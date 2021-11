Pandora Papers: los papeles personales del director de la DIAN en Dubái

Lisandro Junco Riveira, director de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), es uno de los 588 colombianos mencionados en Pandora Papers. Esta investigación periodística analizó 11,9 millones de documentos provenientes de catorce compañías del mundo que se dedican a crear y administrar sociedades en lugares donde se pagan pocos impuestos. Lo que revelaron los archivos obtenidos por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), desarrollados en Colombia por la alianza El Espectador- CONNECTAS, es que Junco constituyó una sociedad en Delaware en 2016 y que la firma SFM Corporate Services expidió facturas a su nombre por algunos servicios, como la apertura de una cuenta en Chipre y una oficina en Londres. Lea aquí el informe completo de los Pandora Papers en Colombia

El director de la DIAN ha negado ser cliente de SFM, compañía especializada en servicios financieros internacionales, y ha puesto en duda la veracidad de las facturas. En diálogo con El Espectador-CONNECTAS, el funcionario aseguró que nunca ha oído el nombre de SFM y negó haber adquirido una cuenta en Chipre y una oficina virtual en Londres. Sin embargo, según los archivos en Pandora Papers, SFM cataloga a Lisandro Junco Riveira como su “cliente” y tiene en su poder documentos personales de él y de su esposa, que también es su socia en su compañía en Delaware, Cyber Security System Company Subsidiary Florida EE. UU. L.L.C. (“Delaware es un paraíso fiscal”: Oxfam aclara exposición del director de la DIAN)

En los documentos de SFM se encuentran copias de los pasaportes de Lisandro Junco Riveira y de su esposa; un extracto de la tarjeta de crédito y de telefonía celular de ella; una constancia del pago de impuestos sobre una camioneta de Junco y copias del registro civil de matrimonio de ambos. Los documentos personales de Lisandro Junco Riveira en SFM buscaban ofrecer claridad sobre su identidad y la de su pareja, así como confirmar su domicilio y el estado legal del vínculo matrimonial. (Pandora Papers: las facturas a nombre del director de la DIAN)

Adicional a estos archivos, se encuentra que SFM, radicada en Dubái, emitió seis facturas a nombre del director de la DIAN, por la apertura de una cuenta bancaria en Miami y la obtención de un número EIN, -equivalente al documento de identificación tributaria en Estados Unidos-; una oficina virtual en Londres y una cuenta bancaria en Chipre. SFM también expidió una factura por proveer un director nominal y un accionista nominal a su compañía en Delaware, una figura jurídica que permite ocultar la identidad del beneficiario real de la sociedad. Las operaciones sucedieron en 2016 cuando Junco era el director de impuestos de Bogotá, y pocos meses después de las revelaciones de Panama Papers. (La omisión del director de la DIAN que conllevaría sanción disciplinaria)

Junco ha reconocido que gestionó la obtención del número EIN y la apertura de una cuenta en Miami, y que constituyó la sociedad en Delaware, pero afirma haberla trasladado a Florida. Sin embargo, dice que estas gestiones no las hizo con SFM en Dubái, sino la firma Apex Resident Agent Services LLC en Estados Unidos, donde solo tuvo contacto con Alex Hlavacek. Este último abogado es quien firma el certificado de autenticidad de Cyber Security System Company Subsidiary Florida EE.UU. LLC, que ha exhibido Junco a los medios de comunicación y en un debate de control político en la Cámara de Representantes, para argumentar que trasladó su sociedad de Delaware a la Florida.

Junco afirma que ese certificado contiene 11 páginas con datos de la empresa, como el acuerdo de operación y el acta de la primera reunión de los miembros, pero nadie ha visto estos documentos. De acuerdo con lo que aseguró el funcionario a los periodistas de El Espectador-CONNECTAS, él no tiene acceso a ninguno de esos documentos y es Alex Hlavacek quien los custodia. Esta alianza periodística se comunicó con Alex Hlavacek, quien aseguró que Lisandro Junco Riveira no es cliente suyo desde 2019 y aclaró que no tiene registros de traslado de esta sociedad del estado de Delaware al estado de La Florida. ¿Qué son los Pandora Papers? ABC de una de las mayores filtraciones de documentos

El director de la DIAN aseguró haber conocido a Hlavacek por recomendación de Patricia Brown, entonces directora de la maestría que Junco quería estudiar. El primero no confirmó esta información en conversación telefónica; y la segunda la negó tajantemente. “No conozco a nadie llamado Alex Hlavacek y nunca lo he recomendado a él o a Apex Corporate Services (del que tampoco tengo conocimiento) a nadie”, respondió la profesora Brown. De acuerdo con el certificado de constitución de la sociedad de Junco en Delaware, compañía en la que trabaja el abogado Alex Hlavacek, Apex Resident Agent Services LLC, actuó como su agente residente, es decir, encargada de atender los requerimientos legales.

Por su parte, la suma de las facturas en Pandora Papers da cuenta de que SFM le cobró a Junco más de 9.800 dólares por las gestiones relacionadas con su sociedad en el estado de Delaware. El director de la DIAN ha dicho que todo lo que hizo en Estados Unidos era para poder hacer una maestría y tener unos ahorros que hoy ascienden a 10.000 dólares. Es decir, el funcionario habría gastado en SFM casi lo mismo que hoy dice tener ahorrado.

En respuesta a estas revelaciones de Pandora Papers, el funcionario pone en duda la veracidad de los documentos y sostiene que el logo de SFM que está en internet no coincide con el de las facturas con su nombre. Además, afirma haber declarado ante la DIAN sus acciones en su sociedad en Delaware. Sin embargo, según se conoció en un debate de control político en la Cámara, no las reportó ante la Función Pública, pese a que estaba obligado como servidor público. Tras conocerse su omisión, el funcionario modificó su declaración el pasado 22 de octubre y la reportó. Mientras tanto, el director de la DIAN sigue sin dar explicación sobre los documentos en Dubái.