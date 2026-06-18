A la cárcel presunto disidente señalado por atentado al periodista Gustavo Chicangana Foto: Fiscalía

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Un juez de control de garantías de Villavicencio (Meta) impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra Campo Elías Castañeda Valencia, alias “Morocho”, “Chuchi” o “Empatía”, presunto integrante del Bloque Jorge Briceño Suárez de las disidencias de las Farc. El hombre es señalado de participar en el atentado armado contra el periodista Gustavo Chicangana Álvarez y su esposa.

De acuerdo con las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación, alias “Morocho” habría estado involucrado en la planeación y coordinación del ataque ocurrido el 5 de julio de 2025 en San José del Guaviare (Guaviare), el cual dejó heridos al comunicador de Caracol y a su pareja. Esta es la cuarta persona judicializada por el crimen.

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La investigación señala que Castañeda Valencia habría sido el enlace entre los autores intelectuales y materiales del atentado. “Asimismo, es señalado de planear, dirigir y coordinar las vigilancias y seguimientos previos a la víctima, y alertar el momento en el que debían dispararle, exactamente cuando salió de la casa sin esquema de protección”, detalló el ente investigador.

En ese contexto, un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos obtuvo orden de captura en su contra, la cual fue materializada por unidades de la Policía Nacional durante un procedimiento de verificación de antecedentes en vía pública en Villavicencio.

El hombre fue presentado ante las autoridades e imputado por los delitos de homicidio agravado en grado de tentativa, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego agravado y concierto para delinquir agravado. No aceptó ninguno de los cargos.

El crimen contra el periodista Gustavo Chicangana

En el atentado, el periodista Chicangana recibió cuatro impactos de bala, mientras que su esposa, Ana Milena Torres, resultó herida en dos oportunidades. El hecho se registró en las afueras de su vivienda, en San José del Guaviare, cuando la pareja salía en una motocicleta.

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) rechazó el ataque y recordó que Chicangana ya había sido objeto de amenazas por sus denuncias sobre actividades ilegales en la región, presuntamente atribuidas al grupo Renacer ERPAC, vinculado a las disidencias de las Farc.

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Chicangana dirige la emisora Guaviare Estéreo, asociada a Caracol Radio y que hace parte de la Red de Corresponsales de la FLIP. La organización ha documentado un patrón sostenido de amenazas, intimidaciones y actos de censura ejercidos por actores armados contra la prensa, incluidos grupos disidentes de las antiguas Farc, como las estructuras al mando de alias “Iván Mordisco” y “Calarcá”, además de redes de delincuencia común.

De acuerdo con el reporte de la FLIP, entre enero y junio de 2025 se registraron 225 agresiones contra periodistas en Colombia, de las cuales el 42% correspondieron a amenazas. La organización también señaló que en Guaviare la información “se ha convertido en un campo de batalla, donde periodistas enfrentan presiones, intimidaciones y vigilancia”.

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