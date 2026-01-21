Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Judicial

Identifican a cuatro menores entre los muertos por supuestos enfrentamientos en Guaviare

Según indicó Medicina Legal, de los 26 cuerpos reportados tras los supuestos enfrentamientos entre las disidencias de las Farc en el departamento, 24 ya fueron identificados. Entre los menores hay un hombre y tres mujeres.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Redacción Judicial
21 de enero de 2026 - 04:40 p. m.
'Iván Mordisco' (izq.) se apartó del proceso de diálogos con el Gobierno Petro, mientras que su antiguo compañero 'Calarcá Córdoba' ahora lidera a los bloques que siguen en la mesa.
'Iván Mordisco' (izq.) se apartó del proceso de diálogos con el Gobierno Petro, mientras que su antiguo compañero 'Calarcá Córdoba' ahora lidera a los bloques que siguen en la mesa.
Foto: AFP
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

En la mañana de este miércoles 21 de enero, el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses indicó que se ha logrado la identificación de 24 de los 26 cuerpos encontrados en el Guaviare, tras presuntos enfrentamientos entre las disidencias de las Farc al mando de alias “Iván Mordisco” y alias “Calarcá Córdoba”. Entre los cuerpos identificados, cuatro corresponden a menores de edad: un hombre y tres mujeres.

Además, señalaron que del total de los 26 cuerpos, 21 corresponden al sexo masculino y cinco al femenino. Asimismo, indicaron que los otros dos cuerpos aún no han sido identificados. Medicina Legal también señaló que “se continúa la articulación con la Fiscalía General de la Nación para adelantar el proceso de entrega de los cuerpos a sus familiares, conforme a los protocolos establecidos”.

Vínculos relacionados

Fiscal uribista imputará a colega por presunta presión a testigo contra expresidente Uribe
Juez ordenó a Petro retractarse y disculparse por llamar “bandido” a exgerente de Coosalud
Murió subdirector de la cárcel de Neiva tras atentado en el que también murió un niño

Noticia en desarrollo...

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

Por Redacción Judicial

Conoce más

Temas recomendados:

Noticias hoy

Noticias de Colombia

Alias Calarcá

Alias Iván Mordisco

Cuatro menores de edad mueren en combates

Dsidencias de las Farc

Guaviare

Conflicto armado

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.