, abogado constitucionalista y profesor de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú. (¿Qué implica que la U. Externado diga que Jennifer Arias plagió su tesis?)

Según su perfil profesional, Guzmán es especialista en derecho administrativo, constitucional y penal; y magister en derecho. Desde el año 2000, es profesor del departamento de derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Se desempeña, además, como docente de la Academia de la Magistratura; consultor en temas de derecho público, de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, de la Presidencia del Consejo de Ministros, y de otras entidades públicas y privadas. Ha sido asesor de la Alta Dirección del Ministerio de Justicia y del Ministerio de Economía y Finanzas. (La U. Externado confirma que sí hubo plagio en la tesis de Jennifer Arias)

Guzmán también ha editado múltiples artículos y libros sobre derecho constitucional y administrativo en Perú y el extranjero. El último de ellos es el “Manual del Procedimiento Administrativo”, que ya va por su segunda edición. Actualmente se desempeña como socio fundador de la firma Guzmán Napurí Abogados y árbitro en materia de derecho público. (Jennifer Arias presenta una versión de su tesis cinco años después de graduarse)

¿Con qué propósito escribió el artículo “La llamada teoría del public choice y una introducción a su aplicación al control de los actos estatales” y de qué habla?

Es un artículo que publiqué con un propósito meramente académico y de divulgación, explicar mi opinión. Que la gente sepa de qué trata el public choice y cómo se aplica al control de la administración pública En pocas palabras, se trata de entender cómo hacemos para, no obstante que el funcionar público persigue su interés, controlar su comportamiento para que esto encaje o sea conforme con el interés general. Por ejemplo, el public choice sirve para entender cómo hacemos para reducir la corrupción.

El public choice lo analizo y lo aplico al control estatal. He tratado varias veces este tema. Incluso tengo un libro que se llama “La Constitución Política: un análisis funcional”, en cuyos pasajes hago análisis económicos y la teoría del public choice. Es un tema que he estudiado bastante. (El presunto plagio en la tesis de maestría de Jennifer Arias)

¿Cuándo escribió ese texto y dónde fue publicado?

En 2002 en una revista de estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica que se llama “Ius et veritas”.

¿Cómo y cuándo se enteró de que su texto había sido plagiado en la tesis de la congresista colombiana Jennifer Arias?

Chequeando redes sociales. De causalidad encontré que uno de mis contactos compartió la noticia de este caso de plagio de la presidenta de la Cámara de Representantes de Colombia. El tema me interesó porque aquí en Perú ha habido un caso de plagio reciente de un magistrado del Tribunal Constitucional, y me encontré con la sorpresa de que una de las personas plagiadas era yo.

He tenido acceso a lo que sale en medios de comunicación, que solo han tenido acceso a 11 páginas de la tesis, y luego revisé el comunicado de la Universidad Externado que ya revisó toda la tesis y encontraron otras varias coincidencias. Entonces, pareciera que sí existe un plagio de mi artículo. Así comencé a investigar más y empecer a recibir solicitudes de periodistas para conversar del tema.

¿Qué opina de que la presidenta de la Cámara de Representantes lo haya plagiado, según lo aseguró Plagios SOS?

El plagio es un delito y una seria infracción que genera perjuicios a la investigación científica y academia. No deben permitirse el plagio, debe sancionarse y las universidades deben tener mecanismos eficientes para evitar que eso pase.

Si van a agarrarse mis ideas, eso disuade mi investigación, no voy a querer investigar porque voy a tener temor que se agarren mis ideas.

¿Ha considerado tomar acciones para reclamar por este plagio?

No he tenido ninguna comunicación oficial de la universidad, me gustaría tenerla para ver qué acciones tomar. No lo he evaluado aun, porque hace tres días fue que conocí el caso por pura casualidad. La universidad debería dar información oficial a los autores para saber qué medidas tomar, y no solo enterarnos a través de los medios de comunicación.