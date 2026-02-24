Un hostal, “Kraken” y los coroneles retirados: así reclutan mercenarios en Bogotá para Rusia

Militares ucranianos de la 3.ª Brigada de Tanques de Hierro Separados participan en un ejercicio en el área de Járkov, Ucrania. Foto: AP - Vadim Ghirda

El pasado fin de semana El Espectador reveló detalles de cómo una empresa en Chapinero, liderada por dos coroneles retirados del Ejército, es uno de los principales canales por los que Colombia termina exportando mercenarios a conflictos internacionales, especialmente del lado ruso. Sin embargo no fue la única ruta que identificamos. un grupo de WhatsApp.

En conversaciones que conocimos aparece @SevillaDistrito, administrado por alguien que se hace llamar “Alexy”, con un número de España (+34). Desde allí se ofrecen sueldos de entre USD 2.600 y USD 3.000 mensuales y un bono inmediato de USD 20.000 para quienes decidan enrolarse. Las familias de los exmilitares que nos contaron sus casos, aseguran que esas cifras son difíciles de ignorar: superan con creces lo que podrían ganar en el Ejército o en la seguridad privada en Colombia.

Además de esta información relacionada a los pagos, “Alexy” compartió en ese grupo el contacto de la ficha de esta red en Colombia, que se encarga de reunir a los exmilitares en Bogotá para luego enviarlos hasta Rusia. Se trata de un colombiano que se hace llamar “Kraken” y de quien no se conoce su verdadera identidad.

En su contacto de WhatsApp solo tiene una imagen creada con inteligencia artificial en la que aparece un hombre en un callejón oscuro. En una conversación conocida por este diario, “Kraken” pide una foto del pasaporte con el fin de comprar el tiquete aéreo para Rusia. “Cuando esté en Bogotá me avisa para indicarle cuál es el hostal donde lo hospedamos; queda cerca del Aeropuerto El Dorado y el Terminal de Transporte del Salitre”, dice el audio al cual tuvimos acceso.

Dos mujeres que conocieron algunos detalles de cómo sus esposos terminaron combatiendo del lado ruso también cuentan que escucharon en varias oportunidades a “Kraken” hablar con sus parejas. “No sé si el reclutador era militar, pero se expresaba igual que los soldados. Daba las horas como un militar y tenía expresiones como ‘curso’, ‘código’, ‘lanza’. Recuerdo que le dijo a mi marido que tenía que trasladarse hasta Bogotá. Nosotros vivimos en la costa Caribe y él viajó durante dos días por tierra y cuando llegó me avisó que en un par de días se iba. En realidad, salió del país muy rápido”, señaló una de las mujeres que prefiere no dar su nombre por motivos de seguridad.

La empresa de los hermanos García Batte

El fin de semana contamos como la empresa Global Qowa Al Basheria SAS, una firma constituida legalmente en 2012, es la principal vía que por la que llegan exmilitares colombianos para combatir del lado ruso del conflicto. en Bogotá, y tras la cual figuran tres hermanos ligados históricamente a esta industria bélica. Dos de ellos con pasado en el Ejército Nacional de Colombia: los coroneles en retiro Omar Fernando y José Óscar García Batte, este último clave en la Operación Jaque y en otras que terminaron con la vida de los jefes guerrilleros “Raúl Reyes”, el “Negro Acacio” y “Martín Caballero”.

El Espectador conoció documentos, contratos y contrastó al menos 21 historias de familias con miembros cercanos, todos con un pasado en las Fuerzas Militares colombianas, que fueron reclutados y remitidos por rutas prácticamente calcadas, con variaciones mínimas y, según afirman, firmando contratos directamente con la Federación de Rusia. En diciembre de 2025 este diario contó cómo exmilitares colombianos eran reclutados por una red que operaba para el lado ucraniano del conflicto desde un hotel en el sur de Bogotá, a más de 11.000 kilómetros de distancia del Donbás, Zaporiyia y Jersón, las regiones que reclama Rusia. Lejos de la tundra y los inviernos de temperaturas bajo cero, estas redes de reclutamiento están infiltradas entre los círculos de militares (en servicio y retirados) colombianos.

Hasta la fecha era poca la información sobre cómo los efectivos colombianos terminaban combatiendo por el Kremlin. Familiares de exmilitares colombianos que murieron peleando para Rusia (o cuyo paradero se desconoce) le entregaron a este diario chats, números y nombres que permiten hacer una radiografía de este millonario negocio en torno a la guerra entre ambas naciones, en la capital colombiana.

Kraken es apenas uno de los nombres que emergen en los chats revisados por este diario. Detrás de perfiles anónimos, audios efímeros y promesas salariales difíciles de rechazar, el reclutamiento de exmilitares colombianos hacia la guerra continúa moviéndose en canales tan cotidianos como un grupo de WhatsApp.

