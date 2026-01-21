Identifican a cuatro menores entre los muertos por supuestos enfrentamientos en Guaviare

'Iván Mordisco' (izq.) se apartó del proceso de diálogos con el Gobierno Petro, mientras que su antiguo compañero 'Calarcá Córdoba' ahora lidera a los bloques que siguen en la mesa. Foto: AFP

En la mañana de este miércoles 21 de enero, el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses indicó que se ha logrado la identificación de 24 de los 26 cuerpos encontrados en el Guaviare, tras presuntos enfrentamientos entre las disidencias de las Farc al mando de alias “Iván Mordisco” y alias “Calarcá Córdoba”. Entre los cuerpos identificados, cuatro corresponden a menores de edad: un hombre y tres mujeres.

Además, señalaron que del total de los 26 cuerpos, 21 corresponden al sexo masculino y cinco al femenino. Asimismo, indicaron que los otros dos cuerpos aún no han sido identificados. Medicina Legal también señaló que “se continúa la articulación con la Fiscalía General de la Nación para adelantar el proceso de entrega de los cuerpos a sus familiares, conforme a los protocolos establecidos”.

