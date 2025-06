La UNP no aceptó petición de Miguel Uribe para reforzar su seguridad. ¿Por qué?

El director de la UNP, Augusto Rodríguez, habló de los fallos en el esquema de protección de Miguel Uribe. Foto: Gustavo Torrijos / EFE - Gustavo Torrijos / EFE

Apenas cuatro días antes del atentado, el senador Miguel Uribe envió un correo electrónico a la Unidad Nacional de Protección (UNP) en el que pidió apoyo para que esa entidad garantizara su seguridad en los desplazamientos del jueves 5 de junio en Cartagena y del domingo 8 en Pereira.

El senador Uribe estuvo en Cartagena, donde asistió al congreso de Asobancaria, pero lo hizo tras recibir la negativa de la UNP a la solicitud de acompañarlo en sus desplazamientos fuera de Bogotá. ¿Por qué, si había una petición para reforzar su seguridad, el Estado no aceptó?

Según le informó la Coordinación del Grupo Personas De Protección, el convenio firmado entre la UNP y el Senado no incluye gastos de viaje, viáticos, tiquetes, combustible y peajes. Por eso, explicó la entidad, “los hombres de protección que hacen parte de los esquemas de protección asignados a los honorables senadores de la República no cuentan con servicios adicionales con cargo a los recursos del convenio”.

En la carta firmada por Ángela Bibiana Hernández en respuesta a la solicitud del senador Uribe se lee que “frente a los servicios que prestan los hombres de protección aportados por la UNP dentro de este Convenio, están contemplados en la propuesta únicamente los conceptos de salario, prestaciones sociales, seguro de vida, chaleco blindado, armamento y medio de comunicación de los hombres de protección, asignados a cada Senador”.

Además, la entidad explicó que la UNP le ofreció al Senado la posibilidad de incluir servicios de apoyo o adicionales tales como los viáticos y tiquetes para los desplazamientos de los hombres de protección que conforman su esquema de protección, pero “fue la corporación legislativa la que, de acuerdo a sus necesidades y presupuesto disponible, decidió no contemplarlos dentro de su contenido obligacional”.

Sin embargo, el atentado ocurrió en Bogotá, mientras el senador estaba siendo protegido por dos hombres de la UNP y otros más de la Policía Nacional. Al respecto, Augusto Rodríguez, director de la UNP, le dijo a la W Radio que, aunque reconocía la insuficiencia del esquema asignado, al senador se le ofreció la posibilidad de incluir a un tercer hombre asignado a su cuidado, pero él decidió no aceptarlo porque no conocía a la persona.

El Espectador se comunicó con la UNP y con el director Rodríguez para obtener más información sobre la negativa del senador Uribe a incluir a una tercera persona desconocida a su esquema de protección, pero ni la entidad ni el director entregaron más detalles sobre este asunto.

Además, este diario preguntó a la UNP por qué el senador no recibió protección adicional en su condición de precandidato presidencial. También solicitamos información sobre las medidas de protección extendidas a otros precandidatos presidenciales que no ostentan la condición de congresistas, pero la entidad no respondió las preguntas.

Por considerar que las constantes negativas de la UNP a las solicitudes del senador Uribe fueron omisiones del deber de protección, el abogado Víctor Mosquera denunció ante la Fiscalía al director Augusto Rodríguez.

