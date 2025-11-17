A la cárcel dos hombres señalados de modificar contenedores para enviar droga hacia Europa

Según la Fiscalía, alias "Luxury" y "el Gordo" garantizaban la salida de la droga desde Barranquilla, con rumbo a Europa. Foto: Fiscalía

Dos hombres señalados de modificar contenedores para enviarlos cargados de droga desde Barranquilla (Atlántico) hacia España y Países Bajos fueron capturados en las últimas horas y enviados a la cárcel de manera preventiva. Se trata de Rafael José de la Cruz Álvarez, alias “Luxury”, y Jaime Llerena Gutiérrez, alias “el Gordo”; ambos imputados por su presunta responsabilidad en el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes agravado.

Según la información recopilada por la Fiscalía durante su investigación, estos dos hombres harían parte de una red criminal dedicada a alterar contenedores refrigerados, cargarlos con clorhidrato de cocaína y garantizar su salida del país desde el puerto de la capital del Atlántico. Para lograr su cometido, dijo el ente investigador, sacaban los contenedores del puerto y los llevaban lejos de allí.

Luego, en viviendas desde las cuales al parecer operaba la red ilegal, intervenían los contenedores y les adaptaban caletas en las que ocultaban la droga. Después llevaban de nuevo los contenedores hasta el puerto y, evadiendo los controles de las autoridades portuarias, garantizaban la salida de los cargamentos de droga hacia Europa.

“En ese sentido, ‘Luxury’ sería el responsable de todo el componente logístico y el administrador de una bodega dispuesta para realizar el proceso de contaminación de los contenedores. Registros de cámaras de seguridad lo ubican de manera permanente en ese lugar”, detalló el ente investigador. Agregó que alias “el Gordo” estaría implicado en el traslado de los contenedores.

Durante la investigación con la que le seguían la pista a esta red criminal, las autoridades incautaron 365 kilogramos de cocaína que ya habían viajado, enviados por esta organización ilegal, desde Colombia hasta Málaga (España) y Róterdam (Países Bajos). La Fiscalía imputó cargos a los dos capturados ante un juez de control de garantías. Aunque no aceptaron su responsabilidad, irán a la cárcel mientras avanza el proceso penal en su contra.

