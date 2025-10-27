Capturan a tres presuntos responsables de masacre de ocho personas en Guaviare

Según la información entregada hasta el momento por las autoridades, detrás del crimen estaría el frente Armando Ríos, de las disidencias de las Farc. Foto: Redes Sociales

En la mañana de este lunes 27 de octubre, la Fiscalía General de la Nación confirmó la captura de tres personas señalas como presuntos responsables del secuestro, asesinato y desaparición de ocho líderes religiosos y comunitarios del municipio de Calamar (Guaviare). Según la información entregada por las autoridades, uno de los capturados es Miller Leonardo Garrafa Neira, alias Miller, El Tuerto, El Pirata o El Indio, a quien hace meses le seguían la pista.

Los otros dos capturados son un hombre y una mujer identificados como Jorge Eliecer Ávila, alias “Yucape” y Angie Jaramillo Arias, o “la Crespa”. Desde la desaparición de estas ocho personas, ocurrida entre el 4 y el 6 de abril de este año, una de las pesquisas de las autoridades apuntaba a las disidencias de las Farc, al mando de alias “Iván Mordisco”. Esa estructura ilegal habría citado a las ocho personas a una reunión, después de la cual se reportó su desaparición.

Las personas citadas eran Nixon Peñaloza, presidente de la junta de Acción Comunal de la vereda Agua Bonita; los esposos Marivel Silva e Isaid Gómez, padres de dos hijos de cuatro y 12 años; los hermanos Jesús y Carlos Valero, este último también miembro de la Junta de Acción Comunal; Maryuri y Óscar Hernández, expresidente de la misma organización comunitaria; y James Caicedo, pastor de la Iglesia Evangélica Alianza de Colombia.

Lo que siguió a esa reunión fueron la angustia y la zozobra. Durante dos meses y 27 días, las familias de ocho líderes los buscaron por fincas cercanas. En mayo aparecieron las primeras pistas, cuando fue capturado un presunto integrante de las disidencias, que tenía información relacionada con el crimen. Según la Fiscalía, la supuesta reunión fue, en realidad, fue un interrogatorio para descartar que pertenecieran a alguna célula del Ejército de Liberación Nacional (Eln) en Guaviare.

“En la incautación de su teléfono celular se encuentran imágenes de las personas reportadas como desaparecidas; fotos de ellos en vida, con integrantes de esta estructura y luego asesinados”, dijo en ese momento la Fiscalía sobre las primeras pistas relacionadas con el crimen. Esa información, además de otros datos recopilados por una comisión humanitaria del Comité Internacional de la Cruz Roja que acompañaba una liberación de secuestrados en Guaviare, fue clave para dar con su paradero.

Luego, en la tarde del 1 de julio, el ente investigador confirmó el hallazgo de una fosa común en zona boscosa del municipio de Calamar, en la que habían sido sepultados los cuerpos de las ocho personas secuestradas. Tras su recuperación, fueron trasladados a la sede del Nacional de Medicina Legal en Villavicencio (Meta), para adelantar el proceso de plena identificación. Luego, el 14 de julio, las familias de los ocho líderes comunitarios y religiosos recibieron los cuerpos de sus seres queridos.

Las capturas de estas tres primeras personas es el primer avance concreto de las autoridades en su investigación para esclarecer estos crímenes. Los detenidos tendrán que responder por su responsabilidad en los delitos de concierto para delinquir agravado, desaparición forzada, homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego.

Noticia en desarrollo...

