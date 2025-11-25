A la cárcel presunto disidente señalado por masacre de ocho líderes religiosos en Guaviare

Según la información entregada hasta el momento por las autoridades, detrás del crimen estaría el frente Armando Ríos, de las disidencias de las Farc. Foto: Redes Sociales

Un juez de control de garantías ordenó medida de aseguramiento carcelario contra Excehomo Pabón Amaya, alias “Morocho”, señalado integrante de las disidencias de las Farc y presunto responsable de uno de los crímenes más graves registrados este año en Guaviare: la desaparición y asesinato de ocho líderes religiosos en zona rural de Calamar, ocurridos entre el 4 y 5 de abril de 2025.

El caso tomó un rumbo definitivo en julio, cuando un equipo de la Fiscalía, el Ejército, la Policía y Medicina Legal hallaron los cuerpos de las víctimas en una fosa común río Itilla. Las víctimas habían sido reportadas como desaparecidas por las comunidades de la Iglesia Evangélica Alianza de Colombia y la Iglesia Cuadrangular. La investigación de las autoridades apuntó a las disidencias de las Farc, al mando de alias “Iván Mordisco”, como responsable de crimen.

Según el expediente presentado ante el juez de control de garantías, alias “Morocho” habría cumplido un rol clave en el plan criminal. La Fiscalía sostiene que Pabón Amaya citó inicialmente a dos de los líderes religiosos en un punto acordado, desde donde los trasladó en embarcación por el río Itilla hasta la finca La Ojona, un predio utilizado como centro de retenciones ilegales.

Luego, de acuerdo con los investigadores, el señalado viajó al caserío de Puerto Nuevo, donde obligó a los otros líderes comunitarios a abandonar sus viviendas para llevarlos al mismo lugar donde estaban los primeros retenidos.

Una vez en la finca, los ocho líderes religiosos fueron interrogados, fotografiados y acusados erróneamente de pertenecer al ELN. Testimonios y evidencias recopiladas indican que hombres armados los mantuvieron amarrados con cuerdas y cadenas antes de conducirlos selva adentro. Allí, según los peritos, habrían sido ejecutados a corta distancia con armas de fuego y enterrados en fosas improvisadas.

Con estos elementos, un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales imputó a Pabón Amaya los delitos de concierto para delinquir agravado, desaparición forzada agravada, homicidio agravado y porte ilegal de armas de uso privativo. Alias “Morocho” no aceptó los cargos, pero el material probatorio llevó al juez a ordenar su reclusión en un centro carcelario mientras avanza la investigación formal.

