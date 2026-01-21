A la cárcel presunto integrante del Clan del Golfo señalado por las muertes de dos policías

Alias "Guajiro" no aceptó los cargos imputados por la Fiscalía y fue enviado a la cárcel de forma preventiva por un juez de control de garantías. Foto: Fiscalía

En la tarde de este miércoles 21 de enero, la Fiscalía General de la Nación confirmó que un juez de control de garantías del departamento de Antioquia envió a la cárcel de forma preventiva a una persona identificada como Luis Argiro Cossio, conocido con el alias de “Guajiro”. Este hombre es señalado como presunto responsable de las muertes de dos policías en 2025.

Según la información entregada por las autoridades, alias “Guajiro” sería el líder de la subestructura Edwin Román Velásquez Valle, del Clan del Golfo, que opera en el departamento de Antioquia. De igual forma, se le atribuye la responsabilidad de al menos dos ataques a la fuerza pública en abril y julio del año anterior, en plena época del plan pistola en contra de la Policía.

Los crímenes atribuidos a “Guajiro”

El primer hecho atribuido por la Fiscalía a alias “Guajiro” ocurrió el 16 de abril de 2025, en la vereda El Concilio, zona rural del municipio de Salgar (Antioquia). Ese día, presuntos integrantes del Clan del Golfo activaron una carga explosiva al paso de una procesión en un acto religioso de la Semana Santa que estaba siendo acompañado por la Policía.

En ese ataque murió el subintendente Nelson Humberto Cárdenas Carmona, quien llevaba 15 años en la Policía, y resultó herido otro uniformado. Las autoridades desplegaron un dispositivo de seguridad con el objetivo de evitar nuevos ataques y adelantaron las investigaciones que permitieron dar con alias “Guajiro” como uno de los presuntos responsables del hecho.

El segundo hecho atribuido a este presunto integrante del Clan del Golfo ocurrió el 10 de julio del año anterior, en el municipio de Andes (Antioquia). Uniformados de la Policía fueron blanco de un hostigamiento cuando adelantaban labores de patrullaje sobre las 7:00 de la noche, en un sector del corregimiento de Santa Rica conocido como El Salado.

Esa noche, hombres armados le dispararon al vehículo en el que se movilizaban los patrulleros Luis Carlos González Bejarano, quien falleció en el lugar de los hechos por la gravedad de las heridas, y Julio César Atencio Sánchez, quien también resultó herido en el ataque y tuvo que ser trasladado de urgencia a un centro asistencial.

Detalles de la captura de “Guajiro”

La captura de alias “Guajiro” ocurrió luego de un enfrentamiento que sostuvieron uniformados de la Policía y hombres del Clan del Golfo, después del cual también incautaron armas, municiones de diferentes calibres, radios de comunicaciones y otros elementos importantes para la investigación. Su captura fue legalizada por un juez de control de garantías que le ordenó la medida de aseguramiento preventiva en centro carcelario.

De igual forma, un fiscal de la Seccional Antioquia de la Fiscalía le imputó los delitos de homicidio, concierto para delinquir, fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos; y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. El hombre no aceptó cargos.

